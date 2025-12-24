Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι, υμνητής του παλαιστινιακού αγώνα, γνωστός κυρίως από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν», απεβίωσε σήμερα σε ισραηλινό νοσοκομείο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο αυτού του ιδρύματος.

Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο που ερμήνευσε στην ταινία «Πέρα από τους τοίχους» του Ούρι Μπαραμπάς

«Ο Μοχάμεντ Μπάκρι πέθανε σήμερα Τετάρτη στο ιατρικό κέντρο της Γαλιλαίας», στη Ναχαρίγια του βόρειου Ισραήλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Γκαλ Ζαΐντ.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, αντιμετώπιζε καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Ο Μπάκρι ήταν αφοσιωμένος στην προβολή του παλαιστινιακού αγώνα

Ο Μπάκρι γεννήθηκε το 1953 στη Γαλιλαία, από μουσουλμάνους γονείς, αλλά είχε υπηκοότητα Ισραήλ. Ερχόταν συχνά σε αντιπαράθεση με τις ισραηλινές αρχές, λόγω της αφοσίωσής του στην προβολή του παλαιστινιακού αγώνα. Ήταν ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και έπαιξε σε σημαντικές ισραηλινές ταινίες.

Συνεργάστηκε επίσης με τους Ιταλούς σκηνοθέτες Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, με τον Κώστα Γαβρά και εμφανίστηκε στην τρίτη σεζόν της γαλλικής επιτυχημένης σειράς «Le bureau des légendes».

Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο που ερμήνευσε στην ταινία «Πέρα από τους τοίχους» του Ούρι Μπαραμπάς (1984), όπου έπαιζε έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο σε ισραηλινή φυλακή.

Ο Μπάκρι έγινε ωστόσο διάσημος παγκοσμίως με το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν» (2002) όπου κατήγγειλε τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη δεύτερη παλαιστινιακή Ιντιφάντα.

Στο Ισραήλ η προβολή της ταινίας απαγορεύτηκε το 2022 αφού το Ανώτατο Δικαστήριο την έκρινε «δυσφημιστική». Παρ’ όλ’ αυτά, η ταινία απέσπασε πολλά βραβεία σε όλον τον κόσμο.

Ο αποθανών σκηνοθέτης είχε γυρίσει επίσης πολλά ντοκιμαντέρ σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστίνιων πολιτών στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μπάκρι απέκτησε έξι παιδιά, τα τρία εκ των οποίων είναι ηθοποιοί, με γνωστότερο τον Σάλεχ Μπάκρι.

Ο αραβοϊσραηλινός ραδιοφωνικός σταθμός A-Shams ανήρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ένα κείμενο στη μνήμη του Μπάκρι, αποκαλώντας τον «μια ελεύθερη φωνή». «Από τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, η τέχνη δεν ήταν μια απλή ψυχαγωγία για τον Μοχάμεντ Μπάκρι αλλά ένα εργαλείο συνειδητοποίησης και αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.