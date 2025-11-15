Ψηφιακή επικοινωνία: Μπορείς να βάλεις «φρένο» στα μηνύματα;

Το κινητό είναι το πρώτο πράγμα που πιάνουμε στα χέρια μας το πρωί και το τελευταίο που αφήνουμε πριν κοιμηθούμε το βράδυ. Οι συνεχείς ειδοποιήσεις και τα μηνύματα μας βάζουν σε μια κατάσταση διαρκούς συνδεσιμότητας, η οποία, αν και σε πολλές περιπτώσεις χρήσιμη, έχει τίμημα: εξάντληση, υπερφόρτωση και συναισθηματική απομάκρυνση.

Τα όρια λοιπόν στις επαφές είναι πιο σημαντικά από ποτέ, όχι μόνο για να προστατεύσουμε τον χρόνο μας, αλλά και για να διατηρήσουμε την ψυχική μας ηρεμία και τις σχέσεις μας, ουσιαστικές.

Η σημασία των ορίων στη σύνδεση

Όταν η τεχνολογία και τα μηνύματα γίνονται η βάση της επικοινωνίας, η ψυχική φόρτιση αυξάνεται και η συναισθηματική επαφή γίνεται πιο επιφανειακή.

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι συνεχείς διακοπές στην επικοινωνία μειώνουν την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, η έλλειψη σαφήνειας στις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις, όπως το «ghosting» ή οι ασαφείς απαντήσεις, μπορεί να βλάψει την ψυχική υγεία ενώ η υπερφόρτωση με μηνύματα, αυξάνει τη συναισθηματική ένταση.

Μηνύματα: 10 κανόνες για υγιείς ψηφιακές σχέσεις

Δεν υπάρχει λόγος να… απαρνηθούμε την τεχνολογία, αλλά είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε υγιή όρια:

Καμία ειδοποίηση μετά τις 7:30 μ.μ.

Γιατί είναι σημαντικό: Οι νυχτερινές ειδοποιήσεις μπορούν να βλάψουν την ποιότητα του ύπνου και να επηρεάσουν τη διάθεση.

Χρόνος μαζί, χωρίς κινητό

Όταν είσαι με άλλους, βάλε το κινητό εκτός της οπτικής σου γωνίας, εφόσον βέβαια δεν περιμένεις κάτι επείγον.

Η πλήρης παρουσία είναι το κλειδί για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης στις σχέσεις.

Όταν δεν μπορείς, πες το

Εάν δεν μπορείς να απαντήσεις εκείνη τη στιγμή στα μηνύματα, πες πολύ απλά: «Έχω δουλειά, να μιλήσουμε αργότερα;»

Γιατί είναι σημαντικό: Η σιωπή χωρίς εξηγήσεις, προκαλεί παρεξηγήσεις.

Πάρε τον χρόνο σου

Αν διαβάσεις ένα μήνυμα και χρειάζεσαι χρόνο για να απαντήσεις, ενημέρωσε λέγοντας π.χ.: «Θα ασχοληθώ με αυτό που μου λες και θα επανέλθω σύντομα».

Απάντα κατά τη διάρκεια των φυσικών παύσεων

Απάντησε όταν περπατάς, μετακινείσαι ή περιμένεις, όχι κατά τη διάρκεια του δείπνου ή του ύπνου.

Γιατί είναι σημαντικό: Προστατεύει την ενέργειά σου και διασφαλίζει ότι οι σημαντικές στιγμές παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής σου.

Αν είναι επείγον, γράψτο

Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Με τη λέξη «SOS» για παράδειγμα, ξεχωρίζουμε τι πραγματικά απαιτεί άμεση ανταπόκριση.

Μην στέλνεις στο repeat

Εάν κάποιος δεν απαντήσει, περίμενε. Μετά από μερικές μέρες, κάνε μια ευγενική υπενθύμιση χωρίς πίεση.

Το συναίσθημα πρέπει να είναι αμοιβαίο

Οι μονομερείς σχέσεις είναι εξαντλητικές. Η συναισθηματική αμοιβαιότητα είναι το «κλειδί» για υγιείς επαφές.

Τα μηνύματα πρέπει να είναι σαφή

«Μπορώ να σε πάρω στις 5;» ή «Θα έρθεις;»

Γιατί είναι σημαντικό: Η σαφήνεια αποτρέπει την αχρείαστη αναμονή και τα περιττά μηνύματα.

Αν η συζήτηση γίνεται πιο βαθιά, πέρνα από τα γραπτά στα φωνητικά μηνύματα ή σε μια κλήση

Αν η συζήτηση είναι φορτισμένη, προτίμησε μια φωνητική συνομιλία. Είναι πιο άμεση και πιο ουσιαστική.

* Πηγή: Vita