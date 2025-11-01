Επίθεση με μολότοφ δέχθηκαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που έκαναν περιπολία στον Λόφο Στρέφη στα Εξάρχεια.

Μια ομάδα περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τις 13.30 προσέγγισε τους αστυνομικούς και εκτόξευσαν 5 μολότοφ με συνέπεια να προκληθούν φθορές σε ένα όχημα ενώ υπάρχει αναφορά και για έναν τραυματία αστυνομικό.