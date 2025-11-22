Ακρίβεια: Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης
Αρκετοί οδηγοί στρέφονται στη λύση της ενοικίασης μιας θέσης πάρκινγκ με τις τιμές και εκεί να είναι «απαγορευτικές» για το μέσο νοικοκυριό.
- Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
- Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος από πτώση – Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά την εκδήλωση φωτιάς
- Τι είναι το DiscoverEU – Ταξιδέψτε στην Ευρώπη δωρεάν
- Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης
Πλέον το παρκάρισμα στο κέντρο της πόλης απαγορεύεται σχεδόν παντού και τα πάρκινγκ εκμεταλλεύονται την ανάγκη των οδηγών εκτοξεύοντας εξωπραγματικά τις τιμές.
Το παρκάρισμα στην πόλη έχει γίνει πλέον… πολυτέλεια. Με τα οχήματα να αυξάνονται και το δημόσιο χώρο να περιορίζεται, οι τιμές για μια θέση στάθμευσης έχουν πάρει «φωτιά».
Χαρακτηριστικά, στο Κολωνάκι μια ώρα στάθμευσης κοστίζει κατά μέσο όρο από 10 έως 18 ευρώ με κάθε επόμενη να χρεώνεται επιπλέον 2 ευρώ. Στο Παγκράτι, η μέση τιμή διαμορφώνεται από 6 έως 10 ευρώ, την ώρα που στην Κυψέλη η τιμή φθάνει και τα 8 ευρώ. Κάθε έξτρα ώρα στις δύο αυτές περιοχές επιβαρύνεται με ένα ευρώ επιπλέον.
Και όσο ανεβαίνουν οι τιμές στις γειτονιές, ακόμη πιο έντονη γίνεται η πίεση στα σημεία με αυξημένη κίνηση.
Τσουχτερές τιμές στο κέντρο της Αθήνας
Στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές για πάρκινγκ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το αναμενόμενο, καθώς λίγες μόνο ώρες στάθμευσης θα κοστίσουν στον οδηγό μέχρι και 20 ευρώ.
Αρκετοί οδηγοί στρέφονται στη λύση της ενοικίασης μιας θέσης στάθμευσης με τις τιμές και εκεί να είναι «απαγορευτικές» για το μέσο νοικοκυριό.
Παράλληλα, διαπιστώνεται πως αρκετά υψηλές είναι και τιμές στην αγορά κάποιου χώρου πάρκινγκ.
Συγκεκριμένα, στην Κηφισιά χώρος 13,35 τ.μ. κοστίζει 375.000 € ενώ στο κέντρο της Αθήνας, χώρος πάρκινγκ των 11 τ.μ. κοστίζει 197.500 €. Στην Γλυφάδα χώρος 10,8 τ.μ. κοστίζει 180.000 € ενώ στο Κολωνάκι χώρος των 9,89 τ.μ. κοστίζει 150.000 €.
Όσοι είχαν αγοράσει θέση στάθμευσης παλιότερα αισθάνονται σήμερα δικαιωμένοι, την ώρα που οι υπόλοιποι παλεύουν καθημερινά για λίγα τετραγωνικά.
Με τις τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, το πάρκινγκ στην πόλη δοκιμάζει ολοένα και περισσότερο τα νεύρα και τις τσέπες των οδηγών.
- Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
- Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
- Δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό (vid)
- Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
- Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις