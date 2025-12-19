newspaper
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 20:00

ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι

Μπορεί η ηγεσία της ΕΕ να πίεζε για να παρθεί απόφαση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων με τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ωστόσο τα εμπόδια ήταν αξεπέραστα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Μετά από μαραθώνια συνεδρίαση, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026-2027, μέσω δανεισμού της ΕΕ».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Φρίντριχ Μερτς συγκαταλέγονται στους χαμένους μετά τους χειρισμούς που έκαναν τους τελευταίους μήνες

Τα διεθνή ΜΜΕ συνεχίζουν να ασχολούνται με το ζήτημα, καθώς το αρχικό σχέδιο για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων για την παροχή του λεγόμενου δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία κατέρρευσε, παρά τις μεγάλες πιέσεις που άσκησε η ηγεσία της ΕΕ τους προηγούμενους μήνες.

Το Euronews θυμίζει ότι η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτή η πρόταση ήταν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας. Και η Ρωσία πρέπει να πληρώσει», δήλωσε τότε η φον ντερ Λάιεν. «Δεν πρέπει να είναι μόνο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που θα επωμιστούν το βάρος», είχε σημειώσει.

Μερικές ημέρες αργότερα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς ήταν αυτός που ανέλαβε να εξειδικεύσει τη συγκεκριμένη πρόταση, με άρθρο του στους Financial Times.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα έγγραφο δύο σελίδων στο οποίο περιγράφονταν, με εξαιρετικά θεωρητικούς όρους όπως σχολιάζει το Euronews, οι πρακτικές λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας.

Τα εμπόδια φάνηκαν από τον Οκτώβριο και μετά.

Ο Μπαρτ Ντε Βέβερ, πρωθυπουργός του Βελγίου, όπου βρίσκονται παγωμένα ρωσικά στοιχεία αξίας περίπου 185 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντέδρασε.

Τόσο επειδή δεν συμβουλεύτηκαν την κυβέρνησή του, όσο και επειδή φοβόταν τα ρωσικά αντίποινα, αν το σχέδιο προχωρούσε.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός ζήτησε εγγυήσεις από την ΕΕ, τις οποίες δεν έλαβε ποτέ, όπως δήλωσε ο ίδιος πολλές φορές.

Τους επόμενους δύο μήνες, παρά τις πιέσεις από την ΕΕ, αλλά και προσωπικά τον Μερτς, η κυβέρνηση του Βελγίου δεν άλλαξε στάση.

Αυτό δεν συνέβη ακόμα και όταν οι ηγέτες της Δανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, τάχθηκαν υπέρ του δανείου αποζημιώσεων.

«Είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν εύκολες επιλογές»

Στις 17 Νοεμβρίου, η φον ντερ Λάιεν έστειλε στους Ευρωπαίους ηγέτες επιστολή στην οποία περιγράφονταν λεπτομερώς τρεις επιλογές για τη συγκέντρωση 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία: διμερείς εθελοντικές συνεισφορές, κοινό χρέος και δάνειο αποζημιώσεων.

«Οι επιλογές που παρουσιάζονται σε αυτό το σημείωμα είναι αυστηρές τόσο ως προς τον σχεδιασμό τους όσο και ως προς τις επιπτώσεις τους. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν εύκολες επιλογές», είπε.

Τελικά, μετά τη χθεσινή σύνοδο που στιγματίστηκε από συγκρούσεις και παζάρια, αυτό που αποφασίστηκε ήταν το δεύτερο.

«Ήξερα εκ των προτέρων ότι ο ενθουσιασμός για το δάνειο αποζημιώσεων δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο πίστευαν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Ντε Βέβερ, αφήνοντας αιχμές για τη φον ντερ Λάιεν, αν και είπε ότι έκανε «εξαιρετική δουλειά».

«Όπως το περίμενα, αποδείχθηκε ότι πολλές περισσότερες χώρες που δεν είχαν ακόμη εκφράσει την άποψή τους ήταν εξαιρετικά επικριτικές ως προς όλα τα οικονομικά ζητήματα, διαπιστώνοντας μια απλή αλήθεια: δεν υπάρχουν δωρεάν χρήματα στον κόσμο. Απλώς δεν υπάρχουν», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Η ανάλυση του Politico

Το Politico, σε δική του ανάλυση, παρουσιάζει τους νικητές και τους χαμένους μετά την απόφαση της ΕΕ.

Σύμφωνα με το γνωστό μέσο, ανάμεσα στους νικητές είναι ο Μπαρτ Ντε Βέβερ αφού ο Βέλγος πρωθυπουργός με την τακτική του έκανε το σχέδιο Β, το κοινό ευρωπαϊκό χρέος δηλαδή, να φαίνεται ως η μόνη επιλογή.

