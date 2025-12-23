Κολωνάκι: Συνελήφθη 65χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος – Πουλούσε «μαϊμού» προϊόντα για επώνυμα
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα απομιμητικά προϊόντα όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα
Στη σύλληψη μιας 65χρονης επιχειρηματία, ιδιοκτήτριας καταστήματος λιανικής στο Κολωνάκι, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς βρέθηκε να διαθέτει προς πώληση «μαϊμού» προϊόντα που έμοιαζαν με γνήσια.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα λιανικού εμπορίου στην περιοχή του Κολωνακίου, το οποίο διέθετε προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με την συνδρομή πραγματογνώμονα εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της 21-12-2025 την κατηγορούμενη και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά της.
Μετά από έρευνα στο εν λόγω κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα απομιμητικά προϊόντα όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
