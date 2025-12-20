newspaper
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Από τη Διακήρυξη των Αθηνών στην πρώτη αερομαχία Ελλάδας – Τουρκίας μετά από τρία χρόνια
Διπλωματία 20 Δεκεμβρίου 2025 | 15:00

Από τη Διακήρυξη των Αθηνών στην πρώτη αερομαχία Ελλάδας – Τουρκίας μετά από τρία χρόνια

Οι αφορμές για την αντίδραση της Τουρκίας και το ενδεχόμενο επιστροφής στην ένταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ήταν Δεκέμβριος του 2023 αμέσως μετά το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών, όταν ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ταξίδι της επιστροφής του προς την Άγκυρα δήλωνε ότι «όσον αφορά τις εναέριες εμπλοκές μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Αιγαίο, είπαμε να κλείσουμε πλέον αυτή τη σελίδα, να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Αυτό το είπαμε και στον κ. Μητσοτάκη, το λέγαμε πάντα και στους πρωθυπουργούς που ήταν πριν από αυτόν. Εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στη φιλία».

Μηδενισμός παραβιάσεων και υπερπτήσεων

Οι παραβιάσεις και υπερπτήσεις είχαν στην πραγματικότητα μηδενιστεί σχεδόν από τις 6 Φεβρουαρίου και μετά όταν η Τουρκία έζησε για μία ακόμα φορά την τραγωδία των καταστροφικών σεισμών, με την Ελλάδα να κινητοποιείται για την αποστολή άμεσης βοήθειας. Οι τότε Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος είχαν βρεθεί στις πληγείσες περιοχές για να εκφράσουν την αλληλεγγύη της Αθήνας.

Τότε που ξεκινούσαν τα «ήρεμα νερά» και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνούσαν σταδιακά, ιδιαίτερα μετά το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, από την ακραία ένταση στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και των συνομιλιών. Καθώς οι παραβιάσεις και οι υπερπτήσεις από δεκάδες χιλιάδες είχαν πέσει στο μηδέν.

Τι είναι παράβαση, παραβίαση και υπέρπτηση

Παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας λαμβάνει κατεξοχήν χώρα όταν αεροσκάφος εισέρχεται στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσεως, ήτοι κατά παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Παραβίαση Εθνικού Εναερίου Χώρου είναι η άνευ αδείας είσοδος και πτήση αεροσκάφους άλλου κράτους εντός του εθνικού εναερίου χώρου μιας χώρας. Ο εθνικός εναέριος χώρος εκτείνεται πάνω από την χερσαία επικράτεια και τα χωρικά ύδατα του κράτους. Η παραβίαση συνιστά παράνομη πράξη βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του κράτους.

Η Υπερπτήση αφορά πτήση αεροσκάφους (συνήθως στρατιωτικού) απευθείας πάνω από το έδαφος ή/και τα χωρικά ύδατα (και τα νησιά) μιας χώρας χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η υπερπτήση θεωρείται ειδική και σοβαρότερη περίπτωση παραβίασης του εναερίου χώρου, καθώς λαμβάνει χώρα πάνω από κυρίαρχο έδαφος και όχι απλώς εντός του γενικότερου (και μερικές φορές αμφισβητούμενου ως προς τα όρια) εναερίου χώρου, π.χ. σε διεθνή εναέρια διαδρομή (FIR). Κάθε υπερπτήση αποτελεί παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου, αλλά δεν είναι κάθε παραβίαση απαραίτητα υπερπτήση εθνικού εδάφους.

Ακόμα και κάποιες σποραδικές παραβιάσεις που συνέβησαν αυτά τα δύο χρόνια και πλέον δεν οδηγούσαν σε καμία περίπτωση σε εμπλοκή ενώ σπάνια γινόντουσαν από μαχητικά.

Η πρώτη εμπλοκή

Η πρώτη εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών μαχητικών έλαβε χώρα για πρώτη φορά μετά από τρία σχεδόν χρόνια την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, όταν ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με τα τουρκικά μαχητικά να αναχαιτίζονται κατά την συνήθη διαδικασία και ένα από αυτά να εμπλέκεται σε εικονική αερομαχία με ελληνικά αεροσκάφη.

Συνολικά την Παρασκευή σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις οι δύο από τα τουρκικά μαχητικά F-16 και έξι από το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR -72.

Οι λόγοι «εκνευρισμού» της Τουρκίας

Ήταν μία μέρα μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες FDI που αποκτά η Αθήνα, στον «ΚΙΜΩΝΑ».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, που η Τουρκία εκλαμβάνει ως συμμαχία εναντίον της, με δημοσιεύματα στην Άγκυρα να αντιδρούν έντοντα σε ελληνικά δημοσιεύματα περί δημιουργίας δυναμης ταχείας αντίδρασης, τα οποία επί του παρόντος δεν δείχνουν να επιβεβαιώνονται, πέραν της στρατηγικής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών και στο πεδίο της Άμυνας εδώ και χρόνια.

