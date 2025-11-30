Ηράκλειο: Η σκυλίτσα που έθαψαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου
Υπάλληλοι της ΥΠΑ και οδηγοί ταξί θεωρούσαν την σκυλίτσα Κανέλα κομμάτι της καθημερινότητας τους και ανέλαβαν και την ταφή της μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.
Για χρόνια «καλημέριζε» εργαζόμενους και επαγγελματίες οδηγούς έξω από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, κουνώντας χαρούμενα την ουρά της.
Ο λόγος για την Κανέλα, μια σκυλίτσα που έφυγε σε ηλικία περίπου 17 ετών.
Την έθαψαν έξω από το αεροδρόμιο
Υπάλληλοι της ΥΠΑ και οδηγοί ταξί που τη θεωρούσαν κομμάτι της καθημερινότητας τους, ανέλαβαν και την ταφή της μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr στο σημείο τοποθέτησαν μια πλάκα, δημιουργώντας έναν μικρό τάφο στη μνήμη της σκυλίτσας που επί χρόνια συνόδευε με την παρουσία της τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις των επιβατών.
Τις τελευταίες ημέρες, ταξιδιώτες που φτάνουν ή αναχωρούν από το αεροδρόμιο κοντοστέκονται μπροστά στο σημείο, διαβάζουν την επιγραφή και αναζητούν πληροφορίες για την ιστορία της.
Πολλοί εκπλήσσονται, άλλοι συγκινούνται, ενώ αρκετοί φωτογραφίζουν το αυτοσχέδιο μνημείο της Κανέλας – ενός αδέσποτου ζώου που κατάφερε να γίνει σύμβολο αγάπης, φροντίδας και συντροφικότητας.
