Βήχος-Μλαντένοβιτς: Ένα αντίστροφο δρομολόγιο που βολεύει και τους δύο

Η μετατροπή του Ανάς Ζαρουρί από εξτρέμ σε μπακ-χαφ… Η μετάθεση του Αχμέντ Τουμπά από το κέντρο της άμυνας στο αριστερό άκρο… Η επιστράτευση του Γιάννη Κώτσιρα να καλύψει τη θέση με ανάποδο πόδι… Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει δοκιμάσει διάφορες επιλογές για να αναπληρώσει τον τραυματία Γιώργο Κυριακόπουλο.

Διότι ο αναπληρωματικός αριστερός μπακ, Φίλιπ Μλαντένοβιτς, δεν έπεισε ποτέ τον Ισπανό προπονητή. Ο Ράφα έχει συμπεριφερθεί με δικαιοσύνη από τη μέρα που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, αξιοποίησε το σύνολο του δυναμικού του, όμως για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν «κόλλησε» με τον Μλαντένοβιτς. Συμβαίνει με κάθε προπονητή να μην εμπιστεύεται από την αρχή συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Είναι γεγονός ότι ο Μλαντένοβιτς με την απόδοση του – γιατί πήρε ευκαιρίες – δεν διέψευσε την εκτίμηση του Μπενίτεθ. Αντιθέτως, ο 34χρονος άσος ήταν απογοητευτικός, ειδικά στα ανασταλτικά καθήκοντα του. Με αποκορύφωμα τα σοβαρά λάθη του στο AEL FC Arena, που κόστισε στον Παναθηναϊκό την ισοπαλία 2-2 με τη Λάρισα.

O Μπενίτεθ αποφάσισε για τον Μλαντένοβιτς

Πλέον, η γνώμη του Μπενίτεθ για τον Μλαντένοβιτς έχει αποκρυσταλλωθεί και δεν θα αλλάζει. Ο Σέρβος δεν υπολογίζεται και δύσκολα θα παίξει ξανά μέχρι τον Ιούνιο, όταν και λήγει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό. Αυτό προκαλεί κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, που διογκώνεται με τον τραυματισμό του Κυριακόπουλου.

Οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού έχουν σε προτεραιότητα την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έρθει έτοιμος για να αγωνιστεί. Αν είναι εφικτό, ο επιλεγόμενος αριστερός μπακ να βρίσκεται στο «Γεώργιος Καλαφάτης» πριν την Πρωτοχρονιά, για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μπενίτεθ.

Υπόψη των ανθρώπων του Παναθηναϊκού έχει τεθεί μία εφικτή λύση, που υλοποιείται σε λίγες ώρες εφόσον την εγκρίνει ο Ράφα Μπενίτεθ: ο Μάριος Βήχος. Ο 25χρονος αριστερός μπακ είναι βασικό «γρανάζι» στο φετινό θαύμα του Λεβαδειακού και έχει τις προδιαγραφές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου. Ο Βήχος έχει 14 συμμετοχές (1.253 λεπτά) στη Stoiximan Super League με μία ασίστ και άλλες 4 εμφανίσεις στο Κύπελλο (293 λεπτά) με ένα γκολ, στο εμφατικό 4-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον, η προνομιακή σχέση μεταξύ των ιδιοκτητών των δύο ομάδων, θα επέτρεψε την άμεση συνεννόηση τους.

Επιπλέον, στη συμφωνία θα μπορούσε να ενταχθεί ένας εξάμηνος δανεισμός του Μλαντένοβιτς, προκειμένου ο ποδοσφαιριστής να μην μείνει ανενεργός στο Κορωπί. Πολλοί πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού μένουν φέτος στη Λιβαδειά και θα μπορούσαν να παράσχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στον Μλαντένοβιτς και σίγουρα ο Σέρβος δεν θα αντιμετώπιζε δυσκολίες στην προσαρμογή του.

Από την άλλη, η μεταγραφή εναπόκειται στον Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προπονητής ίσως να κρίνει πως η θέση απαιτεί αναβάθμιση με έναν πιο ποιοτικό αριστερό μπακ από τον Βήχο. Προφανώς, ο Ράφα έχει πλήρη γνώση του μπάτζετ και του σχεδιασμού του Παναθηναϊκού, άρα και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο.