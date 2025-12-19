500 θέσεις «ανάσα» για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου το νέο Δημοτικό Πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας στην πλατεία Κοτζιά, προσφέροντας 500 νέες θέσεις στάθμευσης και φιλοδοξώντας να συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του Ιστορικού Κέντρου.

Το έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της δημοτικής αρχής του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και την τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Η λειτουργία του νέου πάρκινγκ αναμένεται να μειώσει την πίεση που δέχεται το οδικό δίκτυο στο κέντρο της πόλης, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία οχημάτων που αναζητούν θέση στάθμευσης.

Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, προχωρά σε δωρεάν στάθμευση για τις δύο πρώτες ώρες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, προβλέπεται έκπτωση 15% στις μόνιμες θέσεις στάθμευσης για δημότες Αθηναίων, ενώ εντός του πάρκινγκ λειτουργεί και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για δωρεάν στάθμευση ποδηλάτων, ενισχύοντας τη μικροκινητικότητα.

Ένας χώρος με μνήμη και κοινωνικό αποτύπωμα

Η έναρξη λειτουργίας του πάρκινγκ συνοδεύεται και από δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Στο εσωτερικό του χώρου δημιουργείται αφιερωματική ενότητα προς τιμήν του Αντώνη Τρίτση, εμβληματικού δημάρχου της Αθήνας.

Κεντρικό έκθεμα θα είναι το προσωπικό του αυτοκίνητο, ένα μοντέλο πρωτοποριακό για την εποχή του και χαρακτηριστική επιλογή που αποτυπώνει το όραμα και την αισθητική του Αντώνη Τρίτση για τη σύγχρονη πόλη. Το όχημα, που για χρόνια παρέμενε σε αδράνεια σε εγκαταστάσεις του Δήμου, θα είναι πλέον επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του πάρκινγκ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε: «Το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά επιστρέφει ανακαινισμένο στους πολίτες. Δίνουμε μία ανάσα σε όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα. Βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους στο ιστορικό κέντρο, στην πράξη. Παράλληλα, στηρίζουμε την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες. Για να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον νέο χώρο, προσφέρουμε δωρεάν τις δύο πρώτες ώρες στάθμευσης μέχρι το τέλος του μήνα, ενόψει της εορταστικής περιόδου. Τα έργα ουσίας συνεχίζονται, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη».

Χρεώσεις και ωράριο λειτουργίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων,«η χρέωση διαμορφώνεται στα 3 ευρώ για την πρώτη ώρα, 5 ευρώ έως 2 ώρες, 9 ευρώ έως 4 ώρες και 12 ευρώ έως 10 ώρες, ενώ για παραμονή άνω των 10 ωρών το κόστος ανέρχεται στα 15 ευρώ. Αντίστοιχα μειωμένες χρεώσεις ισχύουν για τα δίκυκλα, ενώ υπάρχει και ημερήσιο πάσο και μηνιαίες συνδρομές για κατοίκους και επαγγελματίες.

Δείτε αναλυτικά τον τιμοκατάλογο στον σύνδεσμο: https://www.daem.gr/wp-content/uploads/2025/12/Kotzia_web.pdf.

Για την εξοικείωση των πολιτών με τον νέο χώρο, οι δύο πρώτες ώρες στάθμευσης θα είναι δωρεάν έως το τέλος του μήνα (31/12/2025). Επιπλέον, θα ισχύει 15% έκπτωση στις μόνιμες θέσεις που κατέχουν δημότες Αθηναίων. Εντός του πάρκινγκ λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη δωρεάν στάθμευση των ποδηλάτων.

Το πάρκινγκ λειτουργεί Δευτέρα έως Πέμπτη 06:00 – 01:00, Παρασκευή και Σάββατο 06:00 – 03:00 και την Κυριακή λειτουργεί 09:00 – 03:00. Τις παραμονές επίσημων αργιών ο σταθμός κλείνει στις 03:00 π.μ., ενώ τις επίσημες αργίες ανοίγει στις 09:00 π.μ..»

Μέρος της εισόδου του πάρκινγκ θα μεταμορφωθεί σε εμβυθιστικό χώρο προβολών, φωτιστικών εγκαταστάσεων (light installations) και μουσικών ηχοτοπιών (sound installations), προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία τέχνης και πολιτισμού στο κοινό.

Τη λειτουργία και αναβάθμιση του χώρου έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο παραχώρησης από τον Δήμο Αθηναίων.

*πηγή φωτογραφιών Δήμος Αθηναίων-ΔΑΕΜ