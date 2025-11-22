Ακρίβεια: Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης

Πλέον το παρκάρισμα στο κέντρο της πόλης απαγορεύεται σχεδόν παντού και τα πάρκινγκ εκμεταλλεύονται την ανάγκη των οδηγών εκτοξεύοντας εξωπραγματικά τις τιμές.

Το παρκάρισμα στην πόλη έχει γίνει πλέον… πολυτέλεια. Με τα οχήματα να αυξάνονται και το δημόσιο χώρο να περιορίζεται, οι τιμές για μια θέση στάθμευσης έχουν πάρει «φωτιά».

Χαρακτηριστικά, στο Κολωνάκι μια ώρα στάθμευσης κοστίζει κατά μέσο όρο από 10 έως 18 ευρώ με κάθε επόμενη να χρεώνεται επιπλέον 2 ευρώ. Στο Παγκράτι, η μέση τιμή διαμορφώνεται από 6 έως 10 ευρώ, την ώρα που στην Κυψέλη η τιμή φθάνει και τα 8 ευρώ. Κάθε έξτρα ώρα στις δύο αυτές περιοχές επιβαρύνεται με ένα ευρώ επιπλέον.

Και όσο ανεβαίνουν οι τιμές στις γειτονιές, ακόμη πιο έντονη γίνεται η πίεση στα σημεία με αυξημένη κίνηση.

Τσουχτερές τιμές στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές για πάρκινγκ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το αναμενόμενο, καθώς λίγες μόνο ώρες στάθμευσης θα κοστίσουν στον οδηγό μέχρι και 20 ευρώ.

Αρκετοί οδηγοί στρέφονται στη λύση της ενοικίασης μιας θέσης στάθμευσης με τις τιμές και εκεί να είναι «απαγορευτικές» για το μέσο νοικοκυριό.

Παράλληλα, διαπιστώνεται πως αρκετά υψηλές είναι και τιμές στην αγορά κάποιου χώρου πάρκινγκ.

Συγκεκριμένα, στην Κηφισιά χώρος 13,35 τ.μ. κοστίζει 375.000 € ενώ στο κέντρο της Αθήνας, χώρος πάρκινγκ των 11 τ.μ. κοστίζει 197.500 €. Στην Γλυφάδα χώρος 10,8 τ.μ. κοστίζει 180.000 € ενώ στο Κολωνάκι χώρος των 9,89 τ.μ. κοστίζει 150.000 €.

Όσοι είχαν αγοράσει θέση στάθμευσης παλιότερα αισθάνονται σήμερα δικαιωμένοι, την ώρα που οι υπόλοιποι παλεύουν καθημερινά για λίγα τετραγωνικά.

Με τις τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, το πάρκινγκ στην πόλη δοκιμάζει ολοένα και περισσότερο τα νεύρα και τις τσέπες των οδηγών.