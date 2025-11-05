magazin
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05 Νοεμβρίου 2025 | 17:40

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Οργή, απόλυτη και ωμή, ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα στα λόγια της Κρίστεν Στιούαρτ στην εκδήλωση Academy Women’s Luncheon, όπου η ηθοποιός και πλέον σκηνοθέτιδα πιτέθηκε στο πατριαρχικό σύστημα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

«Θα μπορούσα να φάω αυτό το πόντιουμ με ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι, τόση είναι η οργή μου», είπε χαρακτηριστικά η Στιούαρτ, αναφερόμενη στην φυσικοποιημένη αδιαφορία της βιομηχανίας για τις γυναίκες δημιουργούς.

«Η βιομηχανία μας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», διακήρυξε η ηθοποιός, η οποία χρειάστηκε οκτώ χρόνια για να υλοποιήσει την πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα και κάλεσε τις γυναίκες του κινηματογράφου να απορρίψουν τον τοκενισμό και να «κόψουν το δικό τους νόμισμα».

Η Κρίστεν Στιούαρτ, με μια παρέμβαση που ξεχείλιζε από πάθος και αγανάκτηση, έσπασε τη σιωπή γύρω από τη συστηματική παραμέληση των γυναικών σκηνοθετών στον κόσμο του κινηματογράφου, χαρακτηρίζοντάς την ως τη «βία της σιωπής».

«Είναι άβολο για κάποιους να μιλάμε για την ανισότητα», ανέφερε. «Μπορούμε να συζητάμε για τα μισθολογικά χάσματα και τους φόρους στα ταμπόν και να το μετρούμε με πολλούς ποσοτικούς τρόπους, αλλά η βία της σιωπής… Είναι σαν να μην μας επιτρέπεται καν να είμαστε θυμωμένες» είπε η Στιούαρτ.

Η οργή της έχει ρίζες στη δική της εμπειρία. Όπως εξομολογήθηκε η Στιούαρτ, χρειάστηκε να περάσει μια ολόκληρη οκταετία για να καταφέρει να υλοποιήσει το δικό της πάθος – τη σκηνοθετική της μεταφορά του αυτοβιογραφικού βιβλίου της Λίντια Γιούκναβιτς του 2011, Η Χρονολογία του Νερού (The Chronology of Water).

Η ταινία, με πρωταγωνίστρια την Ιμότζεν Πουτς, έκανε πρεμιέρα στις Κάννες τον Μάιο και πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Στιούαρτ ξεκίνησε την ομιλία της αποδίδοντας τα εύσημα στη Γιούκναβιτς ως βασική έμπνευση, δηλώνοντας πως το βιβλίο της «έδωσε φωνή σε ορισμένες αλήθειες που καταλάβαινα ενστικτωδώς».

«Οι σκληρές αλήθειες, όταν ειπώνονται δυνατά, γίνονται εφαλτήρια για την ελευθερία», δήλωσε η Στιούαρτ. «[Η Γιούκναβιτς] Με οδήγησε να αναγνωρίσω το αόρατο κλουβί στο οποίο ζούμε όλοι και πόσο εύκολο είναι να βρούμε τον δρόμο μας έξω αφηγούμενοι την ιστορία μας».

Στο βιβλίο η Αμερικανίδα συγγραφέας μιλάει  θαρραλέα για τον κακοποιητή πατέρα της και για το πώς κατάφερε να ζήσει μετά το τραύμα. Η ταινία της Κρίστεν Στιούαρτ προβάλεται στο Film Forward: Διεθνές Διαγωνιστικό του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα παραδέχτηκε ότι οι γυναικείες φωνές φαίνεται να έχουν κερδίσει σε ένταση και αποδοχή μετά το κίνημα #MeToo, ωστόσο η βιομηχανία εξακολουθεί να φοβάται τις «ανθυγιεινές» ιστορίες τους. «Τώρα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έδωσα μάχη σώμα σε σώμα σε κάθε βήμα της δημιουργικής διαδικασίας, όταν το περιεχόμενο είναι πολύ σκοτεινό, πολύ ταμπού», τόνισε η Στιούαρτ.

