Θεσσαλονίκη: 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής βοηθού της από την ηλικία των 9 ετών
Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από την παιδική του ηλικία έως και σήμερα κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 18χρονος από μια 55χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.
Μια σοκαριστική υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 55χρονη σήμερα γυναίκα κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η 55χρονη βίαζε τον γιό της οικιακής της βοηθού από όταν εκείνος ήταν 9 ετών. Κατά τη σχετική καταγγελία, ο εφιάλτης για το αγόρι κράτησε για 9 ολόκληρα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.
Η γυναίκα φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του αγοριού για να προχωρά στις αρρωστημένες πράξεις της. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης ημεδαπής για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.
Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
- Αχτσιόγλου: Η μόνη δαπάνη που αυξάνει στον προϋπολογισμό είναι η δαπάνη για τα όπλα
- Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
- Καθηγητής στο Yale: Η στρατηγική Τραμπ μας οδηγεί στον Γ’ Π.Π.
- Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
- Ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 677 δισ. δολαρίων
- Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)
- Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Ο εφησυχασμός είναι ο θάνατος του ηθοποιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις