Ξέχνα το texting: Γιατί το τηλέφωνο είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας
18 Δεκεμβρίου 2025 | 07:30

Ξέχνα το texting: Γιατί το τηλέφωνο είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας

Επικοινωνία: 7 λόγοι γιατί η προσωπική κλήση σε κάποιον μπορεί να είναι καλύτερη από το να του στείλουμε απλά ένα μήνυμα.

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Η επικοινωνία στις μέρες μας βασίζεται πολύ στο texting, δηλαδή στα γραπτά μηνύματα, που η αλήθεια είναι πως εξυπηρετούν όταν δεν έχουμε χρόνο και κάνουμε παράλληλα και άλλες δουλειές.

Πολλοί από εμάς δε, έχουμε μια πιο προσωπική σχέση με τις συσκευές μας απ’ ό,τι με τους παλιούς μας φίλους, τους συναδέλφους ή τα μέλη της οικογένειάς μας. Είμαστε πιο προσκολλημένοι στις συσκευές μας, τις αγαπάμε περισσότερο, ανταποκρινόμαστε σε κάθε τους κίνηση πιο γρήγορα και με περισσότερη προσοχή από ό,τι στις κλήσεις από τους δικούς μας.

Επικοινωνία με τηλέφωνο και οφέλη

Αυτό είναι σημείο των καιρών και έχει βέβαια και τα θετικά του, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι μια τάση που μπορεί να οδηγήσει σε καλή ψυχική υγεία ή σε μια γεμάτη ζωή. Εδώ είναι 7 λόγοι γιατί η προσωπική κλήση σε κάποιον μπορεί να είναι καλύτερη από το να του στείλουμε απλά ένα μήνυμα:

1. Μια συνομιλία στο τηλέφωνο μπορεί να σας θυμίσει τα σημαντικά

Μια χαρούμενη συνομιλία σε πραγματικό χρόνο προκαλεί θετικές συναισθηματικές, ψυχολογικές και φυσιολογικές αντιδράσεις. Είναι πιο έντονη και πιο αληθινή. Η συνομιλία θυμίζει και στους δύο ότι οι φιλίες είναι σημαντικές και αξίζουν.

2. Οι φωνές είναι μοναδικές

Αν σας λείπει κάποιος, δεν σας λείπει μόνο το να ακούσετε νέα του, αλλά σας λείπει και η ίδια η φωνή του. Θέλετε να ακούσετε τις αγαπημένες του ιστορίες, να ακούσετε τις μοναδικές του απόψεις που συνηθίζει να τις λέει με ένταση και πάθος ή να βιώσετε ακόμη και τη σιωπή του.

3. Η τηλεφωνική επικοινωνία ενισχύει τη σύνδεση

Η φωνή μπορεί να μεταφέρει λεπτές αποχρώσεις, παύσεις και τονισμό και γενικότερα το συνολικό ύφος μιας κουβέντας, που τα μηνύματα κειμένου δεν μπορούν να αποδώσουν. Στο τηλέφωνο, μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα αν κάποιος είναι προσηλωμένος, αν χάνει την αλληλουχία των επιχειρημάτων ή αν το ενδιαφέρον του έχει μειωθεί.

4. Η συνομιλία μπορεί να κάνει καλύτερη τη μέρα σας

Μερικές φορές, το να ακούσουμε τη φωνή κάποιου μπορεί να φτιάξει όλη τη μέρα μας. Δεν είναι καταπληκτικό πώς αυτό μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε πιο συνδεδεμένοι, πολύτιμοι και μέλη μιας κοινότητας;

5. Διευκολύνει να καταλάβετε αν κάποιος είναι πραγματικά καλά

Είναι ευκολότερο να καταλάβουμε αν κάποιος είναι πραγματικά καλά ή αν έχει προβλήματα, ακούγοντας προσεκτικά τη φωνή του και όχι μόνο τα λόγια του. Η φωνή μπορεί να αποκαλύψει καταστάσεις που τα μηνύματα δεν δείχνουν.

6. Ανακαλύψτε πιο βαθιές στιγμές κατανόησης με

Μια κλήση μπορεί να προσφέρει έναν πιο βαθύ και ουσιαστικό τρόπο κατανόησης από ό,τι ένα μήνυμα. Μπορεί να μάθουμε περισσότερα για τον άλλον μέσω του τόνου, της φωνής και των σιωπών που συνοδεύουν τα λόγια του.

7. Η άμεση επικοινωνία δημιουργεί ένα αίσθημα συντροφικότητας

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο ενισχύει τη σύνδεση και το αίσθημα της κοινότητας. Η συνομιλία δεν είναι μόνο για να μεταφέρουμε πληροφορίες, αλλά και για να ενισχύουμε τη σχέση και να δείχνουμε στον άλλον ότι νοιαζόμαστε.

Ξεκάθαρα, ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ήταν είναι και θα είναι μία ουσιαστική συζήτηση από κοντά. Μία πολύτιμη στιγμή, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί επί της ουσίας από κανένα μέσο επικοινωνίας.

* Πηγή: Vita

Τράπεζες
Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Πολιτική
Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»
18.12.25

Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας ότι «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική», καταταστρατηγεί τη νομοθεσία ενώ όπως αναφέρει «τίθεται θέμα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας»

Σύνταξη
Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!
18.12.25

Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα, σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) μετά από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα από τον Ισημερινό!

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» – Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο
18.12.25

«Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» - Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη

Το σχολείο στην Κυψέλη είχε ανοίξει χθες μετά το επεισόδιο με το λουκέτο που είχαν βάλει μαθητές στην κεντρική είσοδο - και ενώ η πρώτη κατάληψη είχε λήξει -, κλειδώνοντας μέσα δύο διευθυντές

Σύνταξη
Λόκυ: Η αδεσποτούλα γατούλα που αγαπά όλους τους ανθρώπους περιμένει τον άνθρωπό της
18.12.25

Κάνουμε δώρο στον εαυτό μας την αδεσποτούλα γατούλα Λόκυ που τόσο επιζητά το παντοτινό της σπίτι

Η Λόκυ γεννήθηκε σε ένα σπίτι, όπου ζούσαν και άλλες πολλές γατούλες. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Τις είχε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
18.12.25

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας – «Κρύψατε τον Χατζηδάκη»
18.12.25

Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - «Κρύψατε τον Χατζηδάκη»

Οι αρμόδιοι υπουργοί ενημερώνουν την επιτροπή για το θέμα των ΕΛΤΑ και τα σχέδια για κλείσιμο καταστημάτων που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή καταθέτουν Παπασταύρου και Μπρατάκος – Live η συνεδρίαση
18.12.25

Στην Εξεταστική καταθέτουν Παπασταύρου και Μπρατάκος - Live η συνεδρίαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του προέδρου ΕΕΒΑ, Γιάννη Μπρατάκου

Σύνταξη
Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)
18.12.25

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα πάντα είναι στον… αέρα – «Βράζει» ο κόσμος, που γιούχαρε τον Πάσπαλι, ενώ έρχονται εξελίξεις με τον Πάρκερ.

Σύνταξη
Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες
18.12.25

Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες

Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή συνολικά σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους, 21 στην Ταϊλάνδη και 17 στην Καμπότζη, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς των αρχών

Σύνταξη
Κυψέλη: Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι στο 15ο Γυμνάσιο και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη
18.12.25

Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Κυψέλης και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη

«Υπάρχουν πάντα προειδοποιητικά σημάδια από πολύ νωρίς» προτού η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, εξηγεί η ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου αναφορικά με το περιστατικό σε σχολείο στην Κυψέλη

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση
18.12.25

ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση

Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, πως δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, αλλά εθνοκάθαρση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
18.12.25

Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

