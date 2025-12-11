ΒΗΜΑGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, το ΒΗΜΑGAZINO έρχεται μαζί με το ΒΗΜΑ, έχοντας στο εξώφυλλό του τους κορυφαίους χορευτές μπαλέτου Fumi Kaneko και William Bracewell.
Το ΒΗΜΑGAZINO, που κυκλοφορεί στις 14 Δεκεμβρίου, όπως πάντα με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τους διάσημους χορευτές Fumi Kaneko και William Bracewell σε μια σκηνή από τον υπέροχο «Καρυοθραύστη» στη Βασιλική Οπερα του Λονδίνου.
Το κλασικό μπαλέτο σε μεγαλειώδεις στιγμές, μέσα από την αγαπημένη παράσταση σε μουσική Πιοτρ Τσαϊκόφσκι.
Στο ΒΗΜΑGAZINO αυτής της εβδομάδας επιλέξαμε τα καλύτερα δώρα της αγοράς, τα φωτογραφίσαμε και σας τα παρουσιάζουμε. Θέματα για την ΑΙ, ταξίδια από τη… Σελήνη μέχρι το Αμπου Ντάμπι, art, μυθικές συλλογές, φαντασμαγορικές εικόνες, ενδιαφέροντες άνθρωποι, αποκλειστικές συνεντεύξεις.
Κρατήστε και αυτή την εβδομάδα στα χέρια σας το συναρπαστικό ΒΗΜΑGAZINO.
Κυκλοφορεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου με το ΒΗΜΑ
