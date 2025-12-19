newspaper
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 09:45

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια σειρά από εθνικές εορταστικές εκδηλώσεις για την επερχόμενη 250η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026 — και μία από αυτές μοιάζει να έχει βγει κατευθείαν από το Panem.

«Το φθινόπωρο, θα φιλοξενήσουμε τους πρώτους Πατριωτικούς Αγώνες: μια πρωτοφανή τετραήμερη αθλητική εκδήλωση με τους καλύτερους αθλητές των λυκείων», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανακοίνωση στο YouTube.

«Ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα από κάθε πολιτεία και εδαφική ενότητα».

Ο πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους Αγώνες, εκτός από μια σύντομη αναφορά σε αντι-τρανς ρητορική (για ακόμα μία φορά).

«Υπόσχομαι ότι δεν θα υπάρχουν άνδρες που θα παίζουν σε γυναικεία αθλήματα», δήλωσε.

«Δεν θα το δείτε αυτό. Θα δείτε τα πάντα εκτός από αυτό».

250 χρόνια «ελευθερία»

Η είδηση ήρθε ως μέρος της ευρύτερης ανακοίνωσης του Τραμπ για το Freedom 250, μια νέα «δημόσια-ιδιωτική συνεργασία» με αποστολή την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 250ης επετείου από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Ο ιστότοπος Freedom 250 περιγράφει τα Patriot Games ως «γιορτή της αριστείας, της ομαδικής εργασίας και της αμερικανικής υπερηφάνειας», ενώ ο σχετικός ιστότοπος America250 αναφέρει ότι η «εμπνευσμένη» εκδήλωση θα γιορτάσει «την πειθαρχία, το αθλητικό πνεύμα και την ομαδική εργασία, αναδεικνύοντας τα ποικίλα ταλέντα της αμερικανικής νεολαίας και ρίχνοντας φως στην επόμενη γενιά ηγετών».

Οι κριτικοί αναγνώρισαν αμέσως τις ομοιότητες μεταξύ των Patriot Games και της σειράς The Hunger Games της Suzanne Collins, στην οποία επίσης ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα από κάθε «περιοχή» των εθνών αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον σε έναν ετήσιο αθλητικό διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός των Hunger Games είναι μια διοργάνωση επιβίωσης του ισχυρότερου, όπου τα παιδιά σκοτώνουν το ένα το άλλο, κάτι που πιθανώς δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τα Patriot Games… αλλά μέχρι να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την πραγματική διοργάνωση, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε επίσημα, γράφει δεικτικά το Entertainment Weekly.

Οι παραλληλισμοί είναι εμφανείς

Ο επίσημος λογαριασμός του Δημοκρατικού Κόμματος στο X αντέδρασε στην είδηση δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα από την πρώτη ταινία Hunger Games, στο οποίο ο κακός Πρόεδρος Coriolanus Snow (Donald Sutherland) εξηγεί την ιδέα των ομώνυμων αγώνων.

«Και έτσι αποφασίστηκε ότι κάθε χρόνο, οι διάφορες περιφέρειες του Panem θα προσφέρουν, ως φόρο τιμής, έναν νεαρό άνδρα και μια νεαρή γυναίκα για να πολεμήσουν μέχρι θανάτου σε μια γιορτή τιμής, θάρρους και θυσίας», λέει ο Snow στο βίντεο.

«Ο μοναδικός νικητής, λουσμένος σε πλούτη, θα χρησιμεύει ως υπενθύμιση της γενναιοδωρίας και της συγχώρεσής μας. Έτσι θυμόμαστε το παρελθόν μας. Έτσι προστατεύουμε το μέλλον μας».

Ο κυβερνήτης Τζέι Μπι Πρίτζκερ του Ιλινόις συνέκρινε επίσης την ανακοίνωση με το The Hunger Games, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την ταινία του 2012 με τον Snow να προπορεύεται με ένα ποτήρι σαμπάνια σε απάντηση σε μια ανάρτηση σχετικά με τα Patriot Games.

Αμερικανική υπερηφάνεια στο απόγειο της

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις για το 2026 στο ίδιο βίντεο, συμπεριλαμβανομένης μιας «Μεγάλης Αμερικανικής Έκθεσης στο National Mall», μιας «μεγάλης εκδήλωσης προσευχής» στην πρωτεύουσα «για να αφιερώσουμε εκ νέου τη χώρα μας ως ένα έθνος, υπό τον Θεό» και, φυσικά, «μιας μοναδικής εκδήλωσης UFC εδώ στο Λευκό Οίκο».

