Πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας – Χημικά και προσαγωγές

Επεισόδια σημειώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιείται πορεία για τη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών ενώ έχει πραγματοποιήσει προσαγωγές.

Η ένταση προκλήθηκε την στιγμή που η πορεία επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς το μνημείο του Γρηγορόπουλου στρίβοντας από την Πανεπιστημίου προς την Εμανουήλ Μπενάκη.

Εκεί, οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν στην πορεία να συνεχίσει προς τα Εξάρχεια.

Η στιγμή που ξέσπασαν τα επεισόδια:

