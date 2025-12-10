«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή

Σε μια από τις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις της στη δημόσια συζήτηση για την μέθοδο στην υποκριτική, η Κρίστεν Στιούαρτ υποστηρίζει ότι η τεχνική συχνά λειτουργεί ως «ασπίδα» που επιτρέπει σε άνδρες ηθοποιούς να αποφύγουν την εγγενή ευαλωτότητα της υποκριτικής.

Μιλώντας στους New York Times, η σκηνοθέτρια του The Chronology of Water περιέγραψε την τέχνη του ηθοποιού ως «ντροπιαστική και καθόλου αρρενωπή» — θέση που, όπως σημειώνει το Variety, έχει ήδη προκαλέσει νέο γύρο συζητήσεων στο Χόλιγουντ.

«Η ερμηνεία είναι από τη φύση της ευάλωτη, άρα και ντροπιαστική», αναφέρει. «Δεν έχεις κανένα περιθώριο επίδειξης δύναμης όταν γίνεσαι το στόμα που εκφέρει τις ιδέες κάποιου άλλου. Είναι μια πράξη υποταγής. Έχετε ακούσει γυναίκα ηθοποιό να έχει κάποια μέθοδο;»

«Αν πρέπει να κάνουν 50 push-ups πριν κλάψουν στην κάμερα, είναι σαν να θέλουν να μεταμορφώσουν την ευαλωτότητα σε επίδειξη δύναμης»

Το Superman, ο Μάρλον Μπράντο και το λάθος «Krypton»

Η Στιούαρτ συνέδεσε τις παρατηρήσεις της με μια παλιά ιστορία του Μάρλον Μπράντο και τη διάσημη λανθασμένη προφορά του «Krypton» στο Superman(1978). Όπως θυμήθηκε ο δημοσιογράφος, ο Σον Πεν είχε πει πως ο Μπράντο «έκανε το δικό του» για να διατηρήσει την καλλιτεχνική του ακεραιότητα σε μια ταινία που θεωρούσε «ξεπούλημα».

Η Στιούαρτ όμως είδε στο περιστατικό κάτι άλλο: ένα παράδειγμα του πώς οι άνδρες συχνά εξυψώνονται επειδή «κρατούν χαρακτήρα», ενώ οι γυναίκες όχι.

«Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας. Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή», είπε.

Και συνέχισε με μια αιχμηρή διαπίστωση για τους άνδρες ηθοποιούς που χρειάζονται έντονες «ιεροτελεστίες» πριν από ένα συναισθηματικό πλάνο: «Αν πρέπει να κάνουν 50 push-ups πριν κλάψουν στην κάμερα, είναι σαν να θέλουν να μεταμορφώσουν την ευαλωτότητα σε επίδειξη δύναμης. Μοιάζει με μαγικό κόλπο — σαν αυτό που κάνουμε να είναι απίθανο για οποιονδήποτε άλλον».

Η ίδια αποκάλυψε ότι, σε συνομιλία με συνάδελφο, τόλμησε να θέσει το ερώτημα για το κατά πόσο οι γυναίκες έχουν τα ίδια περιθώρια έκφρασης στο πλατό: «Μόλις ανέφερα ‘άνδρας ηθοποιός, γυναίκα ηθοποιός’, η αντίδρασή του ήταν άμεση: ‘Μην μιλάς για το πασιφανές’. Και μετά πρόσθεσε: ‘Οι γυναίκες ηθοποιοί είναι τρελές’».