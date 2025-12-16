Η αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Jet Oil

Παγώνουν με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εταιρείες αυτές φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο, και αυτό με τη σειρά του φέρεται να συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό με διπλή υπηκοότητα.

Η ενέργεια της ανεξάρτητης αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σε ο,τι αφορά τους εργαζόμενους στις εταιρείες θα ληφθεί πρόνοια από την ίδια την Αρχή όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου να απελευθερωθούν τα αναγκαία κεφάλαια για να πληρωθούν οι μισθοί και οι άλλες απαιτήσεις των εργαζομένων για τις οποίες θα υποβληθούν σχετικά αιτήματα προς την Αρχή.

Η ενημέρωση της εταιρείας

«Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τις 15.12.2025 η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali LAKHANI (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες.

Η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την ανωτέρω απόφαση.

Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής.

Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:

Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.

Δε θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών.

Δεσμευόμαστε να σας κρατούμε ενήμερους όσο εξελίσσεται η κατάσταση».