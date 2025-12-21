Εστησαν rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι με DJ και φωτορυθμικά

«Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής, με το Enteka Athens να δίνει ρυθμό σε ένα από τα πιο δυνατά πάρτι της χρονιάς», ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόσκληση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο εκδηλώσεων του City Festival.

Στην πράξη όμως το street πάρτι μετατράπηκε σε rave πάρτι, λαμβάνοντας χώρα λίγα μέτρα πιο πέρα από την αρχική πρόσκληση και συγκεκριμένα στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

Η κονσόλα του DJ τοποθετήθηκε στο πλατύσκαλο του ναού, ενώ τα φωτορυθμικά φώτιζαν διάφορα σημεία της εκκλησίας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παρέπεμπε περισσότερο σε ηλεκτρονικό πάρτι παρά σε οργανωμένη πολιτιστική εκδήλωση.

Οι παρευρισκόμενοι, αρκετοί από τους οποίους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, κινούνταν στον ρυθμό της μουσικής, ανέβαιναν τα σκαλιά και απαθανάτιζαν τη σκηνή με τα κινητά τους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα social πλημμύρισαν από λεζάντες τύπου «Holy Christ», «divine vibes», «blessed party» — όροι που απουσίαζαν πλήρως από το αρχικό νόημα της εκδήλωσης.

Η πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το ΚΕΜ, Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο προχώρησε σε σχετικές αναρτήσεις στα social media για να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται πως η συγκεκριμένη δράση έγινε για την ανάδειξη της περιοχής και χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, σαφείς αποστάσεις από τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μουσικής εκδήλωσης στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα κρατά ο προϊστάμενος του ναού, πατήρ Πολύκαρπος, αποδίδοντας την ευθύνη αποκλειστικά στον Δήμο Αθηναίων. Όπως υποστηρίζει, επρόκειτο για δράση που διοργανώθηκε από τον Δήμο, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης ή ελέγχου από την πλευρά της Εκκλησίας. «Ήταν μια εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων, την έχουν κάνει και σε άλλες περιοχές της Αθήνας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ο χώρος από τα κάγκελα έως και τα σκαλιά του ναού υπάγεται στη δικαιοδοσία του Δήμου και όχι της ενορίας, σημειώνοντας: «Ο χώρος μέσα από τα κάγκελα μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας αρμόδιος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Δεν γνωρίζαμε ότι θα βάλουν φωτορυθμικά στον ναό». Όπως επαναλαμβάνει, για τα γεγονότα που προκάλεσαν αντιδράσεις «υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αθηναίων».