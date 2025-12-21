Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές

Απάντηση στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση γίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Όπως τόνισε ο κ. Δούκας, μιλώντας στο MEGA, το πάρτι «έγινε στο προαύλιο, στα σκαλιά». Στη συνέχεια πρόσθεσε πως οι διοργανωτές «καθάρισαν την περιοχή, αυτό μπορούν να το πουν και οι κάτοικοι. Έγινε η λειτουργία κανονικά το πρωί. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει».

Υπογράμμισε πως «μου κάνουν μεγάλη εντύπωση οι αντιδράσεις… Γίνεται για τέταρτη φορά και έχει γίνει τρεις φορές υπό την αιγίδα του δήμου, οι διοργανωτές είναι παιδιά της γειτονιάς που κάνουν αυτήν την εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση που αγκαλιάζει συνολικά η γειτονιά και τα μαγαζιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντιδράσεις όπως του Θάνου Πλεύρη, που τον χαρακτήρισε «ακροδεξιό», δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. «23:00 είχαν σταματήσει όλα, τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται, δημιουργούν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Θα μπορούσε να υπάρχουν άλλα προβλήματα στον συγκεκριμένο χώρο, να υπήρχαν τοξικοεξαρτημένοι στα σκαλιά. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας να γεμίζει με νέους ανθρώπους».

Ο κ. Δούκας επισήμανε ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι πάνε να χαλάσουνε ένα πολύ εορταστικό κλίμα που δημιουργείται στην Αθήνα, που στόχο έχει να αποδώσει τον δημόσιο χώρο στους πολίτες, να επανασυνδέσει την πόλη με τους κατοίκους».

Τέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποίησε ότι ο ιερέας της εκκλησίας είχε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο πάρτι, ενώ τον χαρακτήρισε «ζεστό» και «γλυκό» άνθρωπο.

Όσα είπε ο Χάρης Δούκας στο MEGA:

Τι συνέβη με το πάρτι