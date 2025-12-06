Ο Αλέξης Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 στα Εξάρχεια από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα. Από το πρωί κόσμος επισκέπτεται κρατώντας λουλούδια το μνημείο στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του 15χρονου μαθητή που η δολοφονία του σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

«Εδώ, στις 6 Δεκεμβρίου 2008 εντελώς αναίτια έσβησε το παιδικό χαμόγελο του αθώου δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τις σφαίρες αμετανόητων δολοφόνων», γράφει το μνημείο.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων βρέθηκαν στο μνημείο και κατήγγειλαν την κρατική καταστολή που «κλιμακώνεται έως και σήμερα» με σκοπό την «υποταγή στη βαρβαρότητα του συστήματος».

«Στη μνήμη του Αλέξανδρου. Δεν σε σκότωσε ο θάνατος. Τα σπίτια των νεκρών είναι χτισμένα με λήθη. Τα σπίτια των ζωντανών είναι φτιαγμένα από μνήμη. Η δική σου μνήμη θα μείνει ζωντανή, ένα φωτεινό αστέρι που θα λάμπει για πάτα. Θα φωτίζει τα χνάρια σε όσους συνεχίζουν τον αγώνα. Στις τσέπες μας κουβαλάμε το χαμόγελό σου, γιατί δεν είπαμε ποτέ αντίο αλλά ‘εις το επανιδείν’», αναφέρει ένα πανό που έχει τοποθετηθεί δίπλα στο μνημείο.

Διαδηλώσεις

Διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις. Μαθητές και φοιτητές καλούν σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Κινήσεις, σύλλογοι και κόμματα καλούν επίσης κινητοποίηση στις 18:00 στα Προπύλαια.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά με κλείσιμο δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του Μετρό “Πανεπιστήμιο” θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός “Σύνταγμα” στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα.

Επίσης ο δήμος Αθηναίων λίγο πριν τις 10:30 ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ύστερα από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των εκδηλώσεων και των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, όλες οι είσοδοι του Εθνικού Κήπου θα παραμείνουν κλειστές.