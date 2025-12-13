Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
13.12.2025 | 23:42
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
13.12.2025 | 16:07
Ανατροπή στις ασφαλιστικές εισφορές - Τι αλλάζει από το 2026
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13 Δεκεμβρίου 2025 | 23:54

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία

Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Καθώς οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, το «Β» αναζήτησε τις βαθύτερες ρίζες των δεινών που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία. Όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία, ο αγροτικός πληθυσμός είναι γερασμένος και χωρίς τα εφόδια της κατάρτισης και της τεχνολογίας που απολαμβάνουν ευρωπαίοι συνάδελφοί τους.

Προκύπτει ακόμη πως εάν δεν ανανεωθεί ο κλάδος με 200.000 νέους αγρότες θα κινδυνεύσει με αφανισμό και η περιφέρεια με ερήμωση. Την ίδια ώρα, εναλλακτικά μοντέλα αγροτικής παραγωγής δοκιμάζουν την τύχη τους σε πείσμα ενός κράτους που διστάζει να προχωρήσει σε μια γενναία μεταρρύθμιση.

ΤΟ ΒΗΜΑ – Β’ Ψυχρός Πόλεμος

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Κανείς δεν αντιμετώπιζε σοβαρά το ενδεχόμενο να βυθιστεί η ανθρωπότητα σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο. Ενώ ακόμη και εκείνοι που δεν το απέκλειαν, περισσότερο πιθανολογούσαν μια σύγκρουση της Δύσης με τη Ρωσία ή ακόμη και με την Κίνα. Έπεσαν έξω. Ο Β’ Ψυχρός Πόλεμος ξέσπασε ξαφνικά, απροειδοποίητα και εξελίσσεται απρόβλεπτα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης σε όλο και περισσότερα πεδία. Από τους δασμούς έως την Ουκρανία.

Ακόμη και επιπόλαιες ή απλώς άστοχες παρεμβάσεις όπως η ανόητη πολιτικολογία του προέδρου Τραμπ για τη δημοκρατία ή η άκομψη δημόσια αναφορά του σε φιλικά και μη ευρωπαϊκά κόμματα, παίρνουν διαστάσεις δυσανάλογες με τα πραγματικά δεδομένα της αντιπαράθεσης.

***

Ακόμη,

Στην περιφέρεια – Νίκαια: Ανθρωποι και τρακτέρ

«Ως παραγωγοί, είμαστε στο σκοτάδι» – «Με τις επιδοτήσεις δεν ζεις»

Κάμπος: Ο «Daniel» είναι ακόμα εκεί

«Μας ξέχασαν, οι υποσχέσεις χάνονται πιο γρήγορα κι απ’ το χώμα»

Στην Αθήνα: Το Μαξίμου υποδέχεται το Συντονιστικό

Το success story και ο ελέφαντας στο δωμάτιο

***

Από το «Varoufakis effect» στην εκλογή Πιερρακάκη

Πώς η ατζέντα του έλληνα υπουργού Οικονομικών έπεισε τους ομολόγους του στο Eurogroup

***

Η Γηραιά Ηπειρος υπό πολιορκία

  • Γκι Φερχόφσταντ «Ώρα να υπερβούμε τα εθνικά βέτο»
  • Μ.-Α. Στρακ-Τσίμερμαν «ΗΠΑ και Ρωσία θέλουν την Ευρώπη διαιρεμένη»
  • Τάρα Βάρμα «Είναι σαν να γυρίσαμε εκατό χρόνια πίσω»

***

  • Γ. Μαυρογορδάτος: «Το Σύνταγμα του ’75 και η οδός Μέρλιν»
  • Χριστίνα Κουλούρη: «Τα ελληνικά χάνονται από την επιστήμη»

Μαζί με το Βήμα, τέσσερις συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Οι Μεγάλες Σκηνές – Θέατρο Αθηνών

Ένας χώρος με σχεδόν δύο αιώνες ζωής και 70 αδιάλειπτα χρόνια θεατρικής δράσης.

Το κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται το Θέατρο Αθηνών ξεκίνησε ταπεινά, ως βοηθητικός χώρος των παλαιών ανακτόρων. Αργότερα μεταμορφώθηκε στο εργαστήριο της Μαργαρίτας, της Ολλανδέζας μοδίστρας που έφερε στην Ελλάδα ο Γεώργιος Α΄, χαρίζοντας στο σημείο έναν πρώτο απόηχο κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας.

Η θεατρική εποχή του κτιρίου ξεκίνησε το 1954-55, όταν ο Τζώρτζης Βέμπος, αδελφός της Σοφίας Βέμπο, εγκαινίασε το νέο θέατρο με τέσσερις παραστάσεις. Από τότε, και για 70 συναπτά χρόνια, το «Αθηνών» δεν έπαψε ούτε στιγμή να λειτουργεί ως θεατρική σκηνή.

Ο τέταρτος τόμος της σειράς ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ανασυνθέτει όλη αυτή τη συναρπαστική διαδρομή του ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ– από βοηθητικό χώρο των ανακτόρων μέχρι σύγχρονο φάρο της αθηναϊκής θεατρικής ζωής. Ένα ταξίδι στις μνήμες, τους καλλιτέχνες και τις παραστάσεις που διαμόρφωσαν την ιστορία του.

Grace

Μια συλλεκτική έκδοση που γιορτάζει δύο χρόνια δημιουργίας, έμπνευσης και ιστοριών αφιερωμένων σε υπέροχες γυναίκες. Στο εντυπωσιακό εξώφυλλο, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φωτογραφίζεται για πρώτη φορά στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι, σε μια αποκλειστική φωτογράφιση για το GRACE που αποτυπώνει τη δύναμη, την κομψότητα και τον σύγχρονο ρόλο της γυναίκας στον δημόσιο βίο.

Το επετειακό τεύχος ανοίγει το άλμπουμ της ομάδας του περιοδικού και μοιράζεται τις πιο δυνατές backstage στιγμές δύο ετών, μαζί με αγαπημένους καλεσμένους που πέρασαν μπροστά από τον φακό του GRACE. Παράλληλα, οι αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για το 2026 προσφέρουν μια πρώτη ματιά σε όσα επιφυλάσσει η νέα χρονιά.

Ο κόσμος της μόδας λάμπει με εκθαμβωτικά κοσμήματα και statement αξεσουάρ που ορίζουν την έννοια του διαχρονικού στιλ, ενώ η ηθοποιός Ρένα Γιώτη ενσαρκώνει το πνεύμα της εποχής μέσα από τις κορυφαίες τάσεις μακιγιάζ και τα πιο σαγηνευτικά αρώματα του χειμώνα.

Το GRACE ταξιδεύει, επίσης, στην ιστορία μέσα από φωτογραφικές αναμνήσεις μεγάλων ελληνικών οικογενειών, αλλά και μέσα από ένα μοναδικό αφιέρωμα που αναβιώνει τους μαγικούς χορούς μιας άλλης εποχής, συντροφιά με διεθνείς προσωπικότητες όπως η Τίνα Λιβανού και η Τζάκι Κένεντι.

Αργυρώ – 35 Συνταγές για το γιορτινό τραπέζι

Σε αυτό το τεύχος, η Αργυρώ μάς οδηγεί βήμα-βήμα μέσα από ένα πλήρες γιορτινό μενού, συνδυάζοντας την παράδοση με σύγχρονες πινελιές και την προσωπική της μαγειρική φροντίδα. Από δροσερές, εντυπωσιακές σαλάτες με ρόδι, ξινόμηλο και καρύδια, μέχρι ζεστές σούπες που προετοιμάζουν τον ουρανίσκο για όσα θα ακολουθήσουν. Μετά, σειρά έχουν τα πλούσια κυρίως πιάτα: το γεμιστό κοτόπουλο που μοσχοβολά, η τρυφερή μοσχαρίσια σπάλα, το χοιρινό με μέλι και μανταρίνι που φέρνει στο πιάτο ένα άρωμα χειμωνιάτικης γλυκύτητας.

