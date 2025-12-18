Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ

Πριν από ένα χρόνο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σαν ένας ηγέτης στον οποίο ο αμερικανικός λαός μια ιστορική νίκη.

«Η Αμερική μας έχει δώσει μια άνευ προηγουμένου και ισχυρή εντολή», δήλωσε λίγο μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία τον Ιανουάριο, είπε ότι η νίκη του έδειξε πώς «ολόκληρη η χώρα ενώνεται γρήγορα πίσω από το πρόγραμμά μας».

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ ήταν τότε ιδιαίτερα πληθωρικοί. Αλλά ένα χρόνο μετά, είναι σχεδόν αδύνατο να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα του Τραμπ.

Πράγματι, η υποστήριξη του Τραμπ φαίνεται τώρα πιο αδύναμη από ποτέ, σύμφωνα με το CNN.

Ενώ πολλοί έχουν επικεντρωθεί στη μείωση των συνολικών ποσοστών αποδοχής του, ίσως ο καλύτερος δείκτης της πολιτικής δύναμης του Τραμπ είναι εκείνος που διαφαίνεται μέσα στους κύκλους των ίδιων των υποστηρικτών του.

Σε τελική ανάλυση, μεγάλο μέρος της πολιτικής του εικόνας βασίζεται στην κυριαρχία του στη βάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Έτσι διατηρεί την πειθαρχία στο κόμμα του.

Μια σειρά πρόσφατων δημοσκοπήσεων έδειξε ότι ο αριθμός αυτών που τον «υποστηρίζουν ένθερμα» έχει μειωθεί σε περίπου 1 στους 5 Αμερικανούς. Αυτό είναι ένα νέο χαμηλό για τη δεύτερη θητεία του σε σχεδόν όλες τις δημοσκοπήσεις.

Μια νέα δημοσκόπηση της NBC News-SurveyMonkey το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι ο αριθμός αυτός μειώθηκε από 26% τον Απρίλιο σε 21% σήμερα.

Έδειξε επίσης ότι το ποσοστό των Ρεπουμπλικάνων που υποστηρίζουν ένθερμα τον Τραμπ μειώθηκε από 78% σε 70%.

Updated. Trump’s approval is NOT higher than every other president this century at this point in his term. pic.twitter.com/Kmt1gy0RhW — Mark Mitchell, Rasmussen Reports (@honestpollster) December 16, 2025

(Σχεδόν) όλα τα στοιχεία οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα

Αλλά δεν είναι η μόνη έρευνα που δείχνει ότι ο αριθμός αυτός έχει φτάσει σε χαμηλό επίπεδο.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων:

18% σε δημοσκόπηση της AP-NORC αυτό το μήνα. Τα μόνα χαμηλότερα ποσοστά στην εκτενή ιστορία της έρευνας καταγράφηκαν το 2017 (15% τον Δεκέμβριο του 2017 και 16% τον Ιούνιο του 2017).

19% σε δημοσκόπηση της Reuters-Ipsos αυτό το μήνα. Αυτό είναι επίσης ένα νέο χαμηλό για φέτος και μείωση από το 29% τον Ιανουάριο.

22% σε δημοσκόπηση της Fox News τον περασμένο μήνα. Το προηγούμενο χαμηλό του Τραμπ σε οποιαδήποτε από τις δύο θητείες του ήταν 25%.

21% σε δημοσκόπηση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Marquette τον περασμένο μήνα, το χαμηλότερο της δεύτερης θητείας του.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε κάτι κάπως διαφορετικό: η δημοσκόπηση του Marist University για το NPR και το PBS News τον περασμένο μήνα. Έδειξε ότι το ισχυρό ποσοστό αποδοχής του Τραμπ ήταν λίγο υψηλότερο, στο 26%. Σε αντίθεση με αυτές τις άλλες δημοσκοπήσεις, αυτό ήταν υψηλότερο από ό,τι ήταν για το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης θητείας του Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Marist.

Αλλά ήταν ακόμα ένα νέο χαμηλό για τη δεύτερη θητεία. Και είναι στην πραγματικότητα παρόμοιο με το ποσοστό του μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν η υποστήριξη του Τραμπ έπεσε σε νέα χαμηλά επίπεδα.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να παρακολουθήσουμε στο μέλλον.

Pollster: Trump losing young voters in some of the most stunning numbers that we have seen. Take a look at his net approval rating among those under 30. You go back to February, it was plus 10 points. Look at this drop. I’m laughing because it’s down to -46 points. That is a drop… pic.twitter.com/QEV7kFBeEz — FactPost (@factpostnews) December 5, 2025

Ρεπουμπλικάνοι εναντίον Τραμπ;

Για τον Τραμπ δεν είναι νέες δυσκολίες των δημοσκοπήσεων. Ωστόσο, παρέμεινε πάντα πολιτικά ισχυρός λόγω του μεγέθους και της αφοσίωσης της βάσης του. Αυτό εμποδίζει τους Ρεπουμπλικάνους να αντιταχθούν στις ενέργειές του ή να τον κριτικάρουν.

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ τώρα είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να τον βλέπουν ως ένα «κουτσό άλογο» και δεν φοβούνται τόσο πολύ τις πολιτικές συνέπειες μιας ρήξης μαζί του.

Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε παραδείγματα αυτού, από τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής που του αντιστάθηκαν για να αναγκάσουν την αποδέσμευση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, μέχρι την βουλευτή Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν της Γεωργίας και την πρόσφατη ψηφοφορία στην Γερουσία της Ιντιάνα, όπου η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αντιστάθηκε στις απαιτήσεις του Τραμπ να επανασχεδιάσουν τον χάρτη του Κογκρέσου.

Το γεγονός ότι έχει την ισχυρή υποστήριξη μόνο του 1 στους 5 Αμερικανούς δεν θα οδηγήσει ξαφνικά τους Ρεπουμπλικάνους να διακόψουν τη συνεργασία τους με τον Τραμπ.

Ωστόσο, υποδηλώνει ότι η πραγματικά αφοσιωμένη βάση του φαίνεται πιο ανίσχυρη από ποτέ.

Όπως και η εξουσία του.