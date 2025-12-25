Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Κανείς δεν μπορεί να πει με απόλυτη σιγουριά πότε η τηλεόραση, όχι απλά άρχισε να φεύγει από τη λογική της «φθηνής» ψυχαγωγίας, αλλά άρχισε να κοιτάει στα μάτια τον κινηματογράφο. Κατά τους η ημερομηνία ορόσημο είναι η 17η Απριλίου του 2011, όταν έκανε την εμφάνισή του το Game of Thrones – και ένας νέος κόσμος γεννήθηκε.

Η μεταφορά του έπους του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στην τηλεόραση από το HBO, με την παραγωγή της κάθε σεζόν να κοστίζει εκατομμύρια δολάρια που ζήλεψαν μέχρι και τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, έδωσε την έμπνευση σε πολλούς δημιουργούς να επενδύσουν στη μικρή οθόνη. Και μέσα σε αυτά τα περίπου 15 χρόνια που πέρασαν από τότε η πίστα έχει γίνει πιο δύσκολη από ποτέ.

Δεν αρκεί ένα πολύπλοκο και καλογραμμένο σενάριο για να εγγυηθεί την επιτυχία μιας σεζόν. Πλέον το παιχνίδι απαιτεί ανερχόμενους ηθοποιούς, σταρ της μεγάλης οθόνης, επιτυχημένους σεναριογράφους, εξωτικές τοποθεσίες, προδιαγραφές υπερπαραγωγής και κλασικά τραγούδια που δένουν με τη σκηνή και αποκτούν μια «δεύτερη ζωή».

Οι τηλεοπτικές σειρές εδώ και μερικά χρόνια, δεν έχουν γίνει απλά το «σωσίβιο» για ηθοποιούς, σκηνοθέτες σεναριογράφους κτλ., αλλά και για δεκάδες μουσικούς. Καλλιτέχνες που είδαν επιτυχίες τους από περασμένες δεκαετίες, όχι απλά να επανέρχονται στην επικαιρότητα αλλά να φτάνουν μέχρι και στις πρώτες θέσεις των charts – και να γίνονται hits σε μια νέα γενιά.

Δεν υπάρχει πιο κλασικό παράδειγμα από το Running Up That Hill της Κέιτ Μπους. Το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1985, μέσα από το άλμπουμ της Hounds of Love, κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των charts σε οκτώ χώρες το 2022 όταν έγινε «κομμάτι» του Stranger Things. Η σειρά – φαινόμενο των αδερφών Ντάφερ δεν έμεινε εκεί: πριν από λίγες ημέρες επανέφερε στο προσκήνιο την Νταϊάνα Ρος, εκτοξεύοντας το θρυλικό Upside Down του 1980.

Εξίσου μια εντυπωσιακή «δεύτερη ζωή» είχε και το Goo Goo Muck των The Cramps. Η ψυχεδελική πανκ μπάντα κυκλοφόρησε το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1981, ωστόσο οι ακροάσεις του στο Spotify εκτοξεύθηκαν κατά 9.500% (!) όταν το χόρεψε η Wednesday στην ομώνυμη σειρά του Τιμ Μπάρτον στο Netflix.

Ακολουθεί μια λίστα των τραγουδιών που απέκτησαν τη δική τους «δεύτερη ζωή» στη μικρή οθόνη, για όποιον θέλει να χορέψει τη νοσταλγία.

Kate Bush – Running Up That Hill (Stranger Things)

The Cramps – Goo Goo Muck (Wednesday)

Linda Ronstadt – Long Long Time (The Last of Us)

Incubus – Drive (Beef)

Tori Amos – Cornflake (Yellowjackets)

KISS – I Was Made For Lovin’ You (The Umbrella Academy)

The Handsome Family – Far From Any Road (True Detective)

Bonus

Metallica – Master of Puppets (Stranger Things)