Θέατρο Αθηνών: Δύο αιώνες ζωής και 70 χρόνια θεατρικής δράσης αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Αυτή την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, η εφημερίδα ΒΗΜΑ παρουσιάζει τον τέταρτο τόμο της σειράς Μεγάλες Σκηνές, με ένα αφιέρωμα στο ιστορικό Θέατρο Αθηνών – έναν χώρο με σχεδόν δύο αιώνες ζωής και 70 αδιάλειπτα χρόνια θεατρικής δράσης.

Το κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται το Θέατρο Αθηνών ξεκίνησε ταπεινά, ως βοηθητικός χώρος των παλαιών ανακτόρων. Αργότερα μεταμορφώθηκε στο εργαστήριο της Μαργαρίτας, της Ολλανδέζας μοδίστρας που έφερε στην Ελλάδα ο Γεώργιος Α΄, χαρίζοντας στο σημείο έναν πρώτο απόηχο κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας. Η φυσιογνωμία που γνωρίζουμε σήμερα άρχισε να διαμορφώνεται το 1932, όταν ο αρχιτέκτονας Βασίλης Τσαγκρής ανανέωσε ριζικά την όψη του κτιρίου. Ένα χρόνο αργότερα, το 1933, προστέθηκε στην πολύχρωμη νυχτερινή ζωή της περιοχής ακόμη ένα καμπαρέ, το θρυλικό Femina.

Η θεατρική εποχή του κτιρίου ξεκίνησε το 1954-55, όταν ο Τζώρτζης Βέμπος, αδελφός της Σοφίας Βέμπο, εγκαινίασε το νέο θέατρο με τέσσερις παραστάσεις σε σκηνοθεσία του Μάριου Πλωρίτη. Από τότε, και για 70 συναπτά χρόνια, το «Αθηνών» δεν έπαψε ούτε στιγμή να λειτουργεί ως θεατρική σκηνή. Στα πρώτα αυτά χρόνια συνδέθηκε άρρηκτα με τον μεγάλο κωμικό Βασίλη Λογοθετίδη.

Στις ιστορικές στιγμές ανήκει και η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς του 1956, όταν οι Δημήτρης Ψαθάς, Αλέκος Σακελλάριος, Νίκος Τσιφόρος, Φωκίων Δημητριάδης και άλλοι δημιουργοί έγιναν για λίγο ηθοποιοί, ανεβάζοντας μια αποκριάτικη παράσταση του έργου Ένας βλάκας και μισός – μια βραδιά που έμεινε θρυλική.

Λίγα χρόνια αργότερα, το θέατρο θα φιλοξενήσει τους νέους του «ενοίκους», τον Δημήτρη Μυράτ και τη Βούλα Ζουμπουλάκη. Η πρώτη τους παράσταση, το Απόψε αυτοσχεδιάζουμε του Λουίτζι Πιραντέλλο, το 1961, γνώρισε τεράστια επιτυχία. Τη μουσική υπέγραφε ο Μάνος Χατζιδάκις και τα σκηνικά ο Δημήτρης Μυταράς.

Το 1990 τη σκυτάλη θα πάρουν η Κατερίνα Μαραγκού και ο Βίλης Ανδρέου, παρουσιάζοντας σύγχρονο ξένο ρεπερτόριο και ανοίγοντας το θέατρο σε νέες προσεγγίσεις.

Στον 21ο αιώνα, το «Αθηνών» συνεχίζει να αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό της πόλης. Το Sleuth επέστρεψε στη σκηνή του, με τους Γιώργο Κιμούλη και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Σήμερα, τελευταίος «ένοικος» του θεάτρου είναι ο Αιμίλιος Χειλάκης, συνεχίζοντας μια παράδοση που μετρά δεκαετίες.

