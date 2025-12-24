newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μια πόλη της Μακεδονίας θέλει να μοιάσει στην Ευρώπη – Η μεγάλη αλλαγή στους δρόμους της
Ελλάδα 24 Δεκεμβρίου 2025 | 20:18

Μια πόλη της Μακεδονίας θέλει να μοιάσει στην Ευρώπη – Η μεγάλη αλλαγή στους δρόμους της

Μια αλλαγή στις οδικές συνήθειες της πόλης θέλει να βάλει σε εφαρμογή το δημοτικό συμβούλιο.

Σύνταξη
Μια πόλη της βόρειας Ελλάδας ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, ευθυγραμμίζοντας το κυκλοφοριακό της μοντέλο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των δρόμων της.

Σήμερα, στην Ελλάδα, οι κυκλικοί κόμβοι ρυθμίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αντιμετωπίζονται, στην ουσία, όπως κάθε κοινή διασταύρωση. Έτσι, όταν δεν υπάρχει ειδική σήμανση, εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της προτεραιότητας από δεξιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα που εισέρχονται στον κυκλικό κόμβο να έχουν προτεραιότητα έναντι εκείνων που κινούνται ήδη στο εσωτερικό του.

Διαφορετική πρακτική στην Ευρώπη

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται σε μεγάλο μέρος του ελληνικού οδικού δικτύου και αποτελεί τη βάση σχεδιασμού και λειτουργίας της πλειονότητας των κυκλικών κόμβων της χώρας.

Ωστόσο, το μοντέλο αυτό διαφέρει αισθητά από όσα ισχύουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η προτεραιότητα δίνεται στα οχήματα που βρίσκονται ήδη εντός του κόμβου, συμβάλλοντας σε πιο ομαλή κυκλοφορία και περιορίζοντας τα σημεία πιθανής σύγκρουσης.

Η αλλαγή στις Σέρρες

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρωτοβουλία του τοπικού δημοτικού συμβουλίου Σερρών, το οποίο αποφάσισε να προχωρήσει σε μια προσαρμογή του κυκλοφοριακού σχεδιασμού της πόλης σε πιο σύγχρονες, ευρωπαϊκές πρακτικές, με σαφή σήμανση και ξεκάθαρους κανόνες προτεραιότητας.

Η πρόταση που βρίσκεται υπό εξέταση προβλέπει την αναστροφή της προτεραιότητας σε όλους τους κυκλικούς κόμβους της πόλης, με εξαίρεση δύο που αποτελούν τμήματα της εθνικής οδού. Σε αυτούς τους κόμβους, η προτεραιότητα θα αποδίδεται πλέον στα οχήματα που κινούνται ήδη εντός του κυκλικού κόμβου και όχι σε εκείνα που εισέρχονται.

Στην πράξη, η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα βελτιώσει αισθητά τη ροή της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε σημεία με αυξημένο φόρτο, όπου σήμερα παρατηρούνται καθυστερήσεις και φαινόμενα συμφόρησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η έγκριση της σχετικής απόφασης από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία —σύμφωνα με τοπικά μέσα— είχε στο παρελθόν απορρίψει αντίστοιχη πρόταση.

Παράλληλα, η μετάβαση σε ένα διαφορετικό κυκλοφοριακό μοντέλο δεν παύει να απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Ιδιαίτερα για οδηγούς που δεν κινούνται συχνά στην πόλη ή προέρχονται από περιοχές όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυστηρά ο κανόνας της προτεραιότητας από δεξιά, η νέα εικόνα των κόμβων ενδέχεται αρχικά να προκαλέσει σύγχυση -ειδικά αν δεν συνοδευτεί από επαρκή και ξεκάθαρη σήμανση, όπως το ανάποδο τρίγωνο παραχώρησης προτεραιότητας.

Το ερώτημα που απομένει είναι αν τα αρμόδια όργανα θα δώσουν το «πράσινο φως» για την εφαρμογή του μέτρου και αν αυτή η αλλαγή θα καταφέρει, τελικά, να βάλει τάξη στο κυκλοφοριακό τοπίο που σήμερα προβληματίζει σε αρκετούς κόμβους της πόλης.

Σύνταξη