Το Politico σχολιάζει ωστόσο ότι και αυτό λίγοι το ήθελαν, αλλά οι περισσότεροι θα μπορέσουν να ζήσουν με αυτή την επιλογή, μέχρι την επόμενη παρόμοια κρίση, θα προσθέσουμε εμείς.

Στην ίδια ανάλυση στους νικητές προστίθενται η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με το Politico να παρουσιάζει τη – μάλλον – καιροσκοπική τακτική της αφού τοποθετήθηκε μόνο αφού το δάνειο αποζημιώσεων είχε «πεθάνει» ως επιλογή και ο Αντόνιο Κόστα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που κράτησε μια μετριοπαθή στάση στις διαπραγματεύσεις (σε αντίθεση με την φον ντερ Λάιεν).

Το γνωστό μέσο προσθέτει επίσης ότι «ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήρε τα χρήματα που χρειαζόταν, που ήταν και το πιο σημαντικό. Η Ευρώπη τήρησε την υπόσχεσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία. Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του. Και ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ως μοχλό πίεσης σε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία».

Οι μεγάλοι χαμένοι

Πιο ενδιαφέρον έχει το τμήμα της ανάλυσης του Politico που αναφέρεται στους χαμένους μετά την ευρωπαϊκή απόφαση.

Τον Φρίντριχ Μερτς, για τον οποίο γράφει ότι δύσκολα θα μπορούσε να θυμηθεί κανείς πιο αποτυχημένη παρουσία Γερμανού καγκελάριου σε σύνοδο της ΕΕ.

«Μέσα σε λίγες ώρες, ο Μερτς υπέστη δύο σημαντικές ήττες: την αναβολή της συμφωνίας με τη Mercosur και, πιο καθοριστικά, την υπονόμευση του σχεδίου για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που είχε προωθήσει επιθετικά», όπως τονίζεται στην ίδια ανάλυση.

Την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που συμμάχησε με τον Γερμανό καγκελάριο, αν και η ομάδα της παρουσίασε και εναλλακτικές προτάσεις, όπως γράφει το Politico.

Η πρόεδρος της ΕΕ αναφέρθηκε στην επιλογή του κοινού χρέους «σε ομιλία της στο Στρασβούργο την Τετάρτη — αλλά ήταν πολύ αργά για να διεκδικήσει τα εύσημα για τη συμφωνία που τελικά επιτεύχθηκε. Μέχρι τότε, η δυναμική είχε ήδη αλλάξει και άλλοι καθοδηγούσαν το αποτέλεσμα».

Τη Μέτε Φρεντέρικσεν, την πρωθυπουργό της Δανίας που αυτή την περίοδο προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μπλοκ των τριών Βόρειων χωρών που υποστήριξαν το δάνειο αποζημιώσεων.

Μέτε Φρεντέρικσεν, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το Politico εντάσσει στους χαμένους και τις Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία.

Αυτή η τριάδα χωρών «εξασφάλισε μια βραχυπρόθεσμη — και κυρίως οικονομική — νίκη, αποφεύγοντας τις άμεσες υποχρεώσεις να στείλει χρήματα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η νίκη αυτή μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή. Τα χρήματα θα συνεχίσουν να ρέουν ανεξάρτητα — και μια τέτοια κίνηση τους φέρνει πιο κοντά στο να γίνουν παρίες εντός της ΕΕ. Θα υπάρξουν αντιδράσεις από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ; Ο χρόνος θα δείξει», σημειώνει το γνωστό μέσο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου
Εφ’ όλης της ύλης 19.12.25

Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις Πούτιν στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου

Η κατάσταση στα πεδία των μαχών, η στρατιωτική τεχνολογία, τα σχέδια του για το εγγύς μέλλον και οι προϋποθέσεις για την ειρήνη - Όλα όσα αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη
Κόσμος 19.12.25

Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο, ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν

Σύνταξη
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
Δείτε βίντεο 19.12.25

Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ - Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]

Νότια της Κρήτης έγινε η επίθεση της Ουκρανίας στο τάνκερ που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια
Κόσμος 19.12.25

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

«Ο κατηγορούμενος επανειλημμένα ναρκώνει και κακοποιεί σεξουαλικά τη σύζυγό του κρυφά στο συζυγικό σπίτι», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν
Κόσμος 19.12.25

«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν

Η ετήσια εκδήλωση του Πούτιν δίνει στους απλούς Ρώσους την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στον ηγέτη τους, με ερωτήματα που επικεντρώνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην οικονομία

Σύνταξη
Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Σύνταξη
