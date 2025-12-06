newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 17:11
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
Αλεξανδρος Γρηγορόπουλος: Για πρώτη φορά περικυκλωμένο από ΜΑΤ το μνημείο στα Εξάρχεια
Ελλάδα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 17:54

Αλεξανδρος Γρηγορόπουλος: Για πρώτη φορά περικυκλωμένο από ΜΑΤ το μνημείο στα Εξάρχεια

Περικυκλωμένο από ΜΑΤ το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - «Δεν θα περάσει» λένε διαδηλωτές.

Σύνταξη
Περικυκλωμένο από ΜΑΤ είναι εδώ και λίγη ώρα το μνημείο για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο που βρίσκεται στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια.

Πρόκειται για το σημείο όπου γίνεται η προσυγκέντρωση διαδηλωτών οι οποίοι στη συνέχεια κινούνται προς τα Προπύλαια. Διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά σε σημεία της Κωλέττη, Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής και Μεταξά, ενώ νωρίτερα γίνονταν έλεγχοι στην περιοχή -σε κτίρια και σε άτομα- από ΟΠΚΕ.

Διαδηλωτές επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά στα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου -με εξαίρεση την πανδημία- που το σημείο είναι αποκλεισμένο από ΜΑΤ.

«Είμαστε εδώ, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην οδό Μεσολογγίου. Αυτή τη στιγμή, όπου ήταν η κάθε χρόνο προσυγκέντρωση που έχουμε για να πάμε στις 6:00 στα Προπύλαια, όπου είναι η προγραμματισμένη διαδήλωση μνήμης και αγώνα για τον Αλέξανδρο, οι δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν μπει σε όλο το μνημείο, έχουν δημιουργήσει περιμετρικό αποκλεισμό, περάσανε μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του» αναφέρει η Κωνσταντίνα Καρτσιώτη από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Νίκο Ρωμανό.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις οδούς Μεσολογγίου και Κωλέττη, Τζαβέλλα και Μπενάκη, Μεταξά, Ζωοδόχου Πηγής και Τζαβέλλα δημιουργώντας έναν αποκλεισμό. Αυτός ο αποκλεισμός δεν πρόκειται να γίνει δεκτός. Το αίμα του Αλέξη είναι βαμμένο εδώ πέρα και οι δολοφόνοι του είναι αυτοί που περάσανε πριν 5 λεπτά με τις μπότες τους και έχουν σταθμεύσει εδώ πέρα. Αυτή η βεβήλωση δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Καλούμε όλους και όλες να έρθουν εδώ στο μνημείο και 6:00 στη διαδήλωση» προσθέτει.

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι
Hellenic Train 06.12.25

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον σιδοροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας - Λειανοκλαδίου

Σύνταξη
Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα – Η επόμενη μέρα
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα - Η επόμενη μέρα

Οι βροχές που έφερε η κακοκαιρία Byron προκάλεσαν για ακόμα μία φορά πλημμυρικά φαινόμενα στη Μάνδρα - Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι που προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που έχουν καλύψει τα πάντα

Γεωργία Κακή
Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, Ανατολική Μάνη, Ευρώτας και δύο κοινότητες στον Δήμο Μάνδρας
Για τρεις μήνες 06.12.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τρεις δήμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών - πλημμύρες, κατολισθήσεις - που προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ για τη διαπραγμάτευση – Σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο τη Δευτέρα
Διπλωματική κινητικότητα 06.12.25

Ζελένσκι: Επικοινώνησα με Γουίτκοφ και Κούσνερ, η Ουκρανία αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη

Ο Στάρμερ συγκάλεσε στο Λονδίνο σύνοδο Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κιέβου τη Δευτέρα. Θα συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ και μέτρα ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουκρανία. Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Άλλα Αθλήματα 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στα αγροτικά μπλόκα έχει διχάσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές της επαρχίας να ζητούν ήπια στάση και διάλογο με τους αγρότες.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
Πόλο 06.12.25

ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με το εμφατικό 29-8 του Ρεθύμνου στην Κρήτη, για την 11η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»
Η απειλή 06.12.25

Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»

Ο Μπονγκ Τζουν-χο κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο έχει αναστατώσει το Χόλιγουντ: ποιο θα είναι το μέλλον του κινηματογράφου μετά την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
