«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η Κρίστεν Στιούαρτ αποκαλύπτει στους θαυμαστές της μια σπάνια εικόνα της σχέσης της με τη σύζυγό της, Ντίλαν Μάγιερ, λιγότερο από ένα χρόνο μετά το γάμο τους. Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στο περιοδικό Esquire, η 35χρονη υποψήφια για Όσκαρ μίλησε για τα σημαντικότερα μαθήματα που έχει πάρει από τη συζυγική ζωή, μετά το γάμο της με τη 38χρονη Μάγιερ τον Απρίλιο στο μεξικάνικο εστιατόριο Casita Del Campo στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τη Στιούαρτ, ο γάμος της την έχει διδάξει ότι «η δύναμη βρίσκεται στους αριθμούς. Συγκεκριμένα στον αριθμό δύο».

«Είναι τόσο ωραίο να έχεις οικογένεια. Είναι τόσο ωραίο να μην είσαι ένα αδέσποτο άτομο», είπε. «Η Ντίλαν μπήκε στη ζωή μου και αμέσως σκέφτηκα “είναι τόσο σημαντικό να επιλέγεις και να φροντίζεις τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν”».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kristen StewART (@iconic_stewart)

Της διαβάζει δυνατά

«H Ντίλαν δεν ανέχεται τους ανόητους», συνέχισε η σταρ του Twilight. «Μπορεί να μην φαίνεται πάντα έτσι, αλλά είμαι πραγματικά μια “καλή τύπισσα”».

«Είναι ενθαρρυντικό να είσαι με κάποιον που σου θυμίζει ότι η ζωή σου είναι στα χέρια σου» πρόσθεσε η Στιούαρτ.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το ζευγάρι — που έκανε δημόσια τη σχέση του το 2019 και αρραβωνιάστηκε το 2021 — αρέσκεται να περνάει το χρόνο του μαζί είναι η Στιούαρτ να διαβάζει δυνατά στη Μάγιερ (καθώς και στις δύο γάτες και τον σκύλο τους).

«Ανατολικά της Εδέμ, Ανεμοδαρμένα Ύψη, Τζέιν Έιρ, Η καρδιά Κυνηγάει Μονάχη», είπε η Στιούαρτ, απαριθμώντας τα αγαπημένα της λογοτεχνικά έργα. «Το να τα μοιράζεσαι με άλλους είναι σαν βάλσαμο».

«H Ντίλαν δεν ανέχεται τους ανόητους», συνέχισε η σταρ του Twilight. «Μπορεί να μην φαίνεται πάντα έτσι, αλλά είμαι πραγματικά μια “καλή τύπισσα”»

Ώρες απομόνωσης

Ωστόσο, η σκηνοθέτις του The Chronology of Water σημείωσε ότι της αρέσει ακόμα να περνάει λίγο χρόνο μόνη της και προσπαθεί να αφιερώνει μία ή δύο ώρες για τον εαυτό της το πρωί, πριν ξυπνήσει η σεναριογράφος σύζυγός της.

«Είμαι συνεχώς με ανθρώπους. Είμαι Κριός, οπότε είναι σπάνιο να μην είμαι σε ομάδα», είπε στο Esquire. «Μου αρέσει να κλέβω χρόνο και να υπενθυμίζω στον εαυτό μου να μένω μόνη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kristen Stewart ✨ (@kristenstewartsu)

«Πραγματικά το θέλω»

Σε μια ανάρτηση που ανέβασε η Μάγιερ αμέσως μετά τον κλειστό γάμο τους — στον οποίο παρευρέθηκαν φίλοι και συγγενείς, η ηθοποιός Άσλεϊ Μπένσον και ο σύζυγός της, Μπράντον Ντέιβις, καθώς και ο συνδημιουργός του Living for the Dead της Στιούαρτ, Σι Τζέι Ρομέρο — το ζευγάρι φαίνεται να αγκαλιάζεται τρυφερά ενώ ανταλλάσσει όρκους, τους οποίους επισφραγίζει με ένα ζεστό φιλί.

«Ναι. Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά το θέλω» έγραψε η Μάγιερ στη λεζάντα της ανάρτησης, δίπλα σε φωτογραφίες της με ένα υπόλευκο μίνι φόρεμα, ενώ η Στιούαρτ φορούσε ένα σύνολο σε μεταλλικό γκρι, με μίνι φούστα και τοπ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Godimsuchadyke (@godimsuchadyke)

Υπόθεση «παιδιά»

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε ένα πάρτι πριν τα Όσκαρ 2022 που διοργάνωσε το The Hollywood Reporter. Αργότερα εκείνον το μήνα, το δίδυμο έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στα Critics’ Choice Awards της ίδιας χρονιάς, πριν παρευρεθούν τελικά μαζί στα Όσκαρ 2022.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Rolling Stone τον Φεβρουάριο του 2024, η Στιούαρτ μίλησε ανοιχτά για τα σχέδιά της να δημιουργήσει οικογένεια με τη σύζυγό της.

«Δεν ξέρω πώς θα είναι η οικογένειά μου, αλλά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην αποκτήσω παιδιά» είπε. «Θέλω πραγματικά να συμβεί αυτό».

*Με στοιχεία από people.com