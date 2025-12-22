Συγκινητική δωρεά ακινήτου στην Σητεία

Με μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό προς την ιστορία και την προσφορά της οικογένειας Καταπότη στον Δήμο Σητείας, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία υπογραφής δωρεάς ακινήτου προς το Δήμο Σητείας. Η δωρεά αυτή έγινε παρουσία του Δημάρχου Σητείας, κ. Γιώργου Ζερβάκη, και της δωρήτριας, κας Μαρίας Καταπότη, στην οικία της, σε μια κίνηση που αποδεικνύει την αλληλεγγύη και την κοινωνική ευαισθησία.

Η δωρεά αφορά ακίνητο εντός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπής, και συνιστά μια πράξη που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά συναισθηματική και πολιτιστική. «Μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, συνεχίζοντας τη διαχρονική σχέση της οικογένειας με τον Δήμο και τους δημότες της Σητείας, ως «ιδιαίτερο ηθικό καθήκον» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη, στη μνήμη του συζύγου της δωρήτριας κας Μαρίας Καταπότη, Γεωργίου, ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχος Σητείας και προσέφερε επί πολλά έτη στον τόπο και του παππού των δωρητών αδελφών Φραγκούλη, Ρούσσου Φραγκούλη, επι σειρά ετών κοινοτάρχη Σκοπής» όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Δήμου Σητείας .

Η παρουσία του Δημάρχου Σητείας, κ. Γιώργου Ζερβάκη, στη διαδικασία αυτή ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη σημασία της προσφοράς. Ο κ. Ζερβάκης ανέφερε πως ενέργειες σαν αυτή αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση, ενισχύοντας το πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας στον τόπο. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια για τη γενναιόδωρη προσφορά της και δεσμεύτηκε για την υπεύθυνη και διαφανή αξιοποίησή της, προς όφελος των δημοτών και της τοπικής κοινωνίας.

Η Σημασία της Δωρεάς για την Κοινότητα

Η δωρεά του ακινήτου αποτελεί μια ισχυρή πράξη στήριξης για την περιοχή της Σκοπής και γενικότερα για τον Δήμο Σητείας. Ενισχύει το αίσθημα της συλλογικότητας και της υπευθυνότητας απέναντι στις επόμενες γενιές, ενώ δείχνει την αξία των ατομικών πράξεων που, έστω και μικρές, συνθέτουν τον μεγαλύτερο ιστό αλληλεγγύης που απαιτεί η τοπική κοινωνία.

Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι η οικογένεια Καταπότη, σε μια περίοδο που όλοι μας καλούμαστε να δείξουμε αλληλεγγύη και προσφορά, παίρνει αυτή την πρωτοβουλία, δίνοντας το παράδειγμα της ανιδιοτελούς αγάπης για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimossitias