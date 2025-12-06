Δεκαπεπτά χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, στα Εξάρχεια.

Όπως κάθε χρόνο, είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Προπύλαια, ενώ θα ακολουθήσει και πορεία. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά με κλείσιμο δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις: