Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Jethro Tull: Μικρές άγνωστες ιστορίες από τα 60 χρόνια «ζωής» τους
Locomotive Breath 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:45

Jethro Tull: Μικρές άγνωστες ιστορίες από τα 60 χρόνια «ζωής» τους

Μια από τις μακροβιότερες rock μπάντες, οι Jethro Tull, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια συναυλία, στις 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Είναι τέλη της δεκαετίας του ’60, ο κόσμος της μουσικής ζει στους ρυθμούς των Beatles και των Rolling Stones, όταν ένα συγκρότημα από το Μπλάκπουλ έκανε τη δισκογραφική του εμφάνιση. Αν και «νέοι», οι Jethro Tull με το This Was του 1968 κάνουν την εμφάνισή τους στα charts της Αγγλίας και των ΗΠΑ, αρχίζοντας να χτίζουν τον μύθο τους.

Από τότε έχουν περάσει κάτι λιγότερο από 60 χρόνια, αλλά η Jethro Tull δεν έχουν αποφασίσει να πατήσουν φρένο. Ή για την ακρίβεια ο Ίαν Άντερσον, ο ιδρυτής, μυαλό, ψυχή και καρδιά του συγκροτήματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dirty Shirt (@dirtyshirtband)

Ο 78χρονος μουσικός μπορεί να έγινε γνωστός επειδή έβαλε το φλάουτο στην hard rock σκηνή, ωστόσο είναι ένας καλλιτέχνης «λάστιχο»: παίζει από κιθάρα και σαξόφωνο μέχρι μπαλαλάικα και μπουζούκι, γράφει τους στίχους και συνθέτει τις μελωδίες των Jethro Tull και φυσικά τους κρατάει ζωντανούς όλες αυτές τις δεκαετίες, καθως είναι το μοναδικό σταθερό τους μέλος.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αθήνα για μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – ένα ταξίδι σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Jethro Tull εδώ και έξι δεκαετίες.

YouTube thumbnail

Μικρές άγνωστες ιστορίες

* Πήραν το όνομά τους από έναν Άγγλο πρωτοπόρο της γεωργίας του 18ου αιώνα, τον Jethro Tull. Το όνομα επέλεξε ο μάνατζερ τους.

* Απέρριψαν την πρόταση να παίξουν στο εμβληματικό φεστιβάλ του Γούντστοκ το 1969. Παρόλα αυτά στην ταινία για το Γούντστοκ ακούγεται το τραγούδι τους This Was.

* Ο Τόνι Αϊόμι, ένας από τους ιδρυτές των Black Sabbath, ήταν μέλος των Jethro Tull για δύο εβδομάδες το 1968. Έπαιξε μαζί τους στο Rock ‘n’ Roll Circus των Rolling Stones, το οποίο κυκλοφόρησε σε βίντεο το 1995.

* Άνοιξαν για τους Led Zeppelin στην πρώτη τους περιοδεία στις ΗΠΑ. Επίσης, κάποτε άνοιξαν τις συναυλίες των Pink Floyd.

* Κέρδισαν το πρώτο Grammy στην κατηγορία Best Hard Rock/Metal Performance το 1989 για το Crest Of A Knave. Όταν οι Metallica κέρδισαν το Grammy σε αυτή την κατηγορία το 1990, κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους είπαν σαρκαστικά: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Jethro Tull που δεν ήταν υποψήφιοι φέτος».

* Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως το 2010, ο Άντερσον ήταν ιδιοκτήτης ενός ιχθυοτροφείου σολομού στη Σκωτία. Στο αποκορύφωμά της, απασχολούσε 400 άτομα και ήταν ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός καπνιστού σολομού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας από τους πελάτες του ήταν το πολυκατάστημα Harrod’s του Λονδίνου.

* Το 1969, οι αναγνώστες του βρετανικού περιοδικού Melody Maker ψήφισαν τους Jethro Tull ως το τρίτο καλύτερο συγκρότημα – πίσω από τους Beatles και τους Rolling Stones.

YouTube thumbnail

* Το Μάιο του 1992, ο Γιώργος Νταλάρας συμμετείχε στη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα  και μοιράστηκε επί σκηνής δύο τραγούδια ντουέτο με τον Ian Anderson. Το παραδοσιακό τραγούδι John Barleycorn το οποίο περιλαμβάνεται και στο δίσκο A little light music και το Ruby Tuesday των Rolling Stones.

Jethro Tull

Πότε: 20 Σεπτεμβρίου
Που: Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Ώρα έναρξης: 20.30
Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»
Πόλεμος στη σκηνή 14.09.25

Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Το κύμα μποϊκοτάζ που απειλεί τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision μεγαλώνει μετά από κάλεσμα πολιτικών και δημιουργών στη Βρετανία να ακολουθήσει την Ιρλανδία και την Ολλανδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup
«Χτίζει γέφυρες» 13.09.25

Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ανέφερε για την συναυλία Grace for the World, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου: «Ας στρέψουμε τα βλέμματα στην ανθρωπότητα με μουσική».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Music 09.09.25

Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral
Next big thing 09.09.25

Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral

Ο νεαρός καλλιτέχνης APON θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δίνοντας τη μια sold out συναυλία μετά την άλλη σε όλη την Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη
Rose Bowl 07.09.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη

Μετά την συναυλία των Oasis, ένας παπαράτσι φωτογράφησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησε πώς ήταν η συναυλία - εκείνος, απάντησε λακωνικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Σύνταξη
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)
Τόκιο 2025 15.09.25

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
Στην Ντόχα 15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Σύνταξη
Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
Φωτογραφία 15.09.25

Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο στη Χαλκιδική - Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν

Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του

Σύνταξη
Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα – Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές
Χίος 15.09.25

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα - Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές

Οι δύο άνδρες 62 και 72 ετών εντοπίστηκαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ σε ιστιοπλοϊκό έτοιμοι να φύγουν προς Τουρκία μεταφέροντας λαθραία χιλιάδες συσκευασίες κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 695.000 ευρώ

Σύνταξη
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
Γειτονιές 15.09.25

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Τόκιο 2025 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