«Μας επιτρέπεται να είμαστε περήφανες για τον εαυτό μας», είπε η Στιούαρτ, προτρέποντας παράλληλα τις παρευρισκόμενες. «Αλλά ας προσπαθήσουμε να μην μας μετατρέπουν σε τοτέμ. Ας αρχίσουμε να κόβουμε το δικό μας νόμισμα» είπε καλώντας τις γυναίκες να χαράξουν το δικό τους δρόμο.

«Είμαι τόσο μαζί σας. Ελπίζω να είστε κι εσείς. Ας κάνουμε τέχνη απέναντι σε όλα αυτά» πρόσθεσε.

YouTube thumbnail

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν κορυφαία ονόματα του χώρου, όπως η Τέσα Τόμπσον, η Κέιτ Χάντσον, η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, η Κλερ Φόι, η Κέρι Κόντον, η Πάτι Τζένκινς και η Έμα Μακέι.

Εκτός από τη Στιούαρτ, μίλησε και η ενδυματολόγος Ρουθ Κάρτερ, η οποία το 2023 έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε δύο Όσκαρ.

Η Κάρτερ απέτισε φόρο τιμής στον καθηγητή της στο κολέγιο, καθώς και στους σκηνοθέτες Σπάικ Λι και Τζον Σίνγκλετον για τις ευκαιρίες που τις έδωσαν και το πεδίο που τις άνοιξαν.

«Μου έδωσαν χώρο να μάθω και να αναπτυχθώ – αυτό κάνουν η καθοδήγηση και η συναδελφικότητα. Λένε σε κάθε γυναίκα σκηνοθέτιδα και καλλιτέχνιδα: Σας βλέπουμε. Σας πιστεύουμε. Ανήκετε εδώ».

Απογοητευτικά δεδομένα

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη γυναικεία εκπροσώπηση στη σκηνοθεσία παραμένουν απογοητευτικά. Το 2023, ο αριθμός των γυναικών που σκηνοθέτησαν τις πιο επιτυχημένες εισπρακτικά ταινίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε ελαφρώς, από το 18% στο 16%, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου το 13% των σκηνοθετών όλων των ταινιών ήταν γυναίκες.

Στην Ευρώπη, ο αριθμός πιστεύεται ότι είναι λίγο υψηλότερος, περίπου 23%, στο σύνολο των ταινιών.

Επιπλέον, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι διαπίστωσε ένα «καταστροφικό» χαμηλό δεκαετίας στην εκπροσώπηση των γυναικών στη μεγάλη οθόνη, με μόνο 30 από τις 100 κορυφαίες ταινίες των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν γυναίκα σε πρωταγωνιστικό ή συμπρωταγωνιστικό ρόλο, σε σύγκριση με 44 το 2022.

Όλα αυτά συνέβησαν παρά την τεράστια επιτυχία της Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ, η οποία απέφερε κέρδη $1,4 δισεκατομμυρίων, ήτοι περίπου 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρόλα αυτά, η ελπίδα παραμένει ζωντανή, καθώς οι δύο γυναίκες που έχουν κερδίσει προηγουμένως το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας – η Κλόι Ζάο και η Κάθριν Μπίγκελο – θεωρούνταν φαβορί για να διεκδικήσουν ξανά το βραβείο στην επόμενη τελετή (σ.σ. αναφορά στην τελετή του 2024, όπου δεν κέρδισαν), για τις ταινίες τους Hamnet και A House of Dynamite αντίστοιχα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς
Culture Live 05.11.25

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς

Η «Λόλα» έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου

Σύνταξη
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO
Culture Live 04.11.25

Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουότκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται
Τρόμος 04.11.25

«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» - Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται

Το Poltergeist (Το Πνεύμα του Κακού), η αμερικανική ταινία τρόμου υπερφυσικού περιεχομένου του 1982, βασίστηκε σε μια ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ κι αποτέλεσε σταθμό στη σινε-ανατριχίλα. Δύο άνθρωποι που το έζησαν από μέσα μιλάνε στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης
Βράβευση 04.11.25

66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Ζωή Σαν Σινεμά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής προχθές στο 66ο ΦΚΘ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
