Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης – Βίντεο ντοκουμέντο

Κείμενο ανάληψης ευθύνης για την επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης στις 7 Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στο indymedia. Η ανάρτηση συνοδεύεται και από ένα βίντεο με πλάνα μεταξύ άλλων από την στιγμή της επίθεσης.

Το κείμενο δεν φέρει την υπογραφή κάποια ομάδας ή οργάνωσης. Όπως αναφέρεται «η επίθεση μας ήταν μια άμεση απάντηση στο κρεσέντο αστυνομικής βίας στην πορεία της 6ης Δεκέμβρη, 17 χρόνια μετά την δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τους μπάτσους Κορκονέα και Σαραλιώτη».

Το βίντεο

Το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση ξεκινά με πλάνα από την επίθεση των ΜΑΤ στην πορεία της 6ης Δεκεμβρίου και ακολουθεί η στιγμή της καταδρομικής επίθεσης με της μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης την επόμενη ημέρα 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία μια ομάδα 5 με 6 άτομα εκτόξευσαν 6 με 7 μολότοφ προκαλώντας φθορές στο φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος και σε ένα συμβατικό όχημα της Ασφάλειας.

Η αστυνομία είχε προχωρήσει στην προσαγωγή 14 ατόμων ωστόσο δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος τους και αφέθηκαν ελεύθερα.