Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε ομάδα της ΟΠΚΕ στο λόφο Στρέφη – Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός
Τι συνέβη
Επίθεση με μολότοφ δέχθηκαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που έκαναν περιπολία στον Λόφο Στρέφη στα Εξάρχεια.
Μια ομάδα περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τις 13.30 προσέγγισε τους αστυνομικούς και εκτόξευσαν 5 μολότοφ με συνέπεια να προκληθούν φθορές σε ένα όχημα ενώ υπάρχει αναφορά και για έναν τραυματία αστυνομικό.
