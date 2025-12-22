Ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2025 από τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες.

Κατά την ετήσια γιορτή του ΠΣΑΤ, ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ παρέλαβε το βραβείο του καθώς επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφανου Ντούσκου που συμπλήρωσαν την τριάδα.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες στα βραβεία ΠΣΑΤ βραβεύτηκαν οι εξής:

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος (Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης οι άλλοι δύο της πρώτης τριάδας)

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τριάδα)

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΜΑΔΑ: Εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 (εθνικη μπάσκετ ανδρών, εθική υδατοσφαίρισης ανδρών)

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Νάσος Γκαβέλας, στίβος (Παυλος Λιότσος ταεκβοντό, Αντώνης Τσαπατάκης κολύμβηση).

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δήμητρα Κοροκίδα (Τάε Κβον Ντο).

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Εθνική Κωφών Ανδρών Μπάσκετ.