Και φυσικά, κανένα γιορτινό γεύμα δεν ολοκληρώνεται χωρίς γλυκό. Η Αργυρώ προτείνει δημιουργίες που θα γίνουν ανάρπαστες: μπακλαβά ρόλο, βασιλόπιτα με καρύδια, σοκολατένιο κορμό – γεύσεις που φέρνουν χαμόγελα πριν καν σερβιριστούν.

Με την υπογραφή της Αργυρώς το γιορτινό τραπέζι σημαίνει όμως κάτι ακόμη: μυστικά,
συμβουλές, τρόπους για να αποφύγετε λάθη και να πετύχετε άψογα αποτελέσματα. Στο τεύχος περιλαμβάνεται και ένας ολοκληρωμένος οδηγός οργάνωσης, με πρακτικές ιδέες για να ετοιμάσετε όλα όσα χρειάζεστε χωρίς άγχος, με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, για να απολαύσετε πραγματικά τις ημέρες μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό οι διάσημοι χορευτές Fumi Kaneko και William Bracewell σε μια σκηνή από τον υπέροχο «Καρυοθραύστη» στη Βασιλική Οπερα του Λονδίνου. Το κλασικό μπαλέτο σε μεγαλειώδεις στιγμές, μέσα από την αγαπημένη παράσταση σε μουσική Πιοτρ Τσαϊκόφσκι.

googlenews

Vita.gr
Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες
Ελλάδα 13.12.25

Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες

Για μία ακόμα φορά ο εντελώς ακατάλληλος χώρος των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος παραμονής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης από το Λιμενικό

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
Άλλη προσέγγιση 13.12.25

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες λαμβάνουν όλο και σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, υπό την πίεση και του Τραμπ, ο Σάντσεθ μιλά για οφέλη στην κοινωνία.

Σύνταξη
Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)

Σαμπαλένκα και Κύργιος αναβιώνουν στις 28/12 τη «μάχη των φύλων», 52 χρόνια μετά το ιστορικό ματς της Κινγκ με τον Ριγκς. Μια αναμέτρηση που ήταν παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι. Ήταν ένας αγώνας επιβίωσης, ένας πόλεμος απέναντι στον σεξισμό.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου (13/12) για την 14η αγωνιστική της Super League. Νίκες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, ισοπαλία στη Νεάπολη.

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα
The Economist 13.12.25

Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα

Η νέα στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία. Περιφρονεί την Ευρώπη, εκφοβίζει τη Λατινική Αμερική, δεν έχει σαφή κατεύθυνση στην Ασία. Και η πρόγνωση δεν είναι καλή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις
Στρατιωτική μεταρρύθμιση 13.12.25

Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις

Η Ουκρανία σχεδιάζει να διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 και να τους αφαιρέσει την αυτοτέλεια εντάσσοντάς σε μονάδες επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο

Φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για τα νοικοκυριά, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα συνεχίζονται.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
Μπάσκετ 13.12.25

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)

Με 14/28 τρίποντα, πρώτο σκόρερ τον Ρογκαβόπουλο με 5/5 από τα 6,75μ. και τους Γιουρτσεβέν (17π.), Τολιόπουλο (14π.) και Γκραντ (13π.) άξιους συμπαραστάτες ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την ΑΕΚ στα Λιόσια

Σύνταξη
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
Θέλεις δράμα; 13.12.25

Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η ταινία «The Drama» κάνει κύκλους γύρω από τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος
Στη Συρία 13.12.25 Upd: 22:11

«Θα ανταποδώσουμε» λέει ο Τραμπ για την επίθεση με τρεις νεκρούς σε αμερικανικό κονβόι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις και σε ανάρτηση μετά την αιματηρή επίθεση στη Συρία που δέχθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Γουλβς για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 13.12.25

Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Κυριακής οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στην έδρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και από εκεί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

