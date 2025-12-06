Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ξεκινά η πορεία μνήμης – Έκλεισαν οι σταθμοί του Μετρό
Όπως κάθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται η πορεία στην επέτειο της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τα πυρά του Επαμεινώνδα Κορκονέα.
- Θλίψη για τον αθλητή ΑμεΑ που πέθανε μετά από τροχαίο - Είχε καθηλωθεί σε αμαξίδιο πριν από 23 χρόνια μετά από τροχαίο
- Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στο Καστελλόριζο - Η θάλασσα έγινε κόκκινη από τις λάσπες
- Γιατί στις πλούσιες χώρες πολλοί νιώθουν φτωχότεροι, δίχως να είναι;
- Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για Gucci, Prada, Givenchy και άλλους οίκους για εκμετάλλευση εργατών
Δεκαπεπτά χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, στα Εξάρχεια.
Όπως κάθε χρόνο, είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Προπύλαια, ενώ θα ακολουθήσει και πορεία. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά με κλείσιμο δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Διαβάστε όλες τις εξελίξεις:
- Σασουόλο – Φιορεντίνα 3-1: O… κατήφορος των «βιόλα» συνεχίζεται
- Μεντιλίμπαρ: «Ο Ελ Κααμπί είναι χαρούμενος εδώ, θέλει να βοηθάει την ομάδα»
- Δωρεάν εργαλεία AI σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων από την Google
- Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ
- Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
- Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για Gucci, Prada, Givenchy και άλλους οίκους για εκμετάλλευση εργατών
- Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού – Η ανακοίνωση της εταιρείας
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Πρωταθλητής χειμώνα με Ελ Κααμπί! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις