Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ
Κόσμος 18 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ τώρα είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να τον βλέπουν ως ένα «κουτσό άλογο» και δεν φοβούνται τόσο πολύ τις πολιτικές συνέπειες μιας ρήξης μαζί του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Spotlight

Πριν από ένα χρόνο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σαν ένας ηγέτης στον οποίο ο αμερικανικός λαός μια ιστορική νίκη.

«Η Αμερική μας έχει δώσει μια άνευ προηγουμένου και ισχυρή εντολή», δήλωσε λίγο μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία τον Ιανουάριο, είπε ότι η νίκη του έδειξε πώς «ολόκληρη η χώρα ενώνεται γρήγορα πίσω από το πρόγραμμά μας».

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ ήταν τότε ιδιαίτερα πληθωρικοί. Αλλά ένα χρόνο μετά, είναι σχεδόν αδύνατο να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα του Τραμπ.

Πράγματι, η υποστήριξη του Τραμπ φαίνεται τώρα πιο αδύναμη από ποτέ, σύμφωνα με το CNN.

Ενώ πολλοί έχουν επικεντρωθεί στη μείωση των συνολικών ποσοστών αποδοχής του, ίσως ο καλύτερος δείκτης της πολιτικής δύναμης του Τραμπ είναι εκείνος που διαφαίνεται μέσα στους κύκλους των ίδιων των υποστηρικτών του.

Σε τελική ανάλυση, μεγάλο μέρος της πολιτικής του εικόνας βασίζεται στην κυριαρχία του στη βάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Έτσι διατηρεί την πειθαρχία στο κόμμα του.

Μια σειρά πρόσφατων δημοσκοπήσεων έδειξε ότι ο αριθμός αυτών που τον «υποστηρίζουν ένθερμα» έχει μειωθεί σε περίπου 1 στους 5 Αμερικανούς. Αυτό είναι ένα νέο χαμηλό για τη δεύτερη θητεία του σε σχεδόν όλες τις δημοσκοπήσεις.

Μια νέα δημοσκόπηση της NBC News-SurveyMonkey το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι ο αριθμός αυτός μειώθηκε από 26% τον Απρίλιο σε 21% σήμερα.

Έδειξε επίσης ότι το ποσοστό των Ρεπουμπλικάνων που υποστηρίζουν ένθερμα τον Τραμπ μειώθηκε από 78% σε 70%.

(Σχεδόν) όλα τα στοιχεία οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα

Αλλά δεν είναι η μόνη έρευνα που δείχνει ότι ο αριθμός αυτός έχει φτάσει σε χαμηλό επίπεδο.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων:

  • 18% σε δημοσκόπηση της AP-NORC αυτό το μήνα. Τα μόνα χαμηλότερα ποσοστά στην εκτενή ιστορία της έρευνας καταγράφηκαν το 2017 (15% τον Δεκέμβριο του 2017 και 16% τον Ιούνιο του 2017).
  • 19% σε δημοσκόπηση της Reuters-Ipsos αυτό το μήνα. Αυτό είναι επίσης ένα νέο χαμηλό για φέτος και μείωση από το 29% τον Ιανουάριο.
  • 22% σε δημοσκόπηση της Fox News τον περασμένο μήνα. Το προηγούμενο χαμηλό του Τραμπ σε οποιαδήποτε από τις δύο θητείες του ήταν 25%.
  • 21% σε δημοσκόπηση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Marquette τον περασμένο μήνα, το χαμηλότερο της δεύτερης θητείας του.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε κάτι κάπως διαφορετικό: η δημοσκόπηση του Marist University για το NPR και το PBS News τον περασμένο μήνα. Έδειξε ότι το ισχυρό ποσοστό αποδοχής του Τραμπ ήταν λίγο υψηλότερο, στο 26%. Σε αντίθεση με αυτές τις άλλες δημοσκοπήσεις, αυτό ήταν υψηλότερο από ό,τι ήταν για το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης θητείας του Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Marist.

Αλλά ήταν ακόμα ένα νέο χαμηλό για τη δεύτερη θητεία. Και είναι στην πραγματικότητα παρόμοιο με το ποσοστό του μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν η υποστήριξη του Τραμπ έπεσε σε νέα χαμηλά επίπεδα.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να παρακολουθήσουμε στο μέλλον.

