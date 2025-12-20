Ενώπιον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχτηκε σήμερα στη Βαρσοβία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι κατηγόρησε τους Ουκρανούς ότι δεν είναι ευγνώμονες για τη βοήθεια που τους έχει παρασχεθεί μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τους.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία «υπερασπίζεται την Ευρώπη» απέναντι στη Ρωσία

Από τον Φεβρουάριο του 2022 η Πολωνία φιλοξενεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και είναι ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές όπλων για το Κίεβο. Είναι επίσης η χώρα από την οποία περνά το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας της Δύσης προς τη γείτονά της.

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση (…) ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως, ούτε γίνεται κατανοητή», είπε ο Ναβρότσκι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ζελένσκι. «Αυτό μετέφερα στην ειλικρινή, αλλά πολύ εγκάρδια και γεμάτη αβροφροσύνη συζήτηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι», πρόσθεσε.

Ο τελευταίος απάντησε ότι «η Ουκρανία ανέκαθεν ήταν ευγνώμων απέναντι στην Πολωνία και θα παραμείνει», υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του «υπερασπίζεται την Ευρώπη» απέναντι στη Ρωσία, με πολύ υψηλό ανθρώπινο κόστος.

«Η Ρωσία θέλει τη διχόνοια, θέλει να καταστρέψει μια τόσο σταθερή συμμαχία, τη συμμαχία δύο εθνών που κρατά πολλές γενιές στην Ουκρανία και την Πολωνία. Δεν θα της το επιτρέψουμε», προειδοποίησε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Τι επιδιώκει ο Ναβρότσκι

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ναβρότσκι δεν ξεκαθάρισε με σαφήνεια τι αναμένει από το Κίεβο.

Ο Πολωνός πρόεδρος, που είναι ιστορικός, ζητούσε καλύτερη συνεργασία των δύο χωρών στο ευαίσθητο θέμα της σφαγής περίπου 100.000 Πολωνών στη Βολυνία, μεταξύ 1943-45, από εθνικιστές Ουκρανούς.

Σύμφωνα με τον Ναβρότσκι, που χαρακτηρίζει «γενοκτονία» αυτή τη σφαγή, το Κίεβο δεν θέλει να αναγνωρίσει την ευθύνη του. Η Βαρσοβία κατηγορεί επίσης την Ουκρανία ότι κωλυσιεργεί όσον αφορά την εκταφή των θυμάτων.

Την Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε για την καλή θέληση της κυβέρνησής του για αυτά τα θέματα. «Η πολωνική πλευρά ελπίζει να επιταχυνθεί η διαδικασία, η ουκρανική είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν πρόκειται για λόγια, αλλά για συγκεκριμένα μέτρα», είπε.

Μετά τη συνάντηση ο Ναβρότσκι σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ότι ήταν μια «νέα εκκίνηση» στις διμερείς σχέσεις της Πολωνίας με την Ουκρανία, προσθέτοντας: «Κακά νέα για τον Πούτιν».