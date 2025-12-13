Μετά από μία εβδομάδα μαζικών κινητοποιήσεων που τα τρακτέρ έφτασαν στο κέντρο μεγάλων πόλεων όπως ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη, οι αγρότες σήμερα αποφασίζουν τα επόμενα βήματά τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια που συμμετέχουν αντιπρόσωποι από 40 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και θα κρίνει το εάν θα υπάρξει κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να ανακοινώσει χθες ότι θα περιμένει αντιπροσωπεία των αγροτών τη Δευτέρα στο γραφείο του προκειμένου να συζητήσει μαζί τους, αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι στη συνάντηση αυτή δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών.

Η πρόσκληση Μητσοτάκη

«Δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε μετά από μία συνάντηση, άνθρωποι οι οποίοι έχουνε τα αιτήματά τους και η πλειονότητα αυτών δικαιολογημένα ζητάει παραπάνω θα φύγουν από τη συνάντηση πλήρως ικανοποιημένοι και θα σταματήσουν οι διεκδικήσεις”, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του χθες το απόγευμα.

Εξήγησε δε ότι ο πρωθυπουργός θέλει τη συνάντηση με τους αγρότες «για να ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει». Αλλά, επανέλαβε «μην περιμένουμε να επιστρέψουμε σε λογικές ‘δώσ’ τα όλα’, ‘λεφτά υπάρχουν’, ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’», χαρακτηρίζοντας έτσι εμμέσως τα αιτήματα των αγροτών ως υπερβολικά.

Ο πρωθυπουργός σκοπεύει μάλιστα να επισημάνει στους αγρότες «ότι το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία των πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάμε για ικανοποίηση αιτημάτων, όταν έχουμε κλειστούς δρόμους. Αυτό να γίνει σαφές», είπε ο κ Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν πιστεύει στα παζάρια.

Μάλιστα για ακόμα μία φορά επιχείρησε να συνδέσει τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου με αυτούς που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Σε αυτούς που φωνάζουν δικαίως έχουν παρεισφρήσει κι εκείνοι κι εκείνοι που τους κόπηκε το πάρτι. Ίσως, φωνάζουν και πιο δυνατά αυτοί. Το πάρτι δεν θα ξανά ξεκινήσει», δήλωσε.

Όχι συνάντηση για «τσάι και συμπάθεια»

Το μήνυμα των παραπάνω φαίνεται πως έχει φτάσει στους αγρότες που αντιμετωπίζουν στην καλύτερη περίπτωση με επιφύλαξη τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, και το κλίμα που επικρατεί στα μπλόκα είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε «για τσάι και συμπάθεια».

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, δήλωσε στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου ότι «η τάση των μπλόκων είναι να πάμε σε άμεση κλιμάκωση» με περισσότερους «αποκλεισμούς εθνικών και κεντρικών δρόμων, σε περισσότερα σημεία, ολικό κλείσιμο των τελωνείων και αναγκαστικά, μεγαλύτερη χρήση των παρακαμπτήριων οδών για τη συγκοινωνία και τις μεταφορές από τους πολίτες».

Σε σχέση με το εάν θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη πολλοί είναι αυτοί που απαντούν ότι το ραντεβού θα γίνει εφόσον είναι διατεθειμένος να κάνει αποδεκτά κάποια από τα αιτήματά τους, για τα οποία λένε ότι ο πρωθυπουργός είναι ενήμερος.

Ο κ. Αλειφτήρας τα απαριθμεί: μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο στο πετρέλαιο, πλαφόν στα τιμολόγια τους ρεύματος στα 7 λεπτά/ Kwh. Ακόμα: μείωση της τιμής των λιπασμάτων και των φαρμάκων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, επίλυση του πολυεπίπεδου και δομικού προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και αλλαγή στρατηγικής στο θέμα της ευλογιάς των προβάτων.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού ωστόσο ερμηνεύεται ως ένδειξη της πίεσης που υφίσταται η κυβέρνηση λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που θέλει να εκτονώσει την κατάσταση προτείνοντας συνάντηση μία ημέρα πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού που έχει εξαγγελθεί πανελλαδική απεργία για το δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το κλίμα έξω από τη σύσκεψη – όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις – πριν την εκκίνησή της, είναι αγωνιστικό, ενώ όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών με το τέλος της σημερινής διαδικασίας θα προκύψει πλαίσιο αιτημάτων πάνω στο οποίο θα ζητήσουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση πριν γίνει οποιαδήποτε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, επισημαίνει το larissanet.gr.

Ο πρόεδρος των Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, Κώστας Λεονταράκης, τόνισε πως «σήμερα η καρδιά του πρωτογενή τομέα χτυπάει στη Νίκαια. Ήρθαμε να παραθέσουμε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς, σήμερα αρχίζει ο αγώνας».

«Με ψίχουλα δεν κάθομαι στο τραπέζι»

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας, υπογράμμισε ότι «με ψίχουλα δεν κάθομαι στο τραπέζι. Και αν δεν δοθούν οριστικές λύσεις δεν υπάρχει περίπτωση για κανένα διάλογο. Δεν είναι η ώρα ούτε για δημόσιες σχέσεις, ούτε για γνωριμίες, ούτε για φιλίες. Οι ανοιχτές πόρτες είναι για να δίνονται απαντήσεις και αποτελέσματα. Δεν είναι για να πάμε να πιούμε τσάι στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουμε ανάγκη και δεν χωράμε εκεί, είμαστε άνθρωποι του μόχθου.