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης με ενθουσιασμό τα σχέδια για μια «θριαμβευτική αψίδα» στην Ουάσιγκτον. «Είμαστε η μόνη μεγάλη πόλη, η μόνη μεγάλη πρωτεύουσα, ο μόνος μεγάλος τόπος χωρίς θριαμβευτική αψίδα, μια όμορφη θριαμβευτική αψίδα», ισχυρίστηκε. «Ένα όπως αυτό στο Παρίσι, όπου έχουν το μεγάλο και όμορφο τόξο. Το ονομάζουν Arc de Triumph, και πολύ σύντομα θα έχουμε ένα στην Ουάσιγκτον. Η κατασκευή θα ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον».

Διασκεδάζοντας το λαό

Όλα αυτά, βέβαια, θα μπορούσαν να μην είναι τόσο ανησυχητικά αν εξετάζονταν μεμονωμένα.

Αν τα δούμε όμως σε ένα πλαίσιο πολιτικής αναταραχής, η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης σε πατριωτικά θεάματα και αθλητικούς διαγωνισμούς δεν είναι ουδέτερη επιλογή. Αντίθετα, συνιστά μια στρατηγική που υποβαθμίζει τα πραγματικά διακυβεύματα και μετατρέπει την πολιτική σε σκηνικό εντυπώσεων.

Με την οικονομία να φθίνει αισθητά, την υπόθεση Έπσταϊν να «κρέμεται» πάνω απ’ το κεφάλι του, τις γεωπολιτικές εντάσεις να αναφλέγονται (βλ. Βενεζουέλα) και την δημοτικότητα του να πλήττεται σημαντικά, ο Τραμπ φαίνεται να χρησιμοποιεί μία κλασσική τακτική των αυταρχικών καθεστώτων: Την τέχνη του αντιπερισπασμού.

ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση
Κόσμος 19.12.25

Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση

Στην Κολομβία μαίνεται για δεκαετίες ένας εμφύλιος στον οποίο εμπλέκονται οργανώσεις ανταρτών, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Κόσμος 19.12.25

Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο 48χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία Πρόβιντενς. Η υπόθεση συνδέεται και με τον θάνατο καθηγητή του MIT.

Σύνταξη
Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν
Κόσμος 19.12.25

Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια» τόνισε ο Μακρόν

Σύνταξη
Αυστραλία: Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Κόσμος 19.12.25

Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή στην Αυστραλία μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων εναντίον συνάθροισης επ’ ευκαιρία εβραϊκής γιορτής

Σύνταξη
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί
Αλλοι 5 νεκροί 19.12.25

Συνεχίζονται οι «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που, κατ΄ αυτές, μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιάσει την παραμικρκή απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανακοινώνεται εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Αντονι Αλμπανέζι 19.12.25

Εθνικό πρόγραμμα για τα πυροβόλα όπλα μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Αντονι Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς τους.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξεκίνησε η τελευταία ανακαταμέτρηση πριν την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών
500.000 ψηφοδέλτια 19.12.25

Τελευταία ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα πριν την ανακήρυξη νέου προέδρου

«Με παρόντες εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές» άρχισε η ειδική ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα, πριν την ανακήρυξη του νέου προέδρου της χώρας, μεταξύ δύο υποψηφίων της δεξιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Συνάντηση στη Φλόριντα για τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας – Ο Τραμπ αναμένει και τον Νετανιάχου
Επόμενη φάση 19.12.25

Συνάντηση στη Φλόριντα για τη Γάζα, εν αναμονή και του Νετανιάχου

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση στη Φλόριντα, όπου είναι πιθανόν να φτάσει τις επόμενες μέρες και ο Νετανιάχου για να συναντήσει τον Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα
Φοβάται διαρροές... 19.12.25

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι έγκριση του Κογκρέσου για να επιτεθώ στη Βενεζουέλα

Δεν είναι «υποχρεωμένος» να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τονίζει ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει για χερσαία πλήγματα.

Σύνταξη
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Μη φορέσιμα 19.12.25

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν - Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!

Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σύνταξη
Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση
Κόσμος 19.12.25

Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση

Στην Κολομβία μαίνεται για δεκαετίες ένας εμφύλιος στον οποίο εμπλέκονται οργανώσεις ανταρτών, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους

Σύνταξη
Τέμπη: Συνεχίζεται στην αίθουσα του ΜΟΔ η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 19.12.25

Συνεχίζεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας - Γιατί είχε διακοπεί

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης από όπου ξεκίνησε η εμπορευματική αμαξοστοιχία, πριν από την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Κόσμος 19.12.25

Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο 48χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία Πρόβιντενς. Η υπόθεση συνδέεται και με τον θάνατο καθηγητή του MIT.

Σύνταξη
Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα
Υπογονιμότητα 19.12.25

Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα

Το θέμα με τον Δάνο δότη αποκάλυψε τη μεγάλη ζήτηση σπέρματος που δεν καλύπτεται εύκολα από την προσφορά - Μιλούν στο in o γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, διευθύντρια τράπεζας κρυοσυντήρησης και καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
