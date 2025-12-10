Αργυρώ – Γιορτινό Τραπέζι: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ υποδέχεται την πιο γευστική πλευρά των γιορτών, παρουσιάζοντας το νέο συλλεκτικό τεύχος της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, «Αργυρώ – Γιορτινό Τραπέζι». Ένα βιβλίο που υπόσχεται να γεμίσει κάθε σπίτι με αρώματα, χρώματα και την ανεπιτήδευτη μαγεία της πιο όμορφης εποχής του χρόνου.

Γιατί οι γιορτές δεν είναι μόνο στολισμένα δέντρα και λαμπάκια· είναι το βούτυρο που λιώνει στον φούρνο, η κανέλα που ξυπνά μνήμες, τα μπαχαρικά που ζεσταίνουν την καρδιά. Είναι τα αγαπημένα πρόσωπα γύρω από ένα τραπέζι που γίνεται αφορμή για ιστορίες, γέλια και στιγμές που μένουν.

Σε αυτό το νέο τεύχος, η Αργυρώ μάς οδηγεί βήμα-βήμα μέσα από ένα πλήρες γιορτινό μενού, συνδυάζοντας την παράδοση με σύγχρονες πινελιές και την προσωπική της μαγειρική φροντίδα. Από δροσερές, εντυπωσιακές σαλάτες με ρόδι, ξινόμηλο και καρύδια, μέχρι ζεστές σούπες που προετοιμάζουν τον ουρανίσκο για όσα θα ακολουθήσουν.

Μετά, σειρά έχουν τα πλούσια κυρίως πιάτα: το γεμιστό κοτόπουλο που μοσχοβολά, η τρυφερή μοσχαρίσια σπάλα, το χοιρινό με μέλι και μανταρίνι που φέρνει στο πιάτο ένα άρωμα χειμωνιάτικης γλυκύτητας.

Και φυσικά, κανένα γιορτινό γεύμα δεν ολοκληρώνεται χωρίς γλυκό. Η Αργυρώ προτείνει δημιουργίες που θα γίνουν ανάρπαστες: μπακλαβά ρόλο, βασιλόπιτα με καρύδια, σοκολατένιο κορμό – γεύσεις που φέρνουν χαμόγελα πριν καν σερβιριστούν.

Με την υπογραφή της Αργυρώς το γιορτινό τραπέζει σημαίνει όμως κάτι ακόμη: μυστικά, συμβουλές, τρόπους για να αποφύγετε λάθη και να πετύχετε άψογα αποτελέσματα. Στο τεύχος περιλαμβάνεται και ένας ολοκληρωμένος οδηγός οργάνωσης, με πρακτικές ιδέες για να ετοιμάσετε όλα όσα χρειάζεστε χωρίς άγχος, με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, για να απολαύσετε πραγματικά τις ημέρες μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους.

Και το καλύτερο; Οι συνταγές δεν περιορίζονται στα Χριστούγεννα. Είναι ιδανικές και για τα κυριακάτικα τραπέζια όλου του χρόνου, προσαρμοσμένες σε εποχικά υλικά και φτιαγμένες με αγάπη – όπως κάθε τι που μοιράζεται η Αργυρώ.

ΑΡΓΥΡΩ – ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