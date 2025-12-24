newspaper
Ισραήλ: Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι – Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»
Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 19:51

Ισραήλ: Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι – Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»

Ο Μοχάμεντ Μπάκρι ερχόταν συχνά σε αντιπαράθεση με τις Αρχές του Ισραήλ λόγω της προβολής του παλαιστινιακού αγώνα - Είχε συνεργαστεί με τον Κώστα Γαβρά

Σύνταξη
Spotlight

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι, υμνητής του παλαιστινιακού αγώνα, γνωστός κυρίως από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν», απεβίωσε σήμερα σε ισραηλινό νοσοκομείο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο αυτού του ιδρύματος.

Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο που ερμήνευσε στην ταινία «Πέρα από τους τοίχους» του Ούρι Μπαραμπάς

«Ο Μοχάμεντ Μπάκρι πέθανε σήμερα Τετάρτη στο ιατρικό κέντρο της Γαλιλαίας», στη Ναχαρίγια του βόρειου Ισραήλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Γκαλ Ζαΐντ.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, αντιμετώπιζε καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο Μπάκρι ήταν αφοσιωμένος στην προβολή του παλαιστινιακού αγώνα

Ο Μπάκρι γεννήθηκε το 1953 στη Γαλιλαία, από μουσουλμάνους γονείς, αλλά είχε υπηκοότητα Ισραήλ. Ερχόταν συχνά σε αντιπαράθεση με τις ισραηλινές αρχές, λόγω της αφοσίωσής του στην προβολή του παλαιστινιακού αγώνα. Ήταν ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και έπαιξε σε σημαντικές ισραηλινές ταινίες.

Συνεργάστηκε επίσης με τους Ιταλούς σκηνοθέτες Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, με τον Κώστα Γαβρά και εμφανίστηκε στην τρίτη σεζόν της γαλλικής επιτυχημένης σειράς «Le bureau des légendes».

Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο που ερμήνευσε στην ταινία «Πέρα από τους τοίχους» του Ούρι Μπαραμπάς (1984), όπου έπαιζε έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο σε ισραηλινή φυλακή.

Ο Μπάκρι έγινε ωστόσο διάσημος παγκοσμίως με το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν» (2002) όπου κατήγγειλε τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη δεύτερη παλαιστινιακή Ιντιφάντα.

Στο Ισραήλ η προβολή της ταινίας απαγορεύτηκε το 2022 αφού το Ανώτατο Δικαστήριο την έκρινε «δυσφημιστική». Παρ’ όλ’ αυτά, η ταινία απέσπασε πολλά βραβεία σε όλον τον κόσμο.

Ο αποθανών σκηνοθέτης είχε γυρίσει επίσης πολλά ντοκιμαντέρ σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστίνιων πολιτών στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μπάκρι απέκτησε έξι παιδιά, τα τρία εκ των οποίων είναι ηθοποιοί, με γνωστότερο τον Σάλεχ Μπάκρι.

Ο αραβοϊσραηλινός ραδιοφωνικός σταθμός A-Shams ανήρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ένα κείμενο στη μνήμη του Μπάκρι, αποκαλώντας τον «μια ελεύθερη φωνή». «Από τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, η τέχνη δεν ήταν μια απλή ψυχαγωγία για τον Μοχάμεντ Μπάκρι αλλά ένα εργαλείο συνειδητοποίησης και αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.

Economy
Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

inWellness
«PAN-PAN, PAN-PAN»: Όλη η δραματική συνομιλία του πιλότου του Falcon με τον πύργο ελέγχου
Δραματική συνομιλία 24.12.25

«PAN-PAN, PAN-PAN»: Η επικοινωνία του Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου πριν τη συντριβή

Η τουρκική κυβέρνηση αποκάλυψε την τελευταία επικοινωνία μεταξύ του πύργου ελέγχου και του μοιραίου αεροσκάφους Falcon 50, το οποίο συνετρίβη στα περίχωρα της Άγκυρας.

Σύνταξη
Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας
Λογοκρισία 24.12.25

Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία, απαιτώντας τη διακοπή της εκπομπής και του κωμικού Στίβεν Κολμπέρ στο αμερικανικό δίκτυο CBS

Σύνταξη
Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από τα ανατολικά – Οι όροι του Κιέβου
Τι θα κάνει η Μόσχα; 24.12.25

Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική Ουκρανία - Οι όροι του Κιέβου

Η δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών ή αποστρατιωτικοποιημένων περιοχών είναι πλέον μια επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι, όπως παραδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Συλλυπητήρια Ερντογάν 24.12.25

Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά. Οκτώ οι νεκροί, εκ των οποίων μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύνταξη
Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
Απάντηση σε Νετανιάχου 24.12.25

Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι απάντησε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Μαχμούντ Μαρντάουι

Σύνταξη
Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ
Προσπάθεια λογοκρισίας 24.12.25

Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ

Κυρώσεις κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν, δύο Βρετανών και δύο Γερμανών πολιτών, για την προσπάθεια περιορισμού της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους. Μάρκο Ρούμπιο: Είναι «ριζοσπάστες ακτιβιστές»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα – Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων
Μαίνεται ο πόλεμος 24.12.25

Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα - Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων

Η Ουκρανία περιμένει την απάντηση της Ρωσίας - Τα «αγκάθια» σχετικά και με το νέο σχέδιο παραμένουν τα ίδια: το Ντονμπάς και ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Σύνταξη
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό
Κόσμος 24.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Ανάμεσα στα οκτώ θύματα της αεροπορικής τραγωδίας είναι και ένα ελληνικό όνομα

Σύνταξη
«PAN-PAN, PAN-PAN»: Όλη η δραματική συνομιλία του πιλότου του Falcon με τον πύργο ελέγχου
Δραματική συνομιλία 24.12.25

«PAN-PAN, PAN-PAN»: Η επικοινωνία του Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου πριν τη συντριβή

Η τουρκική κυβέρνηση αποκάλυψε την τελευταία επικοινωνία μεταξύ του πύργου ελέγχου και του μοιραίου αεροσκάφους Falcon 50, το οποίο συνετρίβη στα περίχωρα της Άγκυρας.

Σύνταξη
Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική
Οδηγίες αυτοπροστασίας 24.12.25

Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική

Πολλή βροχή έφερε η παραμονή των Χριστουγέννων, από νωρίς το πρωί. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το απόγευμα είχαν πέσει περίπου 60 χιλιοστά νερού.

Σύνταξη
Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Γιασικεβίτσιους: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»
Μπάσκετ 24.12.25

Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Σάρας: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαμαρτυρήθηκε για το ιδιαίτερα «βαρύ» πρόγραμμα της Euroleague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εξηγώντας ότι το καλεντάρι είναι εξουθενωτικό για τους παίκτες.

Σύνταξη
Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν
Αγροτικές κινητοποιήσεις 24.12.25

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν

Οι εκδρομείς των Χριστουγέννων ταξιδεύουν με ανοιχτούς, αλλά με χαμηλές ταχύτητες. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να σπιλώσει τον αγώνα τους απέτυχε, λένε

Σύνταξη
Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας
Λογοκρισία 24.12.25

Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία, απαιτώντας τη διακοπή της εκπομπής και του κωμικού Στίβεν Κολμπέρ στο αμερικανικό δίκτυο CBS

Σύνταξη
Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε
Θέλει προσοχή 24.12.25

Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Οι εποχές που δίνονταν παράταση στην προθεσμία αποπληρωμής στα τέλη κυκλοφορίας φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, την ώρα που υπάρχει πλέον –μέσω τραπεζών- της πληρωμής τους σε δόσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από τα ανατολικά – Οι όροι του Κιέβου
Τι θα κάνει η Μόσχα; 24.12.25

Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική Ουκρανία - Οι όροι του Κιέβου

Η δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών ή αποστρατιωτικοποιημένων περιοχών είναι πλέον μια επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι, όπως παραδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο
Ελλάδα 24.12.25

Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»
Δεν είναι Μελάνια 24.12.25

Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»

Με την πρώτη της επίσημη φωτογράφιση ως η Πρώτη Κυρία της μητρόπολης που απειλεί την ηγεμονία του Τραμπ, η Ράμα Ντουάτζι που εξοργίζει τη δεξιά, θέλει να είναι η «παντοτινή κοπέλα» του Ζόραν Μαμντάνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία
Ελλάδα 24.12.25

«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία

Συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την άτυχη Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην πτώση του Falcon 50 στην Τουρκία. Συντετριμμένος ο σύντροφός της μιλά αποκλειστικά στο in.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
24 Δεκεμβρίου 1947: Ο σχηματισμός της «Κυβέρνησης των Βουνών»
Κάπου εις τον Γράμμον... 24.12.25

24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»

Όσα διαδραματίζονταν στην Ελλάδα ακριβώς πριν από 78 χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
Μεγάλη διαφορά 24.12.25

Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους

Φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να μην... ανάψουν οι ψησταριές

Σύνταξη
Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Συλλυπητήρια Ερντογάν 24.12.25

Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά. Οκτώ οι νεκροί, εκ των οποίων μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύνταξη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
