«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί που έρχονται στις ΗΠΑ ως πρόσφυγες θα μπορούν να λάβουν μια βιογραφία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά, ως μέρος ενός πακέτου καλωσορίσματος που προτάθηκε την περασμένη εβδομάδα από έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης, σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα που εξέτασε το Reuters.

Το βιβλίο – «Βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά: Μια εμπνευσμένη ιστορία ενός από τους πιο διάσημους προέδρους της Αμερικής» – προτάθηκε από τον Φρεντ Κούπερ, έναν διορισμένο από τον Τραμπ αναπληρωτή βοηθό γραμματέα σε ένα τμήμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα εσωτερικό email της 8ης Δεκεμβρίου που εξέτασε το Reuters.

Η βιογραφία 89 σελίδων, σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών, παρουσιάζει τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο ως μια εμπνευσμένη προσωπικότητα, η ζωή της οποίας «είναι ένα μάθημα αποφασιστικότητας, ανθεκτικότητας, αυτοπεποίθησης και μεγάλων ονείρων».

Ο Κούπερ πρότεια επίσης το πακέτο καλωσορίσματος να περιλαμβάνει μια βιογραφία του Άντριου Τζάκσον, του έβδομου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει τον Τζάκσον, έναν συνάδελφο λαϊκιστή, αν και ο Τζάκσον έχει αντιμετωπίσει ιστορική κριτική για την ιδιοκτησία σκλάβων και την εκδίωξη των Αμερικανών Ινδιάνων από τις γης τους.

«Φαντάζομαι ότι αυτά τα βιβλία δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα», ανέφερε ο Κούπερ στο email, παραθέτοντας συνδέσμους προς τις βιογραφίες του Τραμπ και του Τζάκσον. Το email δεν ανέφερε το ποσό που θα πληρώσει η αμερικανική κυβέρνηση για τις βιογραφίες.

Το καλωσόρισμα των λευκών μεταναστών

Το προγραμματισμένο πακέτο καλωσορίσματος, αν οριστικοποιηθεί, θα υποστηρίξει την προσπάθεια του Τραμπ να φέρει χιλιάδες λευκούς Νοτιοαφρικανούς στις ΗΠΑ ως πρόσφυγες. Το πρόγραμμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής και ομάδες προσφύγων.

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι μαύρη.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν θύματα βίας και διακρίσεων λόγω φυλής, ισχυρισμούς που η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής αρνείται κατηγορηματικά. Την Τετάρτη, οι αρχές της Νότιας Αφρικής δήλωσαν ότι θα απελάσουν τους Κενυάτες που είχαν συμβληθεί να εργαστούν στο πρόγραμμα προσφύγων των ΗΠΑ, λέγοντας ότι χρησιμοποιούσαν ακατάλληλες βίζες.

Στο παρελθόν, οι πρόσφυγες έχουν λάβει υλικό που εξηγεί την ιστορία και τον πολιτισμό των ΗΠΑ, αλλά συνήθως δεν προωθούν συγκεκριμένους προέδρους ή ιδεολογίες, δήλωσαν τρεις έμπειροι εργαζόμενοι στον τομέα των προσφύγων.

Τα γεγονότα μέσα από το βιβλίο

Η βιογραφία του Τραμπ περιγράφει την παιδική του ηλικία στη Νέα Υόρκη και τις επιτυχίες και αποτυχίες του ως επιχειρηματία, συμπεριλαμβανομένης της χρεοκοπίας του πολυτελούς καζίνο και ξενοδοχείου Taj Mahal στην Ατλάντικ Σίτι.

Το βιβλίο περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από την προεδρία του Τραμπ το 2017-2021, από την κατασκευή ενός τείχους κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού έως τις προσπάθειες καταπολέμησης του COVID-19.

Σε ένα κεφάλαιο με τίτλο «Προκλήσεις και αντιπαραθέσεις», αναφέρεται στις δύο διαδικασίες μομφής του Τραμπ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματός του προς τους υποστηρικτές του να «πολεμήσουν με όλες τους τις δυνάμεις» πριν εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

«Τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και η επακόλουθη δίκη μομφής ήταν από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της προεδρίας του Ντόναλντ, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με την υπευθυνότητα, την ελευθερία του λόγου και το μέλλον της αμερικανικής δημοκρατίας», αναφέρεται στο βιβλίο.

Το βιβλίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο EverNest Press, του οποίου η μόνη παρουσία στο διαδίκτυο που μπόρεσε να βρει το Reuters ήταν στο Amazon, χωρίς διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Ο EverNest Press αναφέρεται επίσης ως συγγραφέας. Το Amazon δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Κούπερ πρότεια επίσης να συμπεριληφθεί στο πακέτο καλωσορίσματος η «Έκθεση 1776», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2021, όταν ο Τραμπ ολοκλήρωσε την πρώτη θητεία του. Η έκθεση, που είναι προϊόν μιας προεδρικής επιτροπής που συγκάλεσε ο Τραμπ, επικρίνει τις πολιτικές που προωθούν τη διαφορετικότητα.