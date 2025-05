Οι πρώτοι 49 λευκοί Νοτιοαφρικανοί, στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ.

Την Κυριακή επιβιβάστηκαν σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ, η οποία αναμένεται να προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον σήμερα Δευτέρα.

Το ταξίδι έρχεται μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολλών συζητήσεων σχετικά με το πότε οι Αφρικανέρς θα φύγουν για την Αμερική, εν μέσω επικρίσεων από τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση, η οποία χαρακτήρισε το πρόγραμμα επανεγκατάστασης στις ΗΠΑ ως «πολιτικά υποκινούμενο», όπως αναφέρει το BBC.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

[IN PICTURES]: Forty-nine white Afrikaners have left South Africa for the U.S., accepting President Donald Trump’s offer to relocate as refugees. They claim to be victims of racial discrimination in South Africa. pic.twitter.com/uaFlUk47tp

— News Central TV (@NewsCentralTV) May 12, 2025