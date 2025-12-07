Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης – Φωτιά σε κάδους στη Δροσοπούλου

Επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε νωρίς το βράδυ στο ΑΤ Κυψέλης προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 5 με 6 άτομα προσέγγισαν το Αστυνομικό Τμήμα επί της οδού Θήρας και εκτόξευσαν τουλάχιστον 6 μολότοφ.

Φθορές σε όχημα

Από τις εκρήξεις εκδηλώθηκες μικρές εστίες φωτιάς ενώ υπέστη φθορές και ένα συμβατικό όχημα της Αστυνομίας. Για την ώρα δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό.

Τα άτομα τράπηκαν σε φυγή και στο ύψος της Δροσοπούλου έβαλαν φωτιές σε κάδους.

Μία προσαγωγή

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και ακολούθησαν έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσαχθεί ένα άτομο και εξετάζεται αν σχετίζεται με την επίθεση.