Ρεπουμπλικάνοι εναντίον Τραμπ;

Για τον Τραμπ δεν είναι νέες δυσκολίες των δημοσκοπήσεων. Ωστόσο, παρέμεινε πάντα πολιτικά ισχυρός λόγω του μεγέθους και της αφοσίωσης της βάσης του. Αυτό εμποδίζει τους Ρεπουμπλικάνους να αντιταχθούν στις ενέργειές του ή να τον κριτικάρουν.

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ τώρα είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να τον βλέπουν ως ένα «κουτσό άλογο» και δεν φοβούνται τόσο πολύ τις πολιτικές συνέπειες μιας ρήξης μαζί του.

Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε παραδείγματα αυτού, από τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής που του αντιστάθηκαν για να αναγκάσουν την αποδέσμευση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, μέχρι την βουλευτή Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν της Γεωργίας και την πρόσφατη ψηφοφορία στην Γερουσία της Ιντιάνα, όπου η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αντιστάθηκε στις απαιτήσεις του Τραμπ να επανασχεδιάσουν τον χάρτη του Κογκρέσου.

Το γεγονός ότι έχει την ισχυρή υποστήριξη μόνο του 1 στους 5 Αμερικανούς δεν θα οδηγήσει ξαφνικά τους Ρεπουμπλικάνους να διακόψουν τη συνεργασία τους με τον Τραμπ.

Ωστόσο, υποδηλώνει ότι η πραγματικά αφοσιωμένη βάση του φαίνεται πιο ανίσχυρη από ποτέ.

Όπως και η εξουσία του.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Tax
Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Κόσμος 18.12.25

Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να δώσουν συνέχεια στη δέσμευση για την οικονομική και στρατιωτική κάλυψη της Ουκρανίας - «Οι ηγέτες δεν θα φύγουν χωρίς απόφαση», λέει η Κάλας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν
Κόσμος 18.12.25

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Το πακέτο περιπλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού

Σύνταξη
Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα
Βαρύ κλίμα 18.12.25

Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται όπως και ο πόλεμος. Ο Βλ. Πούτιν ξεδίπλωσε τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας λίγες ώρες πριν η Ευρώπη κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ειρηνικός: Νέα δολοφονική επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου
4 νεκροί 18.12.25

Και άλλη «ναρκω»-δολοφονία των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέα δολοφονική επιδρομή εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, σκοτώνοντας «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» — χωρίς να παρουσιάσουν κάποια απόδειξη γι' αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύνταξη
Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία – Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι [βίντεο]
Σκληρές εικόνες 18.12.25

Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία - Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι

Μια αγέλη ελεφάντων κατηγορείται πως σκότωσε 4 άτομα σε χωριά της Ινδία σε λιγότερο από 8 ώρες. Ο ένας ελέφαντας φαίνεται σε βίντεο την στιγμή που χτυπά έναν άτυχο σεκιουριτά

Σύνταξη
Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ
Μεγαλώνει η κρίση 18.12.25

Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε ψηφίσματα για το «φρένο» στον Τραμπ σχετικά με τη Βενεζουέλα και τα χτυπήματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική - Πολεμικά αεροσκάφη περικυκλώνουν την Βενεζουέλα

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία
Τελευταίες πληροφορίες 18.12.25

ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία θα γίνουν στον απόηχο των συζητήσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Γερμανία, ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ουκρανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κινητοποιήσεις: Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» – Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και… μπλόκα στις Βρυξέλλες
Έντονη κινητικότητα 18.12.25

Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» πανευρωπαϊκά - Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και... μπλόκα στις Βρυξέλλες

Περίοδος έντονης αναζωπύρωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η αγανάκτηση των παραγωγών ξεπερνά τα ελληνικά όρια. «Τσουνάμι» αντιδράσεων σε Γαλλία και Βρετανία. Στα όρια του ο αγροτικός κόσμος με τις Βρυξέλλες να προετοιμάζονται για «απόβαση» τρακτέρ.

Σύνταξη
Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms
Μεταναστευτικό 18.12.25

Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms

O Ματέο Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί από την Εισαγγελία του Παλέρμο για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ.

Σύνταξη
Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
Κόσμος 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Must Read
