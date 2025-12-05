Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Στις 6 Δεκεμβρίου συμπληρώνονται 17 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επ. Κορκονέα.

«Όλα τα χρόνια που ακολούθησαν αναδεικνύουν ότι η ένταση της αστυνομικής βίας, της καταστολής, είναι συστατικά στοιχεία ενός κράτους που αντιμετωπίζει τον λαό και τη νεολαία ως εχθρούς» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ.

«Σήμερα, πιο καθαρά από ποτέ, η ένταση της καταστολής συνδέεται άμεσα με την πολιτική της πολεμικής προετοιμασίας που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Πάει χέρι-χέρι με την ένταση της επίθεσης απέναντι στο λαό και την νεολαία, ώστε να δεχθούν τη νέα σφαγή στα δικαιώματα και στις ανάγκες τους στο βωμό της πολεμικής οικονομίας, χτυπώντας μισθούς, ΣΣΕ, τον εργάσιμο χρόνο, τις κοινωνικές δαπάνες.

Θέλουν να επιβληθεί «σιγή νεκροταφείου», ώστε ο λαός και η νεολαία να αποδεχθούν αδιαμαρτύρητα τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, τη μετατροπή της Ελλάδας σε «κόμβο» πολεμικών ανταγωνισμών και συνεπώς σε στόχο αντιποίνων» συμπληρώνει η ανακοίνωση.

«Ένα κράτος που θωρακίζεται απέναντι στον «εχθρό λαό»»

Η ΚΝΕ αναφέρει ότι «σε αυτό το στόχο συντάσσεται η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα» και προσθέτει ότι «επιχειρείται η ποινικοποίηση όχι μόνο της ριζοσπαστικής δράσης, αλλά και της ίδιας της σκέψης ώστε να μην φτάσει να αμφισβητεί τον «μονόδρομο» του συστήματος της εκμετάλλευσης. Αυτό είναι το «κράτος δικαίου» σε όλη την ΕΕ».

«Όλα δείχνουν το ίδιο: ένα κράτος που θωρακίζεται απέναντι στον «εχθρό λαό», που νομοθετεί υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, χρησιμοποιώντας καταστολή και ενσωμάτωση ανάλογα με το τι έχει ανάγκη η κερδοφορία του κεφαλαίου» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η ΚΝΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή της:

«Η κυβέρνηση γελιέται αν πιστεύει ότι με την τρομοκρατία θα καταφέρει να φιμώσει τα δίκαια αιτήματα του λαού. Οι εργαζόμενοι και η νεολαία έχουν αποδείξει ότι με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα μπορούν να ανατρέψουν στην πράξη αντιδραστικούς νόμους και μέτρα, να σταθούν απέναντι στην κρατική βία και την καταστολή.

Σε αυτή τη μάχη, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Φωτίζουν τον δρόμο της ανατροπής, για μια άλλη κοινωνία με ένα ριζικά διαφορετικό κράτος, εργατικό, που σκοπός του δεν θα είναι το κέρδος των λίγων αλλά η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Η απάντηση στη βία του συστήματος είναι να δυναμώσει το εργατικό-λαϊκό κίνημα, τα σωματεία, οι φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι. Να ενισχυθεί η συμπόρευση με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης».