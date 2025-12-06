Πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας – Χημικά και προσαγωγές
Χρησιμοποιήθηκαν κρότου λάμψης και δακρυγόνα.
- Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για Gucci, Prada, Givenchy και άλλους οίκους για εκμετάλλευση εργατών
- Καιρός: Αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα» σταματώντας τις βροχές, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
- Θάσος: Προσποιήθηκε τον αδελφό της για να βρει την πρώην γυναίκα του ο 55χρονος
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Επεισόδια σημειώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιείται πορεία για τη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.
Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών ενώ έχει πραγματοποιήσει προσαγωγές.
Η ένταση προκλήθηκε την στιγμή που η πορεία επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς το μνημείο του Γρηγορόπουλου στρίβοντας από την Πανεπιστημίου προς την Εμανουήλ Μπενάκη.
Εκεί, οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν στην πορεία να συνεχίσει προς τα Εξάρχεια.
Η στιγμή που ξέσπασαν τα επεισόδια:
- Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI
- Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
- Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – 18 μετανάστες νεκροί μέσα σε πλοιάριο
- Μεντιλίμπαρ: «Πολύ χαρούμενος για Μουζακίτη, ελπίζουμε να συνεχίσει να βοηθάει τον Ολυμπιακό»
- Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
- Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
- «Παραμίλησε» ο κόσμος με την ραμπόνα του Σερκί
- Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις