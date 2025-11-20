H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη

Προτού καν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας της ήταν ήδη μια από τις μεγαλύτερες σταρ της μεγάλης οθόνης. Η τρομακτική εμπορική επιτυχία του Twilight εκτόξευσε την καριέρα της Κρίστεν Στιούαρτ, με τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ να κάνουν ουρά για να την «κλείσουν» για κάποια ταινία τους.

Την ίδια ώρα, η σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Πάτινσον, είχε «γεννήσει» το νέο αγαπημένο ζευγάρι στη βιομηχανία του θεάματος, με τους παπαράτσι να ακολουθούν το κάθε τους βήμα και τα tabloids να χύνουν τόνους μελάνι με την κάθε ευκαιρία.

Όλοι έπαιζαν στοίχημα ότι η -τότε- νεαρή ηθοποιός είχε ένα λαμπρό μέλλον στον κόσμο της 7ης Τέχνης και δεν έκαναν λάθος. Εκεί, που έπεσαν έξω, ήταν με τον τρόπο που τα κατάφερε. Όσο κι αν ήθελε το Χόλιγουντ να μετατρέψει την Κρίστεν Στιούαρτ στο επόμενο it girl του, εκείνη μετά το τέλος της κινηματογραφικής σειράς Twilight αποφάσισε να παίξει με τους δικούς της κανόνες στη βιομηχανία του θεάματος.

Γύρισε την πλάτη της στα μεγάλα στούντιο, έκανε ένα διάλειμμα 18 μηνών από τη δουλειά, έβαλε στο τραπέζι τα θέλω και τους στόχους της, αποφάσισε ποιο θα ήταν το μονοπάτι της, ξεκαθάρισε την προσωπική της ζωή – έστω κι αν κλήθηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το φιλί της με τον παντρεμένο σκηνοθέτη Ρούπερτ Σάντερς, την ώρα που όλοι ήθελαν ένα σκάνδαλο με το αγαπημένο κορίτσι του Χόλιγουντ.

Η Κρίστεν Στιούαρτ ακολούθησε τον… αντίθετο δρόμο από αυτόν που παίρνουν οι περισσότεροι ηθοποιοί. Ξεκίνησε από τα blockbusters για να πάει προς τις ανεξάρτητες παραγωγές και να (απο)δείξει σε όλους ότι δεν είναι ένα ακόμα άβουλο παιδί του star system.

Στα 35 της χρόνια θεωρείται με διαφορά μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, το όνομά της παίζει ακόμα και τώρα στις λίστες με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς, στο σπίτι της έχει ένα βραβείο BAFTA και ένα César, ενώ στο βιογραφικό της γράφει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και για Χρυσή Σφαίρα.

Όσο για την προσωπική της ζωή; Πέρασε το δικό της drama την περασμένη δεκαετία, ωστόσο από το 2019 βρήκε τη σταθερότητα που έψαχνε στο πρόσωπο της σεναριογράφου Ντίλαν Μέγιερ. «Με συμβούλεψαν να μην εμφανίζομαι με την κοπέλα μου συχνά, για να μην χάσω τους mainstream ρόλους. Δεν θέλω να δουλέψω με τέτοιους ανθρώπους» θα δηλώσει πριν από μερικά χρόνια – δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει την πορεία που εκείνη θέλει.

Κλείνοντας το μάτι στα Όσκαρ;

Και αφού έχει κατακτήσει τις άλλες «κορυφές» που ήθελε, το 2025 είναι η χρονιά που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Η Κρίστεν Στιούαρτ πραγματοποιεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water – ένα φιλμ στο οποίο έχει γράψει το σενάριο, ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή.

Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Λίντια Γιουκνάβιτς, η οποία καταγράφει τα παιδικά της χρόνια δίπλά στον κακοποιητικό πατέρα της, την αδιάφορη μητέρα της, τα όνειρά της να γίνει αστέρι της κολύμβησης, τις εξαρτήσεις από το αλκοόλ και τις ουσίες.

Η Κρίστεν Στιούαρτ χρειάστηκε περίπου 8 χρόνια για την ανάπτυξη της ταινίας, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η Ίμοτζεν Πουτς. Το The Chronology of Water αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 9 Δεκεμβρίου.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS | Mario Anzuoni