Ο Αλέξης Γρηγορόπουλος θα ήταν σήμερα 32 ετών εάν ο ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας δεν τον σκότωνε εν ψυχρώ το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008 στα Εξάρχεια, που ο 15χρονος τότε μαθητής είχε βρεθεί με την παρέα του.

Ένα περιπολικό της αστυνομίας είχε δεχτεί αποδοκιμασίες την ώρα που η περιοχή ήταν γεμάτη νεολαία το βράδυ του Σαββάτου. Δύο αστυνομικοί επέστρεφαν πεζοί. Ο Κορκονέας στόχευσε ευθεία, πυροβόλησε δύο φορές και σκότωσε τον Αλέξη Γρηγορόπουλο.

Η σφαίρα διαπέρασε την καρδιά και καρφώθηκε στον 10ο θωρακικό σπόνδυλο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Λίγες ώρες αργότερα και για πάνω από ένα μήνα η χώρα πήρε φωτιά. Η οργή για τη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού σε συνδυασμό με τα σημάδια της οικονομικής κρίσης και τις μαζικές φοιτητικές και εργατικές κινητοποιήσεις των προηγούμενων ετών ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ (επί πρωθυπουργίας Καραμανλή) δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κλίμα που οδήγησε σε εξεγερσιακή κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων, και πολλοί του έδωσαν τον χαρακτηρισμό «τα δεύτερα Δεκεμβριανά».

«Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη»

Οι προσπάθειες καταστολής των πρώτων διαδηλώσεων γύρισαν μπούμερανγκ. Τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα βγήκαν στους δρόμους, ακόμα και σε πόλεις που είχαν να δουν χρόνια διαδηλώσεις.

Τα Α.Τ. μπήκαν στο στόχαστρο με τους μαθητές να τα περικυκλώνουν και να πετούν πέτρες και νεράτζια.

Οι φοιτητές προχώρησαν σε καταλήψεις και μαζί με εργατικά σωματεία οι δρόμοι της Αθήνας πλημμυρίζουν κόσμο και οργή στις 8 Δεκεμβρίου. Τα επεισόδια δεν έχουν προηγούμενο.

Η κυβέρνηση βρέθηκε σε δίλημμα απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Υπήρξε έκτακτη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής με διαρροές ότι συζητείται η ενεργοποίηση του άρθρου 48 του Συντάγματος για την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τελικά η κυβέρνηση επέλεξε μια κατευναστική στάση κάνοντας λόγο για «ατυχές συμβάν» και για την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης.

Η εξέγερση συνεχίστηκε μέχρι τα Χριστούγεννα και τις αρχές του 2009. Το σύνθημα «στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες» ήταν ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησαν εκείνες τις ημέρες. Λίγο νωρίτερα η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα δώσει 28 δισ. στις τράπεζες για να τις σώσει από τη χρεωκοπία.

Τον Οκτώβριο του 2009 ο Κώστας Καραμανλής παραιτείται στο μέσο της δεύτερης κυβερνητικής του θητείας λέγοντας ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο «κοινωνικό κλίμα» για την εφαρμογή των «αναγκαίων μεταρρυθμίσεων».

Η Ελλάδα θα γινόταν λίγο αργότερα, και με τη βούλα, ο πιο αδύναμος κρίκος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι διαβεβαιώσεις του 2008 ότι η ελληνική οικονομία ήταν απόλυτα θωρακισμένη πήγαν περίπατο. Ξεκινούσε πια η περίοδος της σκληρής λιτότητας και των μνημονίων που σημαδεύτηκε από τη πιο μεγάλη κοινωνική έκρηξη της μεταπολίτευσης που κράτησε για χρόνια.

Διαδηλώσεις στην Αθήνα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου δεν σταμάτησε ποτέ από τότε να έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία στη μνήμη της νεολαίας αλλά και στις συνολικότερες κινηματικές διεργασίες.

Και σήμερα διαδηλώσεις προγραμματίζονται στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Μαθητές και φοιτητές καλούν σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στις 18:00 κινήσεις, συλλογικότητες και κόμματα συγκεντρώνονται επίσης στο ίδιο σημείο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά με κλείσιμο δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του Μετρό “Πανεπιστήμιο” θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός “Σύνταγμα” στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα.