Αλεξανδρος Γρηγορόπουλος: Για πρώτη φορά περικυκλωμένο από ΜΑΤ το μνημείο στα Εξάρχεια

Περικυκλωμένο από ΜΑΤ είναι εδώ και λίγη ώρα το μνημείο για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο που βρίσκεται στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια.

Πρόκειται για το σημείο όπου γίνεται η προσυγκέντρωση διαδηλωτών οι οποίοι στη συνέχεια κινούνται προς τα Προπύλαια. Διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά σε σημεία της Κωλέττη, Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής και Μεταξά, ενώ νωρίτερα γίνονταν έλεγχοι στην περιοχή -σε κτίρια και σε άτομα- από ΟΠΚΕ.

Διαδηλωτές επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά στα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου -με εξαίρεση την πανδημία- που το σημείο είναι αποκλεισμένο από ΜΑΤ.

«Είμαστε εδώ, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην οδό Μεσολογγίου. Αυτή τη στιγμή, όπου ήταν η κάθε χρόνο προσυγκέντρωση που έχουμε για να πάμε στις 6:00 στα Προπύλαια, όπου είναι η προγραμματισμένη διαδήλωση μνήμης και αγώνα για τον Αλέξανδρο, οι δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν μπει σε όλο το μνημείο, έχουν δημιουργήσει περιμετρικό αποκλεισμό, περάσανε μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του» αναφέρει η Κωνσταντίνα Καρτσιώτη από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Νίκο Ρωμανό.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις οδούς Μεσολογγίου και Κωλέττη, Τζαβέλλα και Μπενάκη, Μεταξά, Ζωοδόχου Πηγής και Τζαβέλλα δημιουργώντας έναν αποκλεισμό. Αυτός ο αποκλεισμός δεν πρόκειται να γίνει δεκτός. Το αίμα του Αλέξη είναι βαμμένο εδώ πέρα και οι δολοφόνοι του είναι αυτοί που περάσανε πριν 5 λεπτά με τις μπότες τους και έχουν σταθμεύσει εδώ πέρα. Αυτή η βεβήλωση δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Καλούμε όλους και όλες να έρθουν εδώ στο μνημείο και 6:00 στη διαδήλωση» προσθέτει.