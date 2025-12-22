newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Δούκας: Στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση, δεν ενδιαφέρει την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος
Πολιτική Γραμματεία 22 Δεκεμβρίου 2025

Δούκας: Στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση, δεν ενδιαφέρει την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος

«Θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν μέχρι το 2031», είπε ο κ. Δούκας

Σύνταξη
Η νέα χρονιά πρέπει να βρει το ΠΑΣΟΚ, «σε μια συνθήκη ανατροπής», ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος θέλει αλλαγή. Το 70% και πλέον των δημοσκοπήσεων λένε ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή. Και γι’ αυτό και το λέω καθαρά ότι ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος. Θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν μέχρι το 2031».

Σύμφωνα με τον ίδιο το πόσο πιθανό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο «εξαρτάται από εμάς. Νομίζω ότι είναι απολύτως ρευστό το πολιτικό τοπίο. Εξαρτάται λοιπόν από τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες, από το πόσο καθαρά θα τοποθετηθούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υπέρβασης. Εγώ έχω κάνει τις προτάσεις μου, τις ξέρετε».

Δούκας: Διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Δούκας ανέφερε στον Σκάι: «Δεν λέω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε, να γίνει διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με αυτούς που θέλουν».

Στην ερώτηση αν αυτό αφορά και την κ. Καρυστιανού αν κάνει κόμμα, ο Χάρης Δούκας απάντησε: «Με όσους θεωρούν και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ με δική του πρωτοβουλία, για να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής, πρέπει να κάνει έναν μεγάλο διάλογο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο διάλογος είναι κακή λέξη; Η συνεργασία είναι κακή λέξη; Γιατί τοξικοποιούμε τον διάλογο; Όταν θες να κυβερνήσεις, θα σε ρωτήσει ο άλλος «με ποιόν δεν θα πας;». Πρέπει να είναι καθαρό. Δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. «Και με ποιους μπορείς να πας»; Να το συζητήσουμε, να δούμε με αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στην προοδευτική αλλαγή».

Από την πρότασή τους δεν απέκλεισε ούτε την κ. Κωνσταντοπούλου. Όπως είπε, πας «με όσους θέλουν τον διάλογο. Καταρχάς, στον διάλογο δεν ξεκινάς με αποκλεισμούς. Αν ξεκινήσεις διάλογο με αποκλεισμούς, τότε αξιακά κάνεις λάθος. Ξεκινάς διάλογο και λες «εγώ έχω αυτές τις αρχές και τις αξίες». Νούμερο ένα: να θέλει κάποιος να συνομιλήσει. Μπορεί κάποιος να πει «εγώ δεν συνομιλώ». Υπάρχουν κι αυτά. Και νούμερο δύο: σε ποιες βάσεις. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι δεν συζητάμε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και συζητάμε σε μια προοδευτική κατεύθυνση».

Κικίλιας: Προς υλοποίηση έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών – «Έμπρακτη ενίσχυση ασφάλειας»
Σε Χανιά και Λευκάδα 22.12.25

Έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - «Έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας» λέει ο Κικίλιας

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό» αναφέρει ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας - Οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων

Σύνταξη
Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν άγρια τον παππού του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία – Τα έσπασαν και στο σπίτι
Ελλάδα 22.12.25

Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν άγρια τον παππού του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία – Τα έσπασαν και στο σπίτι

Άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας προκαλώντας μεγάλες ζημιές ενώ ξυλοκόπησαν τον παππού του παιδιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Πληροφορίες ότι είχαν βάλει το παιδάκι τιμωρία σε απομόνωση χωρίς τροφή και πέθανε

Σύνταξη
Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία
Μέτρα και σταθμά 22.12.25

Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία

Η ρωσική εταιρεία θα παράσχει τα εξαρτήματα για τα πυρηνικά καύσιμα. Η Γερμανία θα αποφασίσει σύντομα για το σχέδιο, που στηρίζουν Παρίσι και Βερολίνο παρά τις ανησυχίες για κατασκοπεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
Επικίνδυνη τάση 22.12.25

Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Εκτενής ανάλυση του The Guardian αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μειώνουν δραματικά τη δημόσια στήριξή τους προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή εξαφάνιση της ορατότητας του Pride από τη δημόσια σφαίρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη έγινε το θεαματικό γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Τι γράφει ο διεθνής Τύπος.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»
Διάκριση 22.12.25

Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Δήμαρχος Θέρμης: «Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα»

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
Ζητούνται λύσεις 22.12.25

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Σύνταξη