Το προηγούμενο διάστημα ιδιαίτερη ενόχληση στον τουρκικό Τύπο είχαν φέρει δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια που αφορούσαν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», προκαλώντας μία νέα σφοδρή επίθεση των ΜΜΕ της γείτονος στο πρόσωπο του. Με κάποια από αυτά να τον χαρακτηρίζουν ως τον πολιτικό που «υπονομεύει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Ο Δένδιας τόσο σε τοποθετήσεις του σε συνέδρια όσο και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, άλλωστε δεν έχει πάψει να αναφέρεται σταθερά στην «υπαρξιακή απειλή» που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία, λόγω του casus belli.

Τοποθέτηση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του in και ο Γιώργος Γερπετρίτης κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, με τα κόμματα να ρωτούν τι ισχύει τελικά. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών για μία λειτουργική σχέση με την Τουρκία, ή οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί υπαρξιακής απειλής.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και η Άγκυρα δεν έχει εγκαταλείψει την ρητορική που ανεβάζει τους τόνους με την Αθήνα, όπως η τελευταία έκκληση του τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν για την ανάγκη σύνδεσης «όλων των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο» με στόχο την επίλυση τους, που βάζει στο καλάθι και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά αυτή του καθορισμού ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Μέχρι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Στον προγραμματισμό των δύο χωρών πάντως παραμένουν τόσο τα τραπέζια Πολιτικού Διαλόγου και Θετικής Ατζέντας που αναμένονται εντός του Ιανουρίου του 2026, καθώς και η υλοποίηση του διαρκώς αναβαλλόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Εάν δεν υπάρξει και νέα αναβολή.

Οι δύο πλευρές επιμένουν ότι θέλουν να διατηρήσουν τα ήρεμα νερά, με το Γιώργο Γεραπετρίτη να έχει επαναλάβει αρκετές φορές ότι όσο παραμένει άλυτη η διαφορά Ελλάδας – Τουρκίας για τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, του λόγου δηλαδή για την δημιουργία εντάσεων, η ηρεμία δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.

Stream newspaper
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό
Διπλωματία 18.12.25

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των φρεγατών FDI, κατά την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», ο Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα αποκτά το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Διπλωματία 17.12.25

Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»

Το ΥΠΕΞ απαντά στις δηλώσεις Μίτσκοσκι ότι επανέφερε στην πράξη το όνομα «Μακεδονία» πως «στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική».

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Διπλωματία 08.12.25

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδικάζει τις δηλώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά από την Αθήνα να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας
Στον ΣΕΒΕ 05.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 1.

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25

Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»
Κόσμος 20.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»

Η πολιτεία της Νέα Νότια Ουαλία σχεδιάζει να απαγορεύσει το σύνθημα για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα», στο πλαίσιο αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβαση μας στη Μαύρη Θάλασσα – Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές
Κόσμος 20.12.25

«Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβαση μας στη Μαύρη Θάλασσα» - Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα

Οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην ΕΕ αυξάνονται κατακόρυφα το 2025, καθώς ο πληθωρισμός ωθεί τις τιμές προς τα πάνω και οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν αυστηρότερα τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – Άρης
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Αστέρας – Άρης

LIVE: Αστέρας – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»

Για καθυστερήσεις στον αγροτικό τομέα και την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη – «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη - «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

Συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων ότι αφενός δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και αφετέτου μετεκλογικά να δημιουργήσουν κυβέρνηση, προτείνει ο Χάρης Καστανίδης.

Σύνταξη
Ιταλία: Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η αστυνομία – 384 συλλήψεις
Κόσμος 20.12.25

Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η ιταλική αστυνομία - 384 συλλήψεις

Οι Αρχές στην Ιταλία έχουν θέσει υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους - Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και 50 όπλα

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι την είσοδο του προξενείου της Πολωνίας
«Killers» 20.12.25

Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι στην είσοδο του προξενείου της Πολωνίας στις Βρυξέλλες

Οι άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζει το πολωνικό προξενείο στις Βρυξέλλες και έγραψαν υβριστικά συνθήματα πολιτικού χαρακτήρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε 15 ημιτελικούς, με 17 αθλητές οι «ερυθρόλευκοι»!
Άλλα Αθλήματα 20.12.25

Ολυμπιακός: Σε 15 ημιτελικούς, με 17 αθλητές οι «ερυθρόλευκοι»!

Σήμερα (20/12) από τις 16:00 στο κλειστό Παναγίας Αλεξιώτισσας, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με 17 αθλητές και αθλήτριες, σε 15 ημιτελικούς πρωταθλήματος, διεκδικώντας μετάλλια και προκρίσεις στους τελικούς της Κυριακής (21/12).

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Τσέλσι
Premier League 20.12.25

LIVE: Νιούκαστλ – Τσέλσι

LIVE: Νιούκαστλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Τσέλσι για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

