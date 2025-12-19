Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά

Ειδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες της Πέμπτης (18-12-2025) στην περιοχή του Πειραιά.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. σκοπός της εν λόγω δράσης ήταν η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων.

Τρεις συλλήψεις

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου -3- αλλοδαποί ηλικίας 37, 49 και 51 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- πλαστογραφία, απάτη, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και περί αναμόρφωσης – εκσυγχρονισμού και λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν 3.398 απομιμητικά προϊόντα όπως ζώνες, τσάντες, πορτοφόλια, αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων και είδη οικιακής χρήσης.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.