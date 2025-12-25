Mick Abrahams – Πέθανε ο (αρχικός) κιθαρίστας των Jethro Tull σε ηλικία 82 ετών

Ο Mick Abrahams, ο αρχικός κιθαρίστας των Jethro Tull και ιδρυτής των Blodwyn Pig, απεβίωσε. Ήταν 82 ετών. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τον τραγουδιστή των Jethro Tull, Ian Anderson, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου μέσω της ιστοσελίδας του συγκροτήματος.

«Με μεγάλη λύπη μάθαμε χθες για το θάνατο του ιδρυτικού μέλους των Jethro Tull, Mick Abrahams» έγγραψε ο 78χρονος Anderson. «Ο Mick υπέφερε από τη συνεχώς επιδεινούμενη υγεία του, τα τελευταία 15 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να εμφανίζεται σε συναυλίες ή να έχει κοινωνικές συναναστροφές».

Και συνέχισε: «Μίλησα με τον Clive Bunker από τη χορωδία της καθεδρικής εκκλησίας του Southwark για να επιβεβαιώσω ότι οι πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα την ίδια μέρα ήταν, πράγματι, σωστές. Και ναι, ο Clive είχε λάβει τηλεφώνημα από την οικογένεια του Mick για να του ανακοινώσει τη θλιβερή είδηση».

Λυρικός κιθαρίστας

Ο Anderson σημείωσε ότι η παρουσία του Abrahams «ήταν ζωτικής σημασίας για την πρώιμη διαμόρφωση των Tull από τις στάχτες των The John Evan Band και McGregor’s Engine, της μπλουζ μπάντας που σχημάτισε με τον Clive Bunker στην περιοχή του Λούτον/Ντάνσταμπλ».

Χαρακτήρισε τον αείμνηστο μουσικό «ισχυρό τραγουδιστή και έμπειρο, δυναμικό και λυρικό κιθαρίστα».

«Ο Mick κυριαρχούσε στη σκηνή με την ερμηνεία του Cat Squirrel στο Marquee Club και σε κάθε συναυλία που κάναμε μαζί – ακόμα και όταν ήμασταν support των Cream σε μια περίπτωση!», έγραψε ο Anderson. «Ως ατού, ο Mick συνέχισε να προσθέτει και να αναπτύσσει αυτές τις μουσικές ιδέες σε μια επίδειξη του ταλέντου του στα όργανα για το υπόλοιπο της καριέρας του».

Σε καλύτερη φόρμα

Ο Anderson θυμήθηκε στη συνέχεια ότι μοιράστηκε «μια μικρή καμπίνα με δύο κουκέτες» με τον Abrahams τον Οκτώβριο του 1968, όπου έγραψε το τραγούδι «Fat Man».

«Ο Mick, είχε προσπαθήσει να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια των συνθετικών μου προσπαθειών, υποθέτοντας ότι αφορούσαν τον ίδιο (δεν ήταν έτσι)… πράγματι, ο Mick ήταν ένας κομψός, όμορφος τύπος εκείνη την εποχή και σε καλύτερη φόρμα από εμάς τους κοκαλιάρηδες των πρώτων χρόνων των Tull», έγραψε.

Ο Anderson σημείωσε ότι το δίδυμο «είχε 11 μήνες αμοιβαίου οφέλους και μαθησιακών εμπειριών πριν από την τελική ρήξη – που προκλήθηκε κυρίως από τις διαφορετικές προτιμήσεις μας ως προς τη μελλοντική μουσική κατεύθυνση».

Aμοιβαίος σεβασμός

«Ήθελα να υιοθετήσω ευρύτερες μουσικές επιρροές, ενώ ο Mick – ένας σκληροπυρηνικός ροκάς και μπλουζίστας – ήθελε να παραμείνει στο πιο παραδοσιακό στυλ του πρώτου μας άλμπουμ, «This Was»», έγραψε.

Ο Anderson σημείωσε ότι ο ίδιος και ο Abrahams είχαν συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και «ο αμοιβαίος σεβασμός που μας ένωνε ήταν ένας διαρκής δεσμός με εκείνα τα χρόνια που διαμόρφωσαν τους Tull».

«Όλοι μας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους στενούς φίλους του Mick, οι οποίοι μπορούν να αισθάνονται δικαιολογημένα υπερήφανοι για τα επιτεύγματά του και τη μουσική κληρονομιά του», κατέληξε.

Λίγο αργότερα, ίδρυσε το blues-rock συγκρότημα Blodwyn Pig. Η μπάντα κυκλοφόρησε δύο δίσκους — το Ahead Rings Out το 1969 και το Getting to This το 1970 — που μπήκαν στο Top 10 του βρετανικού album chart

Ροκ και τζαζ στοιχεία

Γεννημένος τον Απρίλιο του 1943 στο Λούτον της Αγγλίας, ο Abrahams συνίδρυσε το συγκρότημα που θα γινόταν oi Jethro Tull το 1967 και έπαιξε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους This Was το 1968.

Ωστόσο, ο Abrahams – ο οποίος έφερε στοιχεία μπλουζ, ροκ και τζαζ στο συγκρότημα – αποχώρησε από το συγκρότημα τον Δεκέμβριο του 1968 λόγω δημιουργικών διαφορών.

Λίγο αργότερα, ίδρυσε το blues-rock συγκρότημα Blodwyn Pig. Η μπάντα κυκλοφόρησε δύο δίσκους — το Ahead Rings Out το 1969 και το Getting to This το 1970 — που μπήκαν στο Top 10 του βρετανικού album chart.

Το 1970, οι Blodwyn Pig διαλύθηκαν, αλλά επανενώθηκαν με την πάροδο των χρόνων. Ο Abrahams συνεργάστηκε επίσης για λίγο με τους Wommett, πριν ξεκινήσει τη σόλο καριέρα του. Το 1971, κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του. Με την πάροδο των χρόνων, κυκλοφόρησε πολλά άλλα σόλο LP και άλμπουμ με τους Blodwyn Pig.

Τα προβλήματα

Ωστόσο, η μουσική καριέρα του Abrahams σημαδεύτηκε από προβλήματα υγείας που τον εμπόδισαν να παίζει κιθάρα.

«Είχα δύο καρδιακές προσβολές και ένα εγκεφαλικό σχεδόν ταυτόχρονα, τον Νοέμβριο του 2009. Αυτά μου άφησαν τα σημάδια τους», είπε στο Prog το 2018. «Σήμερα, μπορώ να παίζω λίγο κιθάρα με άλλους, αλλά δεν φτάνω καν στο επίπεδο που είχα κάποτε. Αυτό με στεναχωρεί».

*Με στοιχεία από people.com