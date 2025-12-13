Κουτσούμπας: Επίσκεψη στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή
Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτηρης Κουτσούμπας, θα συναντηθεί με αγρότες της Φθιώτιδας αύριο ενώ σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης για το μέλλον των κινητοποιήσεων
- Νεαρός κρατούμενος βρέθηκε απαγχωνισμένος στο κελί του – Θα απολυόταν με προεδρική χάρη τα Χριστούγεννα
- Στόλισαν… αυτοκίνητα και έγιναν viral στο Ηράκλειο
- Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
- Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Επίσκεψη αύριο Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στα μπλόκα των αγροτών, θα πραγματοποιήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Συγκεκριμένα θα επισκεφτεί τα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας με πρώτη επίσκεψη στις 11.30 στο μπλόκο του Μπράλου Φθιώτιδας και στις 12.30 θα επισκεφθεί το μπλόκο της Αταλάντης Φθιώτιδας.
Σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφασίζουν στη Νίκαια τα επόμενα βήματά τους.
- Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
- Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
- Ερντογάν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Πρόταση για «περιορισμένη εκεχειρία»
- Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
- Η Google αφαιρεί βίντεο με χαρακτήρες της Disney που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη
- Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)
- Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
- Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0: Βγάζουν μάτια οι Βοιωτοί που κλέβουν την παράσταση στην Super League (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις