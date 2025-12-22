Δούκας: Στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση, δεν ενδιαφέρει την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος

Η νέα χρονιά πρέπει να βρει το ΠΑΣΟΚ, «σε μια συνθήκη ανατροπής», ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος θέλει αλλαγή. Το 70% και πλέον των δημοσκοπήσεων λένε ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή. Και γι’ αυτό και το λέω καθαρά ότι ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος. Θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν μέχρι το 2031».

Σύμφωνα με τον ίδιο το πόσο πιθανό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο «εξαρτάται από εμάς. Νομίζω ότι είναι απολύτως ρευστό το πολιτικό τοπίο. Εξαρτάται λοιπόν από τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες, από το πόσο καθαρά θα τοποθετηθούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υπέρβασης. Εγώ έχω κάνει τις προτάσεις μου, τις ξέρετε».

Δούκας: Διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Δούκας ανέφερε στον Σκάι: «Δεν λέω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε, να γίνει διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με αυτούς που θέλουν».

Στην ερώτηση αν αυτό αφορά και την κ. Καρυστιανού αν κάνει κόμμα, ο Χάρης Δούκας απάντησε: «Με όσους θεωρούν και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ με δική του πρωτοβουλία, για να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής, πρέπει να κάνει έναν μεγάλο διάλογο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο διάλογος είναι κακή λέξη; Η συνεργασία είναι κακή λέξη; Γιατί τοξικοποιούμε τον διάλογο; Όταν θες να κυβερνήσεις, θα σε ρωτήσει ο άλλος «με ποιόν δεν θα πας;». Πρέπει να είναι καθαρό. Δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. «Και με ποιους μπορείς να πας»; Να το συζητήσουμε, να δούμε με αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στην προοδευτική αλλαγή».

Από την πρότασή τους δεν απέκλεισε ούτε την κ. Κωνσταντοπούλου. Όπως είπε, πας «με όσους θέλουν τον διάλογο. Καταρχάς, στον διάλογο δεν ξεκινάς με αποκλεισμούς. Αν ξεκινήσεις διάλογο με αποκλεισμούς, τότε αξιακά κάνεις λάθος. Ξεκινάς διάλογο και λες «εγώ έχω αυτές τις αρχές και τις αξίες». Νούμερο ένα: να θέλει κάποιος να συνομιλήσει. Μπορεί κάποιος να πει «εγώ δεν συνομιλώ». Υπάρχουν κι αυτά. Και νούμερο δύο: σε ποιες βάσεις. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι δεν συζητάμε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και συζητάμε σε μια προοδευτική κατεύθυνση».