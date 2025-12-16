Μετρό: Εκτός λειτουργίας τμήμα της Γραμμής 3
Το μετρό δεν σταματά σε σειρά από στάσεις της Γραμμής 3 - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.
Σε ποιες στάσεις δεν σταματά το Μετρό
Το κομμάτι που δεν εξυπηρετείται είναι οι στάσεις Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Δουκίσσης Πλακεντίας, Παλλήνη, Παιανία, Κορωπί και Αεροδρόμιο.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο».
