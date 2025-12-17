Λευκάδα: Κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, πνίγηκε και πέθανε
Ένας 50χρονος έχασε την ζωή του στην Λευκάδα, όταν κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει την σύλληψη
Ένας 50χρονος έχασε την ζωή του στην Λευκάδα, στην προσπάθειά του να αποφύγει την σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών, αφού κατάπιε ένα σακουλάκι που πιθανότατα περιείχε ηρωίνη, και πνίγηκε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί σταμάτησαν τον άνδρα για έλεγχο ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό του.
Τη στιγμή του ελέγχου, ο 50χρονος φέρεται να κατάπιε ένα μπαλάκι που περιείχε πιθανότατα ηρωίνη, προκειμένου να μην εντοπιστούν τα ναρκωτικά στην κατοχή του.
Το μπαλάκι, βάρους περίπου 8 γραμμαρίων ναρκωτικής ουσίας, προκάλεσε ασφυξία, με αποτέλεσμα ο άνδρας να αρχίσει να πνίγεται. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν άμεσα την κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 50χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
