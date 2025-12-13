Επίσκεψη αύριο Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στα μπλόκα των αγροτών, θα πραγματοποιήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συγκεκριμένα θα επισκεφτεί τα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας με πρώτη επίσκεψη στις 11.30 στο μπλόκο του Μπράλου Φθιώτιδας και στις 12.30 θα επισκεφθεί το μπλόκο της Αταλάντης Φθιώτιδας.

Σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφασίζουν στη Νίκαια τα επόμενα βήματά τους.