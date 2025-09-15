Jethro Tull: Μικρές άγνωστες ιστορίες από τα 60 χρόνια «ζωής» τους

Είναι τέλη της δεκαετίας του ’60, ο κόσμος της μουσικής ζει στους ρυθμούς των Beatles και των Rolling Stones, όταν ένα συγκρότημα από το Μπλάκπουλ έκανε τη δισκογραφική του εμφάνιση. Αν και «νέοι», οι Jethro Tull με το This Was του 1968 κάνουν την εμφάνισή τους στα charts της Αγγλίας και των ΗΠΑ, αρχίζοντας να χτίζουν τον μύθο τους.

Από τότε έχουν περάσει κάτι λιγότερο από 60 χρόνια, αλλά η Jethro Tull δεν έχουν αποφασίσει να πατήσουν φρένο. Ή για την ακρίβεια ο Ίαν Άντερσον, ο ιδρυτής, μυαλό, ψυχή και καρδιά του συγκροτήματος.

Ο 78χρονος μουσικός μπορεί να έγινε γνωστός επειδή έβαλε το φλάουτο στην hard rock σκηνή, ωστόσο είναι ένας καλλιτέχνης «λάστιχο»: παίζει από κιθάρα και σαξόφωνο μέχρι μπαλαλάικα και μπουζούκι, γράφει τους στίχους και συνθέτει τις μελωδίες των Jethro Tull και φυσικά τους κρατάει ζωντανούς όλες αυτές τις δεκαετίες, καθως είναι το μοναδικό σταθερό τους μέλος.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αθήνα για μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – ένα ταξίδι σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Jethro Tull εδώ και έξι δεκαετίες.

Μικρές άγνωστες ιστορίες

* Πήραν το όνομά τους από έναν Άγγλο πρωτοπόρο της γεωργίας του 18ου αιώνα, τον Jethro Tull. Το όνομα επέλεξε ο μάνατζερ τους.

* Απέρριψαν την πρόταση να παίξουν στο εμβληματικό φεστιβάλ του Γούντστοκ το 1969. Παρόλα αυτά στην ταινία για το Γούντστοκ ακούγεται το τραγούδι τους This Was.

* Ο Τόνι Αϊόμι, ένας από τους ιδρυτές των Black Sabbath, ήταν μέλος των Jethro Tull για δύο εβδομάδες το 1968. Έπαιξε μαζί τους στο Rock ‘n’ Roll Circus των Rolling Stones, το οποίο κυκλοφόρησε σε βίντεο το 1995.

* Άνοιξαν για τους Led Zeppelin στην πρώτη τους περιοδεία στις ΗΠΑ. Επίσης, κάποτε άνοιξαν τις συναυλίες των Pink Floyd.

* Κέρδισαν το πρώτο Grammy στην κατηγορία Best Hard Rock/Metal Performance το 1989 για το Crest Of A Knave. Όταν οι Metallica κέρδισαν το Grammy σε αυτή την κατηγορία το 1990, κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους είπαν σαρκαστικά: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Jethro Tull που δεν ήταν υποψήφιοι φέτος».

* Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως το 2010, ο Άντερσον ήταν ιδιοκτήτης ενός ιχθυοτροφείου σολομού στη Σκωτία. Στο αποκορύφωμά της, απασχολούσε 400 άτομα και ήταν ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός καπνιστού σολομού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας από τους πελάτες του ήταν το πολυκατάστημα Harrod’s του Λονδίνου.

* Το 1969, οι αναγνώστες του βρετανικού περιοδικού Melody Maker ψήφισαν τους Jethro Tull ως το τρίτο καλύτερο συγκρότημα – πίσω από τους Beatles και τους Rolling Stones.

* Το Μάιο του 1992, ο Γιώργος Νταλάρας συμμετείχε στη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα και μοιράστηκε επί σκηνής δύο τραγούδια ντουέτο με τον Ian Anderson. Το παραδοσιακό τραγούδι John Barleycorn το οποίο περιλαμβάνεται και στο δίσκο A little light music και το Ruby Tuesday των Rolling Stones.

Jethro Tull

Πότε: 20 Σεπτεμβρίου

Που: Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ώρα έναρξης: 20.30

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