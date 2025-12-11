Πλησιάζει η ώρα να αποκτήσει η Ίος σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο

Έγινε το πιο αποφασιστικό βήμα για την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή του Κάμπου, στη νησί της Ίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά και από ενημέρωση που έγινε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο από τον Δήμαρχο Ιητών κ. Γκίκα Γκίκα, ανακοίνωσε επισήμως την πρόθεσή του να χρηματοδοτήσει το έργο με 1.262.000 ευρώ και απηύθυνε πρόσκληση στον Δήμο Ιητών να υποβάλει πρόταση πράξης, ώστε το έργο να ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του Δήμου ήδη εργάζονται ώστε να ετοιμάσουν την πρόταση σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, η μελέτη του έργου είχε εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά και από προσωπικό ενδιαφέρον του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση.

Στόχος πολλών ετών

Ο Δήμαρχος Ιητών κ. Γκίκας Γκίκας, μεταξύ άλλων τόνισε:

«Προχωράμε, χωρίς μεγάλα λόγια αλλά με πολλή δουλειά, για να φτιάξουμε το νησί μας όπως το ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας. Η δημιουργία ενός σύγχρονου, Κλειστού Γυμναστηρίου, αποτελούσε στόχο πολλών ετών και επιτέλους μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Οι συμπολίτες μας να είναι βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει, ώστε και αυτός ο στόχος να γίνει πραγματικότητα».

*πηγή μακέτας Δήμος Ιητών.