Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος ακινητοποίησε σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό
Ο 90χρονος από τη Θεσσαλονίκη συνελήφθη και του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ
Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το πρωί σε περιοχή στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ένας 90χρονος έθαψε ζωντανό τον σκύλο του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 90χρονος, αφού ακινητοποίησε με χρήση χαρτοταινίας τον σκύλο της 17χρονης κόρης του, τον έθαψε ζωντανό σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό αντιλήφθηκε ένας πολίτης ο οποίος εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.
Σώθηκε το ζώο
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο σκύλος ήταν ακόμη στη ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για την απαραίτητη περίθαλψη και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.
Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού πέρασαν χειροπέδες στον 90χρονο άνδρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε σε αυτή την ενέργεια καθώς νόμιζε πως ο σκύλος δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.
Στον ηλικιωμένο συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.